Bắt giữ hàng trăm đối tượng lập ổ nhóm lừa đảo xuyên quốc gia tại Thanh Hóa

Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá thành công đường dây tội phạm xuyên quốc gia, phát hiện 113 đối tượng người Trung Quốc câu kết với các đối tượng người Việt Nam lập ổ nhóm lừa đảo tại tỉnh Thanh Hóa.

Đây được đánh giá là vụ án có quy mô lớn nhất từ trước đến nay liên quan nhóm đối tượng người nước ngoài lợi dụng địa bàn Việt Nam để hoạt động phạm tội.

Theo tài liệu điều tra, các đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam theo nhiều đợt bằng đường hàng không dưới hình thức visa du lịch, sau đó di chuyển về Thanh Hóa. Nhóm cầm đầu đã thuê một người Việt Nam đứng tên thành lập doanh nghiệp dịch vụ, du lịch nhưng thực chất không hoạt động nhằm tạo vỏ bọc.

Từ tháng 6 năm ngoái, nhóm đối tượng thuê trọn gói khách sạn Văn Hoa tại phường Nghi Sơn (tỉnh Thanh Hóa) với giá 7 tỷ đồng/năm. Khách sạn này nằm ở vị trí độc đạo trên đỉnh đồi, phía sau là núi, gồm hai tòa nhà; trong đó tòa nhà 3 tầng dùng làm nơi nghỉ ngơi, tòa nhà 2 tầng làm nơi thực hiện hành vi lừa đảo.

Toàn bộ lực lượng bảo vệ, hậu cần, phục vụ đều được đưa từ Campuchia sang với mức lương hơn 40 triệu đồng/tháng. Nhân viên nấu ăn chỉ được lên phục vụ trong khoảng 1-2 giờ rồi quay về khu sinh hoạt riêng, tuyệt đối không được lên tầng hai hay tiếp xúc với các đối tượng hoạt động tại đây.

Tại khu vực hoạt động phạm tội, các đối tượng bố trí 6 phòng chuyên trách được trang bị hệ thống máy tính, điện thoại di động, kịch bản lừa đảo, các ứng dụng mạng xã hội và trang web đầu tư.

Mỗi phòng nhắm đến bị hại tại một quốc gia, vùng lãnh thổ riêng biệt như Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Hàn Quốc và nhiều nước khác. Nhóm này thống nhất nguyên tắc không sử dụng nhân viên người Việt Nam và không hướng tới bị hại là người Việt Nam nhằm tránh sự chú ý của cơ quan chức năng.

Hành vi bất thường như buông rèm tối che kín các phòng, tập trung đông người nước ngoài không ra ngoài, kết hợp lượng tiêu thụ điện và dữ liệu internet tăng cao đột biến đã rơi vào tầm ngắm của các trinh sát.

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đột kích bắt giữ toàn bộ các đối tượng, không để một ai tẩu thoát. Hiện vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lật tẩy "kịch bản 7 ngày" của đường dây lừa đảo xuyên quốc gia bị triệt phá tại Thanh Hóa

Trong quá trình đấu tranh triệt phá chuyên án lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia tại Thanh Hóa, lực lượng công an đã thu giữ 108 máy vi tính, hơn 500 điện thoại di động các loại, hàng trăm bộ sạc, cáp máy tính cùng nhiều tài liệu, dữ liệu phục vụ hoạt động phạm tội.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định số tiền các đối tượng chiếm đoạt khoảng 50 tỷ đồng chỉ trong vài tháng hoạt động, trong đó có nạn nhân bị lừa nhiều nhất lên tới hơn 2 tỷ đồng. Kết quả điều tra đã làm rõ thủ đoạn tinh vi của nhóm tội phạm thông qua việc áp dụng cái gọi là "kịch bản 7 ngày" được chuẩn bị bằng nhiều ngôn ngữ.

Để tiếp cận nạn nhân, các đối tượng sử dụng SIM điện thoại không chính chủ đăng ký hàng loạt tài khoản trên các ứng dụng nhắn tin và mạng xã hội phổ biến ở nhiều quốc gia. Họ đóng vai những doanh nhân thành đạt, bảnh bao, gà trống nuôi con hoặc các cô gái xinh đẹp, dịu dàng để tạo dựng niềm tin, thậm chí phát triển quan hệ tình cảm.

Mỗi phòng làm việc tập trung từ 25 đến 28 đối tượng; trong đó, phòng 668 nhắm tới người dân Nhật Bản, phòng 999 lừa đảo nạn nhân tại Mỹ, còn phòng 777 chuyên về cờ bạc trực tuyến và trò chơi điện tử.

Sau khoảng 3 đến 4 ngày xây dựng mối quan hệ thân thiết, các đối tượng bắt đầu dụ dỗ nạn nhân tham gia đầu tư vào các sàn chứng khoán, tài chính, tiền ảo, ngoại hối thông qua đường link tải ứng dụng giả mạo. Thời gian đầu, bị hại vẫn rút được tiền lãi, nhưng khi dòng tiền đầu tư gia tăng, các đối tượng lập tức đánh sập ứng dụng để chiếm đoạt tài sản.

Dù biết rõ hành vi vi phạm pháp luật nhưng vì nguồn thu nhập bất chính từ 80.000 đến 100.000 USD/tháng, các đối tượng vẫn bất chấp thực hiện.

Bộ Công an đánh giá thành công của chuyên án cho thấy sự chủ động trong công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện và đấu tranh ngăn chặn các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia sử dụng công nghệ cao đang có xu hướng chuyển dịch địa bàn hoạt động từ các nước trong khu vực sang Việt Nam.

Kết quả này tiếp tục khẳng định quyết tâm của lực lượng công an trong việc phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm từ sớm, từ xa, kiên quyết không để hình thành các trung tâm lừa đảo trực tuyến và không dung túng cho bất kỳ tổ chức tội phạm xuyên quốc gia nào lợi dụng lãnh thổ Việt Nam để hoạt động.