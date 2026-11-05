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Xác minh chiếc túi chứa 130 triệu đồng tại khu vực soi chiếu sân bay Tân Sơn Nhất: Toàn bộ tiền tích góp sau 3 năm ở Nhật

| | Sống

Lực lượng Công an cửa khẩu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tìm thấy và trao trả chiếc túi chứa 800.000 yên Nhật cùng giấy tờ tùy thân cho nam hành khách bỏ quên tại khu vực soi chiếu sau khoảng 1 giờ xác minh.

Theo thông tin từ Công an cửa khẩu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cho biết, tối ngày 1/11, sau chuyến bay từ Nhật Bản về Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, anh Nguyễn Tấn Lực không may để quên túi xách tại khu vực soi chiếu.

Anh Nguyễn Tấn Lực nhận lại toàn bộ tài sản và giấy tờ tùy thân không may bỏ quên

Bên trong túi có nhiều giấy tờ tùy thân và 800.000 yên Nhật (tương đương khoảng 130 triệu đồng) - toàn bộ số tiền anh đã chắt chiu, tích góp sau 3 năm học tập và làm việc tại Nhật Bản.

Phát hiện thất lạc tài sản, anh Lực vô cùng lo lắng và nhanh chóng trình báo lực lượng chức năng. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an cửa khẩu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã chỉ đạo Đội Trinh sát khẩn trương triển khai các biện pháp rà soát, xác minh tại khu vực liên quan.

Với tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp khẩn trương, chỉ sau khoảng 1 giờ đồng hồ, toàn bộ tài sản cùng giấy tờ tùy thân của hành khách đã được tìm thấy và trao trả đầy đủ.

Xúc động khi nhận lại tài sản, anh Nguyễn Tấn Lực chia sẻ: “Đó là toàn bộ số tiền tôi tích góp được sau 3 năm làm việc tại Nhật Bản”. Anh bày tỏ niềm vui, sự biết ơn trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tình hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ Công an cửa khẩu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất.

Phát hiện chiếc túi xách chứa 130 triệu đồng ở quán cà phê Đồi Sơn, anh Trần Thanh Quý lập tức báo công an

Theo Nam An

Phụ Nữ Mới

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