Doanh nghiệp thép bị mở thủ tục phá sản, MB rao bán nhà máy luyện gang rộng hơn 12 ha tại Hải Phòng để thu hồi nợ, giá khởi điểm hơn 300 tỷ đồng

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân đội (MBAMC) mới đây thông báo bán nhà máy luyện gang tại Khu công nghiệp Đình Vũ, TP Hải Phòng, với giá khởi điểm gần 302 tỷ đồng.

Tài sản được chào bán gồm quyền sử dụng đất tại các lô CN3.1, CN3.1C, CN3.2A và CN3.2B, toàn bộ công trình xây dựng gắn liền với đất cùng máy móc, thiết bị thuộc Nhà máy luyện gang của Công ty CP Thép Nam Thuận.

Diện tích đất theo hồ sơ là 125.430 m², tương đương hơn 12,5 ha. Theo kết quả đo đạc thực tế, diện tích là 124.889,9 m². Giá khởi điểm của toàn bộ tài sản được xác định ở mức 301,86 tỷ đồng.

Việc bán tài sản được thực hiện theo hình thức đấu giá qua thi hành án, với thời gian dự kiến ngày 11/11/2026.

Công ty CP Thép Nam Thuận là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất sắt, thép, gang, có địa chỉ tại Khu công nghiệp Đình Vũ, Hải Phòng.

Đáng chú ý, doanh nghiệp này đã được Tòa án nhân dân TP Hải Phòng mở thủ tục phá sản từ năm 2024.