Lời khuyên cho các gia đình đã lắp đèn sưởi trong nhà tắm

Chính vì thế, để đảm bảo an toàn tuyệt đối và kéo dài tuổi thọ cho đèn sưởi trong mùa đông sắp tới, các gia đình cần đặc biệt tuân thủ các nguyên tắc vận hành, kiểm tra vị trí lắp đặt và bảo dưỡng định kỳ theo khuyến cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) như sau:

1. Vận hành an toàn khi tắm

Các gia đình chỉ nên bật đèn sưởi tối đa từ mười lăm đến hai mươi phút cho mỗi lần tắm và không nên để đèn chạy liên tục quá bốn mươi phút vì việc bật quá lâu dễ gây cháy nổ do quá nhiệt cũng như làm khô da.

Bạn nên bật đèn sưởi trước khi vào phòng tắm khoảng ba đến năm phút để không gian kịp ấm lên nhằm tránh việc cơ thể bị sốc nhiệt khi tiếp xúc với không khí lạnh. Hãy luôn nhớ tắt đèn ngay khi ra khỏi phòng tắm để tiết kiệm điện năng và tránh nguy cơ thiết bị hoạt động quá công suất dẫn đến tai nạn ngoài ý muốn.

2. Rà soát vị trí và tiêu chuẩn lắp đặt

Đèn sưởi trong nhà tắm phải được treo ở độ cao tối thiểu từ một mét tám đến hai mét tính từ nền nhà để đảm bảo khoảng cách an toàn cho người sử dụng. Tuyệt đối không lắp đèn trực tiếp phía trên vòi hoa sen hoặc bồn tắm.

(Ảnh minh họa: Happynest.vn)

Khoảng cách từ đèn đến nguồn nước phải đủ xa để tránh nước bắn trực tiếp lên bề mặt bóng thủy tinh đang nóng gây nổ bóng do thay đổi nhiệt độ đột ngột. Gia đình cũng bắt buộc phải sử dụng aptomat hoặc cầu dao chống giật riêng cho hệ thống điện phòng tắm để thiết bị tự động ngắt nguồn ngay khi có sự cố rò rỉ xảy ra.

3. Bảo dưỡng và kiểm tra định kỳ

Gia đình nên lau chùi bụi bẩn bám trên bóng đèn tối thiểu hai lần một năm vào đầu mùa lạnh trước khi bắt đầu dùng và cuối mùa lạnh khi chuẩn bị ngưng sử dụng để đảm bảo hiệu suất tỏa nhiệt và tránh cháy bụi.

(Ảnh minh họa: Happynest.vn)

Nếu đèn đã tắt lâu ngày suốt mùa hè thì trước khi dùng lại cần kiểm tra kỹ đường dây điện xem có bị chuột cắn hay ẩm mốc không, sau đó bật thử vài phút để theo dõi xem đèn có hoạt động bình thường hay có mùi khét và tiếng động lạ hay không. Khi phát hiện bóng đèn bị nứt, dây điện bị hở hoặc có hiện tượng chập chờn thì hãy ngắt ngay nguồn điện và gọi thợ chuyên nghiệp chứ tuyệt đối không tự ý tháo dỡ sửa chữa.

4. Lưu ý đối với người già và trẻ nhỏ

Khi chuẩn bị phòng tắm cho người cao tuổi hoặc trẻ nhỏ thì người lớn cần bật đèn sưởi trước và kiểm tra nhiệt độ phòng thật kỹ vì làn da của trẻ nhỏ rất nhạy cảm còn người già dễ bị thay đổi huyết áp do nhiệt độ.

Bạn cũng nên lưu ý không để trẻ nhỏ nhìn chằm chằm vào ánh sáng từ bóng đèn hồng ngoại trong thời gian dài vì cường độ ánh sáng mạnh ở khoảng cách gần có thể gây ảnh hưởng không tốt đến thị lực còn non nớt của trẻ. Đối với người có tiền sử bệnh tim mạch hoặc huyết áp thì sau khi tắm xong dưới đèn sưởi ấm áp không nên bước ngay ra ngoài phòng lạnh mà cần mặc quần áo ấm chỉnh tề ngay trong phòng để cơ thể thích nghi dần với nhiệt độ.

5. Quản lý nguồn điện và dây dẫn

Do môi trường nhà tắm luôn có độ ẩm rất cao nên các gia đình cần chú ý bọc kín các mối nối của dây điện bằng băng keo cách điện chuyên dụng hoặc sử dụng hộp nối kháng nước để hơi nước không thể xâm nhập gây chập mạch.

Bạn cũng không nên cắm chung đèn sưởi với các thiết bị có công suất lớn khác như bình nóng lạnh hoặc máy sấy tóc vào cùng một ổ cắm điện vì điều này dễ gây ra hiện tượng quá tải đường dây dẫn đến chập cháy nguồn điện tổng của phòng tắm. Nếu dây nguồn của đèn sưởi có dấu hiệu bị bong tróc lớp vỏ nhựa hoặc bị cứng giòn do nhiệt độ cao sau nhiều năm sử dụng thì gia đình cần chủ động thay thế dây mới ngay để tránh nguy cơ rò rỉ điện ra tường nhà tắm.

6. Lựa chọn và thay thế linh kiện

Khi bóng đèn sưởi bị hỏng hoặc hết tuổi thọ thì các gia đình nên tìm mua bóng mới chính hãng có cùng công suất và kích thước từ các thương hiệu uy tín thay vì mua các loại bóng trôi nổi không rõ nguồn gốc trên thị trường.

Việc sử dụng bóng đèn kém chất lượng không chỉ làm giảm hiệu suất sưởi ấm mà thủy tinh của bóng cũng rất dễ bị nứt vỡ khi gặp nhiệt độ cao hoặc khi có vài giọt nước vô tình bắn vào. Đối với những gia đình sử dụng loại đèn sưởi có quạt thổi gió nóng thì cần kiểm tra xem cánh quạt có bị kẹt bụi hay không vì quạt bị kẹt sẽ làm nhiệt độ trong thân đèn tăng cao đột ngột và dễ gây cháy lớp vỏ nhựa bảo vệ bên ngoài.