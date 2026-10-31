Người đàn ông viêm phổi nguy kịch sau khi rửa xe, nói về thủ phạm: "Tôi nằm mơ cũng không ngờ tới"

Cơn sốt kỳ lạ sau buổi rửa xe cuối tuần

Anh Mậu năm nay ngoài 40, sinh sống tại thành phố Thâm Quyến (Quảng Đông, Trung Quốc). Vốn sở hữu một thể trạng khỏe mạnh và hoàn toàn không có bất kỳ tiền sử bệnh lý nền nào về đường hô hấp, cuộc sống thường ngày của anh trôi qua vô cùng bình lặng.

Nỗi phiền toái duy nhất trong sinh hoạt gần đây của anh là chiếc xe ô tô cá nhân thường xuyên đỗ dưới những tán cây lớn ven đường. Đây vốn là điểm dừng chân ưa thích của các loài chim, khiến cho bề mặt thân xe, kính lái và nóc xe luôn chi chít những vệt phân chim bám chặt, khô lại dưới ánh nắng mặt trời.

Ảnh minh họa

Không chỉ gây mất thẩm mỹ, những vết bẩn này còn buộc anh phải thường xuyên tự tay ra sân dọn dẹp và xịt rửa, rất mất thời gian.

Bi kịch bắt đầu nhen nhém từ một buổi chiều cuối tuần, khi anh Mậu quyết định dành ngày nghỉ quý giá để tự tay cọ rửa lớp phân chim bám trên xe, rửa xe sạch sẽ. Chỉ vài ngày sau đó, anh bắt đầu xuất hiện những triệu chứng uể oải và ho khan kéo dà.

Tưởng chỉ là cảm lạnh thông thường nên anh Mậu không quá để tâm, phải đến khi mệt mỏi rã rời, khó thở anh mới chịu mua thuốc uống. Thế nhưng, anh không biết rằng tình trạng viêm phổi diễn tiến cực kỳ nghiêm trọng khiến hệ hô hấp của mình suy kiệt nhanh chóng. Cuối cùng, gia đình phải đưa anh vào bệnh viện cấp cứu trong trạng thái khó thở dữ dội ngay giữa đêm.

"Kẻ sát nhân" ẩn mình trong lớp bụi phân chim khô

Tại Bệnh viện Nhân dân Songgang (Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc), các bác sĩ điều trị đặt ra nghi vấn về nguyên nhân khiến một người nam 40 tuổi, không có bệnh nền, lại bị viêm phổi nặng và tiến triển nhanh đến vậy. Quá trình rà soát tiền sử sinh hoạt và môi trường sống được tiến hành khẩn trương. Cuối cùng, chi tiết tưởng chừng nhỏ nhặt về chiếc ô tô bám đầy phân chim mỗi ngày đã lọt vào tầm ngắm của y bác sĩ.

Ảnh minh họa

Thủ phạm khiến người đàn ông suýt mất mạng hóa ra ẩn náu ngay trên chính chiếc phương tiện di chuyển quen thuộc: Phân chim bám trên xe. Khi nhận được lời giải thích về nguyên nhân mình "thập tử nhất sinh" từ các bác sĩ điều trị, anh Mậu không giấu nổi vẻ bàng hoàng. Đến khi kể lại với họ hàng, anh vẫn không kìm được mà thốt lên rằng: "Tôi nằm mơ cũng không ngờ tới".

Theo các thông tin y khoa được ghi nhận, thứ quật ngã người đàn ông này không phải loại bụi bẩn hay vi khuẩn thông thường, mà là một loài nấm độc hại có tên khoa học là Cryptococcus neoformans. Bác sĩ Zhou Jipu, Trưởng khoa Hô hấp tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Bắc Kinh thuộc Đại học Y khoa Thủ đô (Trung Quốc) giải thích, loại nấm này sinh sôi cực kỳ mạnh mẽ trong chất thải của chim bồ câu và nhiều loài chim hoang dã.

Mối nguy hiểm thực sự bắt đầu vào thời điểm lớp phân chim bám trên xe phơi khô dưới ánh nắng mặt trời. Hàng triệu bào tử nấm siêu nhỏ bám chặt vào các hạt bụi lơ lửng trong không khí. Hành động dùng khăn khô chà xát mạnh hoặc dùng vật cứng cạo lớp phân chim khô đã vô tình tạo ra trận mưa bụi độc hại bay thẳng vào hệ hô hấp. Sau đó, anh Mậu lại dùng nước xịt rửa mạnh tạo điều kiện cho độc tố bay xa hơn và bắn vào niêm mạc miệng, mũi, mắt... khi anh không hề có đồ bảo hộ lúc rửa xe.

Những triệu chứng nguy hiểm dễ nhầm lẫn với cảm cúm

Bác sĩ Zhou Jipu cảnh báo, điều khiến căn bệnh do nấm Cryptococcus trở nên nguy hiểm chính là các triệu chứng ban đầu rất dễ bị nhầm lẫn với bệnh lý đường hô hấp thông thường.

Theo ông, người bệnh ở giai đoạn đầu thường chỉ bị ho khan kéo dài, ho ra ít đờm trắng hoặc đôi khi đờm có lẫn một chút máu tươi. Đi kèm với đó là tình trạng sốt nhẹ âm ỉ, cơ thể luôn mệt mỏi, sụt cân không rõ nguyên nhân hoặc xuất hiện những cơn đau nhói ở vùng ngực khi hít thở sâu.

Nếu không được chẩn đoán chuẩn xác, bệnh sẽ nhanh chóng chuyển sang giai đoạn nặng với biểu hiện sốt cao, tức ngực dữ dội, thở gấp và suy hô hấp cấp tính.

Ảnh minh họa

Nguy hiểm hơn, loài nấm này còn có khả năng len lỏi theo dòng máu để tấn công trực tiếp vào hệ thần kinh trung ương, từ đó gây ra biến chứng viêm màng não cực kỳ nguy hiểm. Người bệnh sẽ phải đối mặt với những cơn đau đầu dữ dội, buồn nôn liên tục, cứng cổ, nhìn mờ và buồn ngủ bất thường, thậm chí dẫn đến hôn mê sâu.

Bác sĩ Trần cũng đặc biệt lưu ý rằng các dòng kháng sinh phổ biến như cephalosporin hay amoxicillin hoàn toàn không có tác dụng tiêu diệt loại nấm này, đòi hỏi phải dùng thuốc đặc trị chuyên sâu. Nếu chủ quan, phát hiện muộn giống như anh Mậu, khả năng có thể tử vong. Nhất là với những người đang có hệ miễn dịch suy giảm, người có bệnh lý nền.

Nhóm nguy cơ cao và khuyến cáo từ chuyên gia

Nhiều người thường có tâm lý chủ quan khi cho rằng các bệnh nhiễm trùng do nấm độc chỉ tấn công những người có hệ miễn dịch suy yếu như bệnh nhân HIV, người đang điều trị ung thư hay người ghép tạng.

Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định ngay cả những người trẻ tuổi hoặc trung niên hoàn toàn khỏe mạnh vẫn có nguy cơ mắc bệnh nếu tiếp xúc lâu dài với môi trường chứa bào tử nấm. Dù vậy, cộng đồng không nên quá hoang mang bởi căn bệnh này hoàn toàn không có khả năng lây truyền từ người sang người.

Nhũng trường hợp phân chim bám trên xe cộ hay vật dụng để ngoài trời là không hề hiếm gặp, vì vậy bác sĩ Zhou Jipu khuyến cáo quy trình làm sạch gồm bốn bước an toàn:

- Đeo khẩu trang chuyên dụng chuẩn N95 hoặc KN95 cùng găng tay dùng một lần nhằm hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp với các chất thải độc hại.

- Làm mềm hoàn toàn vết bẩn bằng cách xịt nước hoặc đắp các lớp khăn giấy ẩm lên bề mặt phân chim trong khoảng từ 3 đến 5 phút, tuyệt đối không dùng vật sắc nhọn cạo khô hay dùng giẻ khô chà xát mạnh.

Ảnh minh họa

- Dùng khăn lau nhẹ nhàng khu vực vết bẩn khi phân đã mềm xốp, sau đó rửa lại thật sạch sẽ bằng nước sạch và xà phòng.

- Cho toàn bộ khăn giấy, giấy ướt và giẻ lau đã qua sử dụng vào trong túi nhựa buộc thật kín trước khi vứt vào thùng rác gia đình, sau đó rửa tay kỹ với xà phòng dưới vòi nước.

Câu chuyện "khó tin nhưng có thật" của anh Mậu nhắc chúng ta rằng những hiểm họa sức khỏe đôi khi không xuất phát từ đâu xa mà lại ẩn giấu ngay trong những công việc sinh hoạt đời thường. Đặc biệt, không được chủ quan với các dấu hiệu bất thường của cơ thể hay tự chữa trị tại nhà, cái giá phải trả có thể đắt đến mức bạn không còn cơ hội để hối hận hay sửa sai.

Nguồn và ảnh: HK01, The Paper, China News