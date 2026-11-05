Học sinh kể khoảnh khắc tháo chạy khi trường THCS Kim Liên bốc cháy, phụ huynh hốt hoảng tìm con: “Lúc gặp con, tôi suýt khóc”

Khoảng 12h30 ngày 5/11, một vụ cháy xảy ra tại khu nhà tạm nằm trong khuôn viên Trường THCS Kim Liên, số 1 phố Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên, Hà Nội. Thời điểm này, nhiều học sinh đang ở trong lớp học, một số lớp đang làm bài chuẩn bị cho kỳ thi giữa kỳ.

Kể lại khoảnh khắc xảy ra sự việc, một học sinh cho biết: "Thấy đối diện lớp có đám cháy nên các bạn lớp con chạy hết luôn. Lúc đó vào tầm 12 giờ 30, cả lớp đang ngồi làm bài chuẩn bị thi giữa kỳ. Đám cháy lúc đó rất to, khói bốc lên nhiều lắm".

Clip: Như Hoàn

Đám cháy bùng phát tại khu nhà tạm trong khuôn viên Trường THCS Kim Liên (phường Kim Liên, Hà Nội) vào khoảng 12h30 ngày 5/11

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường (Ảnh: Như Hoàn)

Khói đen cuồn cuộn bốc lên từ khu vực xảy ra hỏa hoạn, có thể quan sát từ bên ngoài trường học (Ảnh: Như Hoàn)

Một học sinh khác kể, khi phát hiện khói lửa bốc cao, em đã nhanh chóng nhắc mọi người rời khỏi khu vực nguy hiểm: "Lúc thấy khói lửa bốc lên cao nên con bảo mọi người chạy về nhà".

Không khí trong trường trở nên náo loạn khi nhiều học sinh nhận ra mức độ nghiêm trọng của đám cháy. Một em nhớ lại: "Thấy đám cháy bốc lên, mọi người sợ quá tung cửa chạy ra luôn".

Nhiều học sinh đã kịp thời chạy ra ngoài (Ảnh: Như Hoàn)

Thông tin vụ cháy khiến nhiều phụ huynh có con đang học tại trường lập tức tìm cách liên lạc và đến trường. Chị Minh, phụ huynh có con học lớp 7, cho biết nơi làm việc của chị ở gần trường nên ngay khi biết tin đã nhanh chóng chạy đến.

"Tôi cũng khá bình tĩnh vì nghĩ con sẽ ổn thôi, những kỹ năng mềm của con cũng được hướng dẫn khá tốt. Lúc đến trường tôi cũng nghĩ con đã chạy được ra bên ngoài rồi", chị Minh chia sẻ.

Dù vậy, khi trực tiếp gặp con, người mẹ vẫn không khỏi xúc động. "Mặc dù vậy, lúc gặp con thì tôi cũng suýt khóc vì đồ đạc của các con trong lớp vẫn còn", chị kể.

Nhiều phụ huynh có mặt tại trường ngay sau khi nhận tin, lo lắng tìm con (Ảnh: Như Hoàn)

Nhiều cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô và Công an TP Hà Nội được huy động tham gia chữa cháy (Ảnh: Như Hoàn)

Theo ghi nhận, vụ cháy xảy ra tại khu nhà tạm trong khuôn viên trường. Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã điều động 7 xe chữa cháy thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô và Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hà Nội đến hiện trường.

Đến khoảng 12h50, các lực lượng tiếp cận khu vực xảy ra hỏa hoạn, khẩn trương triển khai phương án dập lửa. Khói đen bốc cao từ khu nhà tạm, có thể quan sát từ bên ngoài trường học. Một số xe cứu thương cũng được điều động đến hiện trường để ứng trực, hỗ trợ khi cần thiết.

Hình ảnh ghi nhận sau đó cho thấy phần mái tôn của dãy nhà bị ảnh hưởng, có dấu hiệu biến dạng. Đến 13h34, hai xe cứu thương rời khỏi hiện trường.

Nguyên nhân vụ cháy, cũng như thiệt hại về người và tài sản, đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.