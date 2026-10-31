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Xem Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 ở đâu, lúc mấy giờ?

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Là một trong những sự kiện truyền hình được học sinh và khán giả cả nước mong chờ nhất, Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 đang đến rất gần.

Chỉ còn ít ngày nữa, Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 sẽ chính thức diễn ra, khép lại hành trình tranh tài của các thí sinh xuất sắc nhất mùa giải năm nay. Trận đấu được tổ chức theo hình thức cầu truyền hình với sự tham gia cổ vũ từ 4 điểm cầu địa phương.

Theo thông tin từ Đài Truyền hình Việt Nam, chương trình sẽ lên sóng trực tiếp vào 8h30 sáng Chủ nhật, ngày 1/11/2026. Đây là thời điểm khán giả có thể cùng theo dõi cuộc đua giành vòng nguyệt quế danh giá của năm thứ 26.

Theo đó, khán giả có thể theo dõi trận chung kết qua các hình thức sau:

- Trên truyền hình: Kênh VTV3.

- Trên nền tảng số: Ứng dụng VTVgo trên điện thoại, máy tính bảng, Smart TV hoặc truy cập website VTVgo.vn.

Như vậy, với những khán giả không có điều kiện theo dõi qua tivi, VTVgo sẽ là lựa chọn để xem chương trình trên các thiết bị có kết nối Internet.

Bốn gương mặt góp mặt tại Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 là những thí sinh đã giành chiến thắng ở các cuộc thi Quý, gồm: Nguyễn Huy Quang Minh (THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên), Đoàn Lê Anh Đức (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội), Trần Võ Gia Bảo (THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa) và Lý Thái Dương (THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ).

Bốn gương mặt góp mặt tại Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26

Theo kết quả bốc thăm được công bố ngày 29/10 vừa qua, thứ tự xuất phát của các thí sinh lần lượt là Nguyễn Huy Quang Minh ở vị trí số 1, Đoàn Lê Anh Đức ở vị trí số 2, Trần Võ Gia Bảo ở vị trí số 3 và Lý Thái Dương ở vị trí số 4. Bên cạnh trường quay chính, chương trình năm nay có 4 điểm cầu tại Hà Nội, Hưng Yên, Phú Thọ và Khánh Hòa. Đây là những địa điểm tập trung đông đảo học sinh, thầy cô, gia đình và người dân đến cổ vũ cho các nhà leo núi.

Tổng hợp

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Theo Nhật Linh

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