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Cháy nhà ở Hải Phòng: Hai vợ chồng ngộ độc nặng, tổn thương não

| | Sống

Cháy nhà ở Hải Phòng: Hai vợ chồng ngộ độc nặng, tổn thương não

Hai vợ chồng ở Hải Phòng bị tổn thương não, phổi, cơ tim sau vụ cháy nhà nghi do sạc xe điện.

Ngày 18/10, vụ cháy xảy ra tại ngôi nhà hai tầng ở Hải Phòng, nghi liên quan đến việc sạc xe điện ở tầng một, khiến 5 người trong gia đình gặp nạn.

Các nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện địa phương cấp cứu. Tuy nhiên, bé gái 16 tháng tuổi không qua khỏi; hai trẻ còn lại tiếp tục điều trị tại đây.

Riêng hai vợ chồng được chuyển đến Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng nặng, suy giảm ý thức nghiêm trọng, suy hô hấp , phải đặt ống nội khí quản và thở máy. Khi hút dịch qua ống, các bác sĩ ghi nhận nhiều muội than.

Người chồng đang được điều trị tích cực.

Người chồng đang được điều trị tích cực.

BSNT Nguyễn Quang Minh, Trung tâm Chống độc, cho biết kết quả thăm khám và xét nghiệm cho thấy cả hai bệnh nhân bị tổn thương não, bỏng đường hô hấp, viêm phổi , tổn thương cơ tim và tiêu cơ vân.

Kết quả nội soi phế quản ngày 21/10 ghi nhận niêm mạc phế quản của cả hai người bệnh xung huyết, nhiều muội than ở hai bên phổi. Người chồng còn có dịch mủ đục tại các phế quản thùy dưới.

Theo bác sĩ Minh, đây là những tổn thương nghiêm trọng, có thể dẫn đến biến chứng và di chứng lâu dài. Hai bệnh nhân được điều trị tích cực, theo dõi sát diễn biến tại các cơ quan.

Đến ngày 26/10, người vợ tỉnh lại và được rút ống nội khí quản. Người chồng cũng có tiến triển tích cực, song dịch hút qua ống nội khí quản vẫn còn nhiều muội than.

Khói độc có thể gây tổn thương não, tim, phổi

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết carbon monoxide (CO) là khí độc sinh ra khi các vật liệu chứa carbon cháy không hoàn toàn, thường gặp trong môi trường thiếu oxy.

CO không màu, không mùi, khiến người hít phải khó nhận biết nguy hiểm. Khi vào cơ thể, khí này gắn với hemoglobin trong hồng cầu, làm giảm khả năng vận chuyển oxy của máu, đồng thời cản trở quá trình sử dụng oxy của tế bào. Não, tim và nhiều cơ quan vì thế có thể bị tổn thương nghiêm trọng.

Ở mức độ nhẹ, người ngộ độc CO có thể đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, những biểu hiện dễ bị nhầm với cảm cúm hoặc các bệnh thông thường. Khi tiếp xúc với nồng độ cao, nạn nhân có thể nhanh chóng rối loạn ý thức, hôn mê, suy hô hấp, thậm chí tử vong trước khi kịp tìm đường thoát.

Trong đám cháy, CO không phải mối nguy duy nhất. Nạn nhân còn có thể hít phải xyanua, các oxit nitơ, oxit lưu huỳnh cùng nhiều chất độc khác, đồng thời chịu tác động của hơi nóng và muội than. Những yếu tố này có thể gây bỏng đường hô hấp, tổn thương phổi và ảnh hưởng đến nhiều cơ quan.

Điều đáng lo ngại là mức độ tổn thương bên trong không phải lúc nào cũng tương ứng với những gì nhìn thấy bên ngoài. Nạn nhân có thể không có vết bỏng trên da nhưng não, tim và phổi đã bị ảnh hưởng nặng. Việc được đưa ra khỏi đám cháy cũng không đồng nghĩa với hết nguy hiểm, bởi các biến chứng có thể xuất hiện sau đó.

Theo bác sĩ Nguyên, một số người ngộ độc CO có thể gặp di chứng thần kinh, tâm thần muộn, như suy giảm trí nhớ, rối loạn nhận thức, vận động, sa sút trí tuệ hoặc hội chứng Parkinson . Vì vậy, cấp cứu không chỉ nhằm cứu sống người bệnh mà còn cần phát hiện, điều trị tổn thương cơ quan và theo dõi nguy cơ di chứng lâu dài.

Theo Như Loan

VTC News

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