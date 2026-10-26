Cuối tháng 9 âm 2 con giáp phát tài phát lộc, tiền bạc rủng rỉnh, 2 con giáp lại cần thận trọng

Con giáp tuổi Tỵ: Tài lộc hanh thông - Thị phi lánh xa

Tháng Mậu Tuất mang hành Thổ, tuổi Tỵ là con giáp mang hành Hỏa. Hỏa sinh Thổ biểu thị cho việc tuổi Tỵ "sinh xuất" nhưng lại là sự cống hiến được đền đáp. Cuối tháng là lúc những nỗ lực, công sức bấy lâu nay của tuổi Tỵ đến ngày thu hoạch quả ngọt. Thêm vào đó, năng lượng của tháng này kích hoạt các sao chủ về tài lộc phụ (Thiên Tài) giúp bản mệnh dễ có thu nhập bất ngờ.

Tử vi học có nói, tuổi Tỵ sẽ bước vào những ngày cuối tháng Mậu Tuất với vận trình tài lộc hanh thông và có nhiều bước đột phá mạnh mẽ. Nhờ có các cát tinh soi chiếu nên công việc kinh doanh buôn bán của con giáp này sẽ diễn ra vô cùng suôn sẻ và gặt hái doanh thu vượt trội.

(Ảnh minh họa)

Dòng tiền đổ về túi bạn không chỉ từ nguồn thu nhập chính mà còn có sự góp sức từ các khoản đầu tư tay trái. Khả năng nhạy bén với thị trường giúp tuổi Tỵ dễ dàng chốt hạ được những hợp đồng béo bở mang lại lợi nhuận cao. Người làm công ăn lương cũng có cơ hội nhận được những khoản tiền thưởng nóng xứng đáng cho những nỗ lực suốt thời gian qua.

Đây là thời điểm lý tưởng để con giáp này tích lũy tài sản và chuẩn bị nguồn vốn cho các dự án lớn vào giai đoạn cuối năm. Tuy nhiên bạn cũng nên giữ thái độ khiêm tốn để bảo vệ thành quả của mình trước sự nhòm ngó của kẻ xấu. Nhìn chung ví tiền của người tuổi Tỵ trong những ngày này luôn ở trạng thái rủng rỉnh giúp bạn thoải mái chi tiêu hằng ngày.

Con giáp tuổi Sửu: Hợp tác thành công - Tiền tài vững chắc

Dù Sửu và Tuất nằm trong bộ hình cục, nhưng xét về bản chất ngũ hành, cả hai đều thuộc hành Thổ. Vào cuối tháng Mậu Tuất khi Thổ khí đạt đỉnh, con giáp tuổi Sửu bản tính kiên định sẽ tận dụng được năng lượng đồng hành này để củng cố nền tảng tài chính. Bản mệnh nhận được sự nâng đỡ từ cát tinh giúp biến áp lực thành động lực, đẩy mạnh các dự án hợp tác và thu về dòng tiền lớn.

(Ảnh minh họa)

Do đó, vận trình tài chính của người tuổi Sửu trong giai đoạn cuối tháng chín âm lịch này vô cùng thăng hoa và đáng ngưỡng mộ. Các kế hoạch hợp tác làm ăn của con giáp này đều đi đúng quỹ đạo và mang lại dòng tiền đều đặn cho doanh nghiệp.

Bản mệnh may mắn gặp được quý nhân nâng đỡ và chỉ đường dẫn lối đến với những cơ hội đầu tư sinh lời rất lớn. Khách hàng tự tìm đến cửa giúp cho công việc buôn bán nhỏ lẻ hay trực tuyến của bạn luôn trong tình trạng đắt hàng. Khả năng quản lý tài chính thông minh giúp tuổi Sửu luôn giữ được sự cân bằng ngân sách và có khoản dư giả lớn.

Những người làm trong lĩnh vực dịch vụ hay bất động sản sẽ đón nhận nhiều tin vui bất ngờ về mặt tiền bạc. Con giáp này nên mạnh dạn triển khai các ý tưởng mới vì đây là lúc cát khí đang vượng nhất để gặt hái thành công. Việc duy trì uy tín trong kinh doanh sẽ là bệ phóng vững chắc giúp tài lộc của bạn tiếp tục sinh sôi nảy nở.

Con giáp tuổi Tuất: Trong nhà cẩn trọng - Ngoài ngõ đề phòng

Nếu như tuổi Tỵ và tuổi Sửu có nhiều tin vui trong dịp cuối tháng 9 âm thì người tuổi Tuất lại là con giáp cần đặc biệt thận trọng trong phương diện tiền bạc vào những ngày cuối của tháng tuổi này do gặp phải cục diện tự hình.

(Ảnh minh họa)

Công việc có dấu hiệu trì trệ khiến nguồn thu nhập chính của tuổi Tuất bị ảnh hưởng và không được như kỳ vọng ban đầu. Bản mệnh dễ gặp phải những rắc rối phát sinh bất ngờ đòi hỏi phải tiêu tốn một khoản tiền lớn để giải quyết dứt điểm. Việc kinh doanh đầu tư vào thời điểm này mang lại rủi ro rất cao nên bạn tốt nhất hãy kiên nhẫn chờ đợi thời cơ khác.

Tuổi Tuất cũng cần học cách từ chối những lời vay mượn tiền bạc từ những mối quan hệ không thực sự thân thiết và rõ ràng. Sự bốc đồng trong chi tiêu có thể khiến ngân sách cá nhân của con giáp này rơi vào tình trạng thâm hụt nghiêm trọng. Hãy kiểm tra kỹ lưỡng các điều khoản hợp đồng trước khi đặt bút ký kết để tránh những tranh chấp pháp lý gây hao tài. Việc giữ cho tinh thần luôn bình tĩnh và lạc quan sẽ giúp bạn sáng suốt hơn khi đưa ra các quyết định tài chính.

Con giáp tuổi Mão: Giữ chặt túi tiền - Tránh xa cạm bẫy

Mão (Mộc) gặp Tuất (Thổ) hợp hóa thành Thổ. Vào cuối tháng 9 âm (thời điểm Thổ khí vượng nhất), Thổ quá mạnh sẽ quay lại lấn át mộc khí của tuổi Mão. Trong tử vi gọi đây là "Hợp nhưng hóa cục không thuận", dễ khiến con giáp tuổi Mão vì quá tin tưởng vào các mối quan hệ thân thiết (đặc trưng của Lục Hợp) mà sinh ra chủ quan, dẫn đến bị lừa gạt hoặc hao tài tốn của.

(Ảnh minh họa)

Tử vi học có nói, trong giai đoạn cuối tháng Mậu Tuất, vận trình tài lộc của bạn có dấu hiệu sụt giảm nghiêm trọng do kẻ tiểu nhân cố tình quấy phá và gây tổn hại uy tín. Những dự án đầu tư tưởng chừng như chắc thắng bỗng gặp trở ngại lớn khiến dòng vốn của bạn bị mắc kẹt. Con giáp này tuyệt đối không nên tham gia vào các trò chơi mang tính chất đỏ đen hoặc những lời mời gọi kiếm tiền nhanh đầy mạo hiểm. Việc mua sắm các tài sản có giá trị lớn nên được hoãn lại để ưu tiên giữ cho dòng tiền mặt ở mức an toàn.

Bạn cũng cần thắt chặt chi tiêu hằng ngày và cắt bỏ những khoản chi phí không thực sự cần thiết đối với bản thân. Hãy cẩn trọng trong giao tiếp với đối tác để tránh những hiểu lầm gây ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu nhập chung. Sự kiên trì và tỉ mỉ trong việc rà soát sổ sách kế toán sẽ là chìa khóa giúp tuổi Mão hạn chế tối đa các thất thoát.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm