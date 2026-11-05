Từ 5/10/2026, cha mẹ thuộc trường hợp nào có thể được hưởng từ 1.080.000 đồng/tháng: Điều kiện và cách nhận thế nào?

Từ ngày 5/10/2026, người đơn thân thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo, đang nuôi 2 con dưới 16 tuổi và đáp ứng các điều kiện theo quy định có thể được hưởng tổng cộng 1,08 triệu đồng tiền trợ cấp xã hội mỗi tháng.

Chính sách được quy định tại Nghị định 335/2026/NĐ-CP, với mức hỗ trợ 540.000 đồng/tháng cho mỗi người con đang nuôi. Tuy nhiên, không phải cứ một mình nuôi 2 con là được nhận khoản tiền này mà phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau đây.

Những ai được nhận trợ cấp xã hội khi nuôi con?

Theo khoản 4 Điều 5 Nghị định 335/2026/NĐ-CP, người đơn thân nghèo nuôi con thuộc nhóm đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên tại cộng đồng nếu đáp ứng đầy đủ 3 điều kiện:

- Thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo.

- Chưa có chồng hoặc vợ; hoặc đã kết hôn nhưng chồng hoặc vợ đã chết, mất tích.

- Đang trực tiếp nuôi con dưới 16 tuổi.

Như vậy, chính sách hướng đến những người đang một mình nuôi con trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn và đáp ứng các tiêu chí cụ thể nêu trên.

Ảnh minh họa: Internet

Đáng chú ý, số tiền trợ cấp được tính theo từng người con đang nuôi. Gia đình có càng nhiều con đủ điều kiện thì tổng mức hỗ trợ hằng tháng càng cao.

Mức trợ cấp xã hội được xác định theo công thức: Mức trợ cấp hằng tháng = Mức chuẩn trợ giúp xã hội x Hệ số trợ cấp.

Trong đó, khoản 2 Điều 4 Nghị định 335/2026/NĐ-CP quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội là 540.000 đồng/tháng. Hệ số áp dụng đối với người đơn thân nghèo nuôi con là 1,0 cho mỗi người con đang nuôi.

Như vậy, mỗi người con tương ứng với khoản trợ cấp 540.000 đồng/tháng. Ví dụ, với trường hợp đang nuôi 2 con và cả 2 người con đều đáp ứng điều kiện, tổng số tiền được nhận là 1.080.000 đồng/tháng.

Con đủ 16 tuổi nhưng vẫn đi học có được nhận trợ cấp tiếp?

Một điểm đáng chú ý của chính sách là người đơn thân nghèo vẫn có thể tiếp tục nhận trợ cấp khi con đã đủ 16 tuổi, nếu người con đang theo học và quá trình học tập không bị gián đoạn.

Các chương trình học được xem xét gồm:

- Giáo dục phổ thông.

- Giáo dục thường xuyên.

- Giáo dục nghề nghiệp.

- Chương trình đại học văn bằng thứ nhất.

Thời gian hưởng trợ cấp được kéo dài đến khi người con hoàn thành chương trình học.

Trường hợp việc học bị gián đoạn sẽ không thuộc diện tiếp tục hưởng, trừ trường hợp người học tạm dừng học hoặc bảo lưu kết quả học tập theo quy định của pháp luật về giáo dục.

Ngoài khoản trợ cấp nuôi con, người đơn thân nghèo còn có thể được hưởng đồng thời chế độ dành cho nhóm đối tượng khác nếu thuộc một trong các trường hợp: người cao tuổi không nơi nương tựa, người khuyết tật nặng hoặc đặc biệt nặng, người nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo.

Cách làm hồ sơ để nhận trợ cấp

Theo khoản 1 Điều 8 Nghị định 335/2026/NĐ-CP, người thuộc diện thụ hưởng hoặc người giám hộ có thể lựa chọn một trong 3 cách gửi hồ sơ:

Nộp trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính.

Nộp trực tiếp tại bất kỳ Bộ phận Một cửa.

Người có nhu cầu cần chuẩn bị hồ sơ theo quy định và gửi đến cơ quan tiếp nhận để được xem xét, giải quyết chế độ.

Những trường hợp nào có thể bị dừng trợ cấp?

Không phải người đã được xét hưởng sẽ mặc nhiên nhận trợ cấp liên tục trong mọi trường hợp. Theo khoản 1 Điều 9 Nghị định 335/2026/NĐ-CP, chính sách có thể bị tạm dừng nếu người hưởng rơi vào một trong các tình huống sau:

- Không nhận chế độ, chính sách liên tục từ 3 tháng trở lên.

- Không chấp hành yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc xác định lại điều kiện hưởng trợ cấp, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hoặc cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý.

- Sau khi cơ quan chức năng rà soát, nếu người hưởng vẫn đáp ứng đầy đủ điều kiện thì được tiếp tục nhận trợ cấp kể từ thời điểm bị tạm dừng.

Ngược lại, nếu kết quả xác định người hưởng không còn đủ điều kiện, Chủ tịch UBND cấp xã sẽ quyết định thôi hưởng trợ cấp kể từ thời điểm tạm dừng. Trường hợp điều kiện thụ hưởng có thay đổi, chế độ sẽ được điều chỉnh từ thời điểm phát sinh thay đổi.

Về thời điểm áp dụng: Nghị định 335/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 5/10/2026. Tuy nhiên, mức chuẩn trợ giúp xã hội 540.000 đồng/tháng được áp dụng từ ngày 1/7/2026 đối với người đang hưởng chính sách theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP. Do đó, những trường hợp thuộc diện chuyển sang mức mới được tính hưởng từ ngày 1/7/2026 và được truy lĩnh phần chênh lệch so với số tiền đã nhận.

(Tổng hợp)