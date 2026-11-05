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Đang cháy lớn tại trường THCS Kim Liên ở Hà Nội, nhiều xe cứu hỏa và cấp cứu tới hiện trường

| | Sống

Trưa 5/11, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu lớp học tạm của Trường THCS Kim Liên, nằm trên phố Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên, Hà Nội. Khói đen bốc lên dày đặc, bao trùm khu vực trường học.

Lời kể phụ huynh vụ cháy dãy nhà tạm trong khuôn viên Trường THCS Kim Liên - Clip: Như Hoàn

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra tại dãy nhà học tạm lợp tôn của trường. Ngay khi phát hiện hỏa hoạn, toàn bộ học sinh đã được sơ tán sang các sân trường lân cận và khu vực cách xa đám cháy.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã huy động nhiều phương tiện đến hiện trường để triển khai công tác chữa cháy.

Có hơn 10 xe chữa cháy và nhiều chiến sĩ PCCC được huy động.

Vụ cháy xảy ra khoảng 12h10. Một nhân viên nhà trường cho biết trường đang trong quá trình xây dựng nên học sinh được bố trí học tại các phòng học tạm dựng bằng tôn.

Nhiều xe chữa cháy được điều động đến Trường THCS Kim Liên để dập lửa.

Nhà trường đã gửi thông báo khẩn đến cha mẹ học sinh. Theo đó, phụ huynh khối 8 và 9 được liên hệ đến trường đón con về; học sinh khối 6 và 7 nghỉ học trong ngày 5/11 để đảm bảo an toàn.

Hiện lực lượng chức năng tiếp tục triển khai các biện pháp chữa cháy, thống kê thiệt hại và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Ô tô bốc cháy ở Hà Nội, nghi bị phóng hỏa

Theo NHÓM PV - Ảnh: NXH - Như Hoàn

Đời sống & Pháp luật

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