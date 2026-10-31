Chỉ còn đúng 2 tháng nữa, những người sinh năm sau đang được hưởng quyền lợi đặc biệt khi đổi thẻ căn cước

Được cấp thẻ Căn cước có giá trị vô thời hạn

Theo Luật Căn cước năm 2023, công dân thực hiện cấp đổi thẻ Căn cước khi đủ 60 tuổi sẽ được cấp thẻ có giá trị sử dụng vô thời hạn. Điều này đồng nghĩa với việc sau lần đổi thẻ ở mốc tuổi này, người dân không cần tiếp tục thực hiện thủ tục đổi thẻ định kỳ.

Quy định mới được đưa ra nhằm tạo thuận lợi cho người dân, nhất là người cao tuổi, khi sử dụng giấy tờ tùy thân trong các giao dịch hành chính, dân sự và sinh hoạt hằng ngày.

Năm 2026, những công dân sinh năm 1966 bước sang tuổi 60 và thuộc nhóm được cấp thẻ Căn cước có giá trị sử dụng trọn đời . Ngoài ra, pháp luật còn quy định trường hợp người dân đổi thẻ trong khoảng 2 năm trước thời điểm đến tuổi phải đổi theo quy định thì thẻ mới vẫn có giá trị sử dụng đến hết đời.

Như vậy, người sinh năm 1967 và 1968 nếu thực hiện đổi thẻ trong năm 2026 cũng thuộc diện được cấp thẻ Căn cước có giá trị vô thời hạn.

Việc tìm hiểu trước quy định sẽ giúp người dân chủ động lựa chọn thời điểm làm thủ tục, hạn chế phải đi cấp đổi thẻ nhiều lần trong tương lai.

Những người cần đổi thẻ Căn cước trong năm 2026

Bên cạnh những trường hợp được cấp thẻ có giá trị vô thời hạn, người dân cần chú ý các nhóm tuổi phải thực hiện thủ tục cấp mới hoặc đổi thẻ Căn cước trong năm 2026. Việc này nhằm bảo đảm thông tin cá nhân và dữ liệu sinh trắc học được cập nhật đầy đủ, chính xác.

Ảnh minh họa: Internet

Các nhóm cụ thể gồm:

Công dân sinh năm 2012: Đủ 14 tuổi trong năm 2026, thuộc diện phải làm thủ tục cấp thẻ Căn cước lần đầu.

Công dân sinh năm 2001: Tròn 25 tuổi, đến mốc tuổi phải đổi thẻ để cập nhật hình ảnh và thông tin nhận dạng.

Công dân sinh năm 1986: Bước sang tuổi 40 trong năm 2026, cần thực hiện đổi thẻ theo quy định.

Công dân sinh năm 1966: Đủ 60 tuổi, thực hiện lần đổi thẻ cuối cùng để được cấp thẻ có giá trị sử dụng vô thời hạn.

Thực hiện thủ tục đúng thời hạn giúp người dân chấp hành quy định pháp luật, đồng thời thuận tiện hơn khi giao dịch ngân hàng, làm thủ tục hành chính, khám chữa bệnh, đi lại và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến.

Hướng dẫn đăng ký cấp thẻ Căn cước trực tuyến qua VNeID

Người dân hiện có thể đăng ký cấp mới hoặc đổi thẻ Căn cước thông qua ứng dụng định danh điện tử VNeID. Hình thức này giúp chủ động sắp xếp thời gian, giảm thời gian chờ đợi khi đến cơ quan Công an làm thủ tục.

Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng VNeID bằng tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Bước 2: Truy cập mục “Thủ tục hành chính”, sau đó chọn chức năng “Cấp thẻ Căn cước”.

Bước 3: Kiểm tra và rà soát các thông tin cá nhân được đồng bộ từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bước 4: Chọn cơ quan Công an tiếp nhận hồ sơ theo nơi thường trú hoặc tạm trú.

Bước 5: Lựa chọn lịch hẹn phù hợp và nhận mã hồ sơ trực tuyến.

Bước 6: Sau khi hoàn tất đăng ký trên ứng dụng, công dân mang mã hồ sơ đến địa điểm tiếp nhận vào thời gian đã hẹn để tiếp tục thực hiện thủ tục.

Lưu ý rằng, dù đã đăng ký trực tuyến, người dân vẫn phải trực tiếp đến cơ quan Công an để thu nhận thông tin sinh trắc học. Các dữ liệu được lấy gồm dấu vân tay, ảnh chân dung và mống mắt. Trong đó, thu nhận dữ liệu mống mắt là một điểm mới được quy định trong Luật Căn cước năm 2023, nhằm tăng cường bảo mật và nâng cao độ chính xác trong quá trình xác thực, định danh cá nhân trên môi trường số.

Sau khi hoàn tất thủ tục, công dân có thể chọn nhận thẻ trực tiếp tại cơ quan Công an nơi tiếp nhận hồ sơ hoặc đăng ký dịch vụ bưu chính để được chuyển thẻ về tận nhà, giúp tiết kiệm thời gian đi lại.

Đối với thẻ Căn cước công dân mẫu cũ vẫn còn thời hạn, người dân được tiếp tục sử dụng đến hết thời hạn ghi trên thẻ. Trường hợp có nhu cầu chuyển sang mẫu thẻ Căn cước mới để sử dụng thêm các tiện ích số, công dân có thể chủ động thực hiện thủ tục đổi thẻ.

(Tổng hợp)