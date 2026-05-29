Cảnh báo gia tăng viêm phổi do RSV ở trẻ dưới 1 tuổi khi giao mùa

RSV là virus hô hấp lây cao hàng đầu, đặc biệt gia tăng khi thời tiết giao mùa

Trẻ nhũ nhi dưới 1 tuổi có hệ miễn dịch còn non yếu, khả năng đào thải mầm bệnh kém nên rất dễ nhiễm bệnh, nhất là virus hợp bào hô hấp RSV. RSV là loại virus có khả năng lây nhiễm cao hơn hầu hết các virus khác hoạt động theo mùa, cũng là nguyên nhân hàng đầu gây viêm phổi, viêm tiểu phế quản ở trẻ nhũ nhi. Theo thống kê, hệ số lây nhiễm RSV cao gấp 4 lần cúm.

Thói quen mút tay, cho các vật dụng cầm nắm được vào miệng cũng dễ làm trẻ tiếp xúc với virus RSV. Ảnh: Shutterstock

Tổ chức Y tế Thế giới ước tính, RSV là tác nhân của hơn 60% các trường hợp nhiễm trùng hô hấp cấp tính ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ trên toàn cầu. Theo thống kê, RSV là nguyên nhân nhập viện hàng đầu ở trẻ nhũ nhi dưới 1 tuổi. Đáng lưu ý, có từ 70-100% trẻ nhập viện do RSV đều khỏe mạnh và sinh đủ tháng trước đó. Song rất khó dự đoán trẻ nhũ nhi nào sẽ có nguy cơ trở nặng.

Theo dữ liệu phân tích mới nhất tại khu vực Tây Thái Bình Dương và Đông Nam Á, Việt Nam có tỷ lệ trẻ nhiễm RSV chiếm 35,5% trong số các ca bệnh nhiễm trùng hô hấp, mức cao thứ 3 trong khu vực. Bệnh diễn ra quanh năm, trong đó cao điểm thường rơi vào lúc giao mùa, hoặc mùa mưa. Lý do là, thời tiết giao mùa, hoặc mùa mưa, độ ẩm tăng cao tạo thuận lợi cho virus RSV hoạt động mạnh hơn. Song thời tiết nắng nóng ban ngày, đổ mưa vào buổi chiều dễ khiến cơ thể trẻ không thích nghi kịp, trẻ mệt, kén ăn, bú kém, quấy khóc dễ suy giảm miễn dịch, tạo điều kiện cho virus RSV xâm nhập, gây bệnh.

Bé trai 3 tháng tuổi, ở Ninh Bình bị viêm phổi nặng, suy hô hấp do RSV chỉ sau 2 ngày ho nhẹ. Ảnh: BVCC

Trẻ mắc bệnh do RSV ở giai đoạn đầu thường có triệu chứng ho, sổ mũi, đau họng, sốt khó phân biệt với cảm lạnh thông thường, phụ huynh dễ chủ quan, hoặc tự chữa trị bệnh cho trẻ tại nhà. Điều này dễ khiến bệnh chuyển nặng bất ngờ, trẻ nhanh chóng rơi vào viêm tiểu phế quản, viêm phổi, suy hô hấp trong vài ngày sau khi xuất hiện triệu chứng ban đầu. Ví dụ, ngày 19/4, Bệnh viện Đa khoa Hà Nam (Ninh Bình) ghi nhận bệnh nhi 3 tháng tuổi viêm phổi nặng, suy hô hấp sau hai ngày ho nhẹ, gia đình nhầm trẻ bị cảm thông thường nên tự cho con uống siro.

Chủ động tiêm phòng để bảo vệ bé khỏi RSV trong năm đầu đời

Không chỉ trẻ dưới 6 tháng tuổi, trẻ từ 6-12 tháng cũng dễ mắc bệnh RSV do có hệ miễn dịch chưa hoàn thiện. Do đó, trẻ cần được bảo vệ đầy đủ, xuyên suốt khỏi RSV trong các giai đoạn trong năm đầu đời. Bên cạnh tiêm vắc xin cho phụ nữ mang thai để trẻ được bảo vệ gián tiếp , hiện nay còn có giải pháp mới là kháng thể đơn dòng, giúp bảo vệ trực tiếp cho trẻ khỏi RSV.

Ba mẹ hãy tham khảo ý kiến bác sĩ để cho trẻ tiêm kháng thể đơn dòng, giúp bé được bảo vệ hiệu quả, tránh mắc bệnh do RSV. Ảnh: Shutterstock

Theo chuyên gia, cơ chế hoạt động của vắc xin giống như "người huấn luyện" là cần thời gian vài tuần để phát huy hiệu quả và khả năng tạo kháng thể phụ thuộc vào đáp ứng miễn dịch của cơ thể. Còn kháng thể đơn dòng giống như "người bảo vệ có sẵn", giúp bảo vệ trẻ ngay sau khi tiêm, không cần thời gian để "huấn luyện" miễn dịch.

Kháng thể đơn dòng có thể được sử dụng cho trẻ nhũ nhi ở bất kỳ thời điểm nào, giúp mang lại sự bảo vệ nhanh chóng và trực tiếp chống lại RSV trong năm đầu đời. Ngoài ra, phụ huynh nên phòng RSV cho trẻ như vệ sinh nhà cửa và đồ chơi cho trẻ sạch, cho trẻ ăn uống đủ chất, ngủ đủ giấc, tăng cường vitamin và tránh cho trẻ tiếp xúc với người bệnh. Khi trẻ ho, sốt, sổ mũi nên đưa đi khám càng sớm càng tốt.

