Giám đốc kinh doanh hạt nhựa SN 1976 có hơn 450 nghìn lượt follow trên TikTok vừa bị bắt là ai?

Ngày 04/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Hiến, sinh năm 1976, trú tại thôn Quảng Uyên, xã Việt Yên, tỉnh Hưng Yên, Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Hiến Tài, về hành vi “Trốn thuế”, quy định tại khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Quá trình xác minh, điều tra, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên bước đầu xác định: Từ năm 2022 đến nay, Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Hiến Tài có hoạt động kinh doanh hạt nhựa HDPE (High Density Polyethylene - nhựa polyethylene mật độ cao). Tuy nhiên, trong quá trình bán hàng, công ty không lập hóa đơn đối với hàng hóa bán ra nhằm che giấu doanh thu, trốn tránh nghĩa vụ thuế, với số tiền thuế bước đầu xác định gần 1,9 tỷ đồng.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Hiến về hành vi Trốn thuế - Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Năm 2025, cụm từ "làm HDPE ngon lắm" hay "HDPE thì ngon luôn" phủ sóng khắp trên mạng xã hội. Cụm từ này xuất phát từ video trên TikTok, trong đó Hiến chia sẻ về hoạt động kinh doanh hạt nhựa.

Trong video, khi được hỏi “Chú ơi, làm HDPE có lãi không?”, Hiến trả lời đầy tự tin: “Làm HDPE là ngon luôn”. Câu trả lời ngắn gọn bất ngờ trở thành một trào lưu trên TikTok và nhiều nền tảng mạng xã hội.

Video gốc đã thu hút lượng người xem đáng kể, với hơn 8,6 triệu lượt xem, hơn 184.000 lượt thích và hơn 5.000 lượt bình luận.

Thậm chí, nhiều video được cắt lại, lan truyền, kéo theo hàng loạt nội dung bắt trend. Cụm từ “ngon luôn” cũng được cộng đồng mạng sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau, từ chuyện đầu tư, kinh doanh đến những câu chuyện đời thường.

Hiện tại, tài khoản TikTok cá nhân của đối tượng Nguyễn Văn Hiến đang có tới hơn 450 nghìn lượt follow, và gần 13 triệu lượt yêu thích.

Giám đốc kinh doanh hạt nhựa, thường xuyên chia sẻ về khởi nghiệp

HDPE là viết tắt của High Density Polyethylene, tức nhựa polyethylene mật độ cao. Đây là loại nhựa nhiệt dẻo được sử dụng phổ biến trong sản xuất ống dẫn nước, chai lọ, can, thùng chứa và nhiều sản phẩm công nghiệp, gia dụng khác.

Trang TikTok của đối tượng Nguyễn Văn Hiến - Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, sau khi được nhiều người biết đến, Nguyễn Văn Hiến thường xuyên sử dụng các tài khoản Facebook, TikTok có lượng người theo dõi lớn để đăng tải video, phát trực tiếp, quảng bá hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đối tượng cũng chia sẻ nội dung liên quan đến đầu tư, khởi nghiệp và kinh nghiệm làm giàu.

Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Hiến Tài do ông Hiến làm giám đốc hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh hạt nhựa HDPE. Theo cơ quan điều tra, doanh nghiệp cung cấp mặt hàng này cho nhiều doanh nghiệp, cá nhân trên cả nước từ năm 2022 đến nay.

Sự nổi tiếng trên mạng xã hội giúp Nguyễn Văn Hiến được biết đến rộng rãi hơn, từ một người kinh doanh trong ngành nhựa trở thành nhân vật gắn với câu nói viral về HDPE.

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng. Các nội dung liên quan đến hành vi trốn thuế và trách nhiệm của những cá nhân, tổ chức có liên quan sẽ được làm rõ trong quá trình điều tra.