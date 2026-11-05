Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trường THCS Kim Liên bốc cháy, Chủ tịch phường thông tin nhanh

| | Xã hội

Trường THCS Kim Liên (Hà Nội) bất ngờ bốc cháy giữa trưa, rất đông học sinh chạy ra cổng tìm cách thoát nạn.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng hơn 12 giờ ngày 5/11, tại khu vực gần Trường Tiểu học Kim Liên (phường Kim Liên, Hà Nội).

Được biết, khu vực bị cháy là dãy phòng học tạm của học sinh Trường THCS Kim Liên.

Tại hiện trường, cột khói bốc cao hàng chục mét, rất đông học sinh chạy ra cổng. Các em được hướng dẫn ra khỏi vị trí xảy ra đám cháy.

Cột khói bốc cao ở dãy phòng học tạm của học sinh Trường THCS Kim Liên (Hà Nội)

Vào thời điểm 12 giờ 50 phút, trao đổi nhanh với PV Tiền Phong, bà Lê Thị Kim Huệ, Chủ tịch UBND phường Kim Liên cho biết, đang tập trung xử lý vụ việc. Theo bà Huệ, đến thời điểm này, chưa ghi nhận có học sinh, giáo viên ảnh hưởng sức khỏe trong vụ cháy. UBND phường sẽ có thông tin cụ thể về sự việc.

Hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Liên, bà Nguyễn Linh Chi cho biết, khu vực bị cháy xảy ra gần nhà trường. Trong ngày hôm nay, học sinh Trường tiểu học Kim Liên đang tổ chức cho học sinh đi dã ngoại.

"Khi sự việc xảy ra, thầy cô giáo đã hướng dẫn học sinh Trường THCS Kim Liên sang khu vực sân Trường tiểu học Kim Liên để chờ bố mẹ đón", bà Chi nói.

Theo Hà Linh

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tất cả người dân có tài khoản ngân hàng chú ý quy định bắt buộc phải làm trước 30/6/2027

Tất cả người dân có tài khoản ngân hàng chú ý quy định bắt buộc phải làm trước 30/6/2027 Nổi bật

Tất cả người dân có ô tô, xe máy trên cả nước chú ý thông tin về quy định bị bãi bỏ từ 15/12

Tất cả người dân có ô tô, xe máy trên cả nước chú ý thông tin về quy định bị bãi bỏ từ 15/12 Nổi bật

Khởi tố nguyên: Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai

Khởi tố nguyên: Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai

18:40 , 05/11/2026
Phá chuyên án livestream khiêu dâm, dòng tiền tới 4.189 tỷ đồng: Bắt quản lý Nguyễn Thị Ngọc Yến 38 tuổi

Phá chuyên án livestream khiêu dâm, dòng tiền tới 4.189 tỷ đồng: Bắt quản lý Nguyễn Thị Ngọc Yến 38 tuổi

18:35 , 05/11/2026
XSMT 5/11 - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay ngày 5 tháng 11

XSMT 5/11 - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay ngày 5 tháng 11

17:50 , 05/11/2026
Học sinh kể khoảnh khắc tháo chạy khi trường THCS Kim Liên bốc cháy, phụ huynh hốt hoảng tìm con: “Lúc gặp con, tôi suýt khóc”

Học sinh kể khoảnh khắc tháo chạy khi trường THCS Kim Liên bốc cháy, phụ huynh hốt hoảng tìm con: “Lúc gặp con, tôi suýt khóc”

17:35 , 05/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên