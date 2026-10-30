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Ai Là Triệu Phú từng có người chơi tham gia chương trình để kiếm tiền ủng hộ Đường Lên Đỉnh Olympia

| | Sống

Người chơi này đến với Ai Là Triệu Phú năm 2020 không chỉ để thử sức mà còn hy vọng có thể giành tiền thưởng ủng hộ Đường Lên Đỉnh Olympia.

Năm 2020, một người chơi của chương trình Ai Là Triệu Phú gây chú ý khi chia sẻ mong muốn dùng tiền thưởng giành được để ủng hộ Đường Lên Đỉnh Olympia - sân chơi kiến thức quen thuộc với nhiều thế hệ học sinh Việt Nam.

Nhân vật được nhắc đến là anh Đinh Công Mạnh, sinh năm 1978, quê Thái Bình (cũ), sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Thời điểm tham gia chương trình anh làm hướng dẫn viên du lịch, đồng thời cùng vợ quản lý một nhà hàng.

Đến với Ai Là Triệu Phú, anh Mạnh không chỉ muốn thử sức với những câu hỏi kiến thức mà còn mang theo một mong muốn đặc biệt. Anh cho biết mình yêu thích nhiều chương trình của VTV, trong đó có Đường Lên Đỉnh Olympia. Với anh, đây là sân chơi có ý nghĩa trong việc khuyến khích các tài năng trẻ, vì vậy anh hy vọng có thể dành tiền thưởng nếu giành được để ủng hộ chương trình.

Ai Là Triệu Phú từng có người chơi tham gia chương trình để kiếm tiền ủng hộ Đường Lên Đỉnh Olympia- Ảnh 1.

Người chơi Đinh Công Mạnh

Trong những câu hỏi đầu tiên, anh Mạnh lần lượt sử dụng các quyền trợ giúp để tiếp tục cuộc chơi. Ở câu hỏi thứ hai, anh chọn quyền trợ giúp “Hỏi ý kiến người thân”, nhờ vợ hỗ trợ tìm đáp án. Sau 5 câu hỏi, người chơi đã giành được 2 triệu đồng.

Tuy nhiên, càng tiến sâu, thử thách càng khó khăn. Dù đã sử dụng các quyền trợ giúp, anh Mạnh vẫn không thể tiếp tục hành trình như kỳ vọng. Phần thi dừng lại ở câu hỏi thứ 8, liên quan đến một loại hình nghệ thuật thư pháp của Nhật Bản. Sau khi khép lại cuộc chơi, anh ra về với số tiền thưởng 2 triệu đồng.

Dù không thể tiến xa để có được khoản tiền lớn hơn như mong muốn ban đầu, anh Đinh Công Mạnh vẫn để lại một dấu ấn riêng trong phần thi Ai Là Triệu Phú. Thay vì đặt mục tiêu đơn thuần là chinh phục các câu hỏi để giành giải thưởng, người chơi này còn muốn biến số tiền có được thành sự ủng hộ dành cho một chương trình truyền hình khác mà mình yêu thích.

Tổng hợp

Diễn viên Việt đạt kỷ lục tiền thuởng cao nhất Ai Là Triệu Phú là ai?

Theo Nhật Linh

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