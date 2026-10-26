Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Doanh nghiệp thép bị mở thủ tục phá sản, MB rao bán nhà máy luyện gang rộng hơn 12 ha tại Hải Phòng để thu hồi nợ, giá khởi điểm hơn 300 tỷ đồng

| | Tài chính - ngân hàng

Doanh nghiệp thép bị mở thủ tục phá sản, MB rao bán nhà máy luyện gang rộng hơn 12 ha tại Hải Phòng để thu hồi nợ, giá khởi điểm hơn 300 tỷ đồng

MBAMC đang chào bán nhà máy luyện gang của Công ty CP Thép Nam Thuận tại Khu công nghiệp Đình Vũ, Hải Phòng, với giá khởi điểm 301,86 tỷ đồng. Tài sản gồm quyền sử dụng đất, công trình xây dựng và toàn bộ máy móc, thiết bị của nhà máy.

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân đội (MBAMC) mới đây thông báo bán nhà máy luyện gang tại Khu công nghiệp Đình Vũ, TP Hải Phòng, với giá khởi điểm gần 302 tỷ đồng.

Tài sản được chào bán gồm quyền sử dụng đất tại các lô CN3.1, CN3.1C, CN3.2A và CN3.2B, toàn bộ công trình xây dựng gắn liền với đất cùng máy móc, thiết bị thuộc Nhà máy luyện gang của Công ty CP Thép Nam Thuận.

Diện tích đất theo hồ sơ là 125.430 m², tương đương hơn 12,5 ha. Theo kết quả đo đạc thực tế, diện tích là 124.889,9 m². Giá khởi điểm của toàn bộ tài sản được xác định ở mức 301,86 tỷ đồng.

Việc bán tài sản được thực hiện theo hình thức đấu giá qua thi hành án, với thời gian dự kiến ngày 11/11/2026.

Công ty CP Thép Nam Thuận là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất sắt, thép, gang, có địa chỉ tại Khu công nghiệp Đình Vũ, Hải Phòng.

Đáng chú ý, doanh nghiệp này đã được Tòa án nhân dân TP Hải Phòng mở thủ tục phá sản từ năm 2024.

Agribank rao bán khoản nợ gần 80 tỷ đồng, tài sản bảo đảm khu đất tại Quận 7

Quang Hưng

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngân hàng Nhà nước đã có cơ chế loại trừ 1,7 triệu tỷ đồng ra khỏi room tín dụng

Ngân hàng Nhà nước đã có cơ chế loại trừ 1,7 triệu tỷ đồng ra khỏi room tín dụng Nổi bật

Giá vàng miếng, vàng nhẫn chiều 25/10 tại SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý

Giá vàng miếng, vàng nhẫn chiều 25/10 tại SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý Nổi bật

Bộ Xây dựng: Phí ví điện tử không phải phí duy trì tài khoản giao thông

Bộ Xây dựng: Phí ví điện tử không phải phí duy trì tài khoản giao thông

22:40 , 25/10/2026
Hàng nghìn người săn quà từ các ngân hàng tại Sóng Festival 2026

Hàng nghìn người săn quà từ các ngân hàng tại Sóng Festival 2026

19:21 , 25/10/2026
Lãi suất ngày 25/10 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, VPBank, Techcombank, Sacombank, HDBank,...

Lãi suất ngày 25/10 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, VPBank, Techcombank, Sacombank, HDBank,...

17:57 , 25/10/2026
Làn sóng giảm lãi suất ngày càng sôi động, có ngân hàng đã hạ nhiều lần

Làn sóng giảm lãi suất ngày càng sôi động, có ngân hàng đã hạ nhiều lần

14:35 , 25/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên