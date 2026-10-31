Món ăn vặt "cứu tinh" cho giấc ngủ nhưng toàn bị "tội oan": Nhiều người tưởng... nghe nhầm

Nếu bạn là người yêu thích các món ăn vặt hay mê sô cô la nhưng vẫn muốn có một giấc ngủ ngon, thì tin vui là có một món ăn vặt không chỉ thơm ngon mà còn giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ: sô cô la đen.

Tại sao ăn sô cô la đen giúp ngủ ngon?

Thông thường, nhiều người e ngại ăn sô cô la vào buổi tối vì lo lắng về lượng đường và caffeine có thể khiến cơ thể tỉnh táo. Tuy nhiên, khi được tiêu thụ đúng cách, sô cô la đen lại mang đến lợi ích tuyệt vời cho giấc ngủ, nhờ hàm lượng magie cao. Điều này cũng đã được rất nhiều nghiên cứu chứng minh.

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Theo các chuyên gia dinh dưỡng tại Motion Nutrition (Anh), chỉ một miếng sô cô la đen chứa khoảng 64mg magie, tương đương 21 - 24% nhu cầu hàng ngày. Magie là khoáng chất quan trọng trong việc điều hòa giấc ngủ, giúp cơ thể thư giãn và dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn. Sau đây là 4 cách cụ thể mà magie trong sô cô la đen giúp ích cho giấc ngủ:

- Giảm căng thẳng: Magiê giúp hạ thấp nồng độ cortisol, hormone gây căng thẳng, vốn là nguyên nhân khiến nhiều người trằn trọc, khó ngủ.

- Kích thích sản xuất melatonin: Đây là hormone kiểm soát chu kỳ ngủ - thức, giúp cơ thể nhanh chóng đi vào trạng thái nghỉ ngơi.

- Thư giãn hệ thần kinh: Magie kích hoạt chất dẫn truyền thần kinh GABA, tạo ra hiệu ứng làm dịu và giảm hoạt động của tế bào thần kinh, giúp cơ thể thư giãn.

- Giảm căng cơ: Magie ngăn chặn sự kích thích quá mức của hệ thần kinh cơ, giúp cơ thể bớt căng thẳng, dễ dàng đi vào giấc ngủ sâu.

Ăn sô cô la đen thế nào để tốt cho giấc ngủ?

Mặc dù sô cô la đen mang lại nhiều lợi ích, nhưng không nên tiêu thụ quá mức. Adam Hutchin, chuyên gia dinh dưỡng và sức khỏe chuyên biệt tại Motion Nutrition cảnh báo rằng sô cô la đen vẫn chứa calo, chất béo bão hòa và đường, có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe nếu ăn quá nhiều.

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Để tận dụng lợi ích mà không gây tác dụng ngược, hãy nhớ một vài lưu ý:

- Chọn sô cô la đen có hàm lượng cacao từ 70% trở lên, vì chứa nhiều magie hơn nhưng ít đường hơn.

- Ăn với lượng vừa phải, chỉ ăn khoảng 1 - 2 miếng nhỏ (5 - 20g) vào buổi tối trước khi đi ngủ, nhưng không nên đi ngủ ngay sau khi ăn.

- Tránh sô cô la sữa hoặc sô cô la trắng, vì chúng chứa ít magie nhưng lại nhiều đường, có thể khiến bạn tỉnh táo hơn thay vì giúp ngủ ngon.

- Khi ăn sô cô la đen, nên ăn chậm, nhai kỹ và trong tư thế thoải mái, bụng không quá no.

Tuy nhiên, nên nhớ rằng sô cô la đen không phải thuốc, không thay thế được các liệu pháp chữa mất ngủ. Trong số các món ăn vặt, nó là "cứu tinh" của giấc ngủ nhưng nếu xét chung về chế độ ăn uống, còn rất nhiều thực phẩm khác hỗ trợ giấc ngủ tốt hơn.

Nguồn và ảnh: Express, Tips and Tricks