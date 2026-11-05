Lần đầu tiên trong lịch sử một mặt hàng Việt Nam nhận tin cực vui từ láng giềng Malaysia: Tốc độ tăng trưởng lên tới 170% chỉ trong 9 tháng

Một tín hiệu tích cực vừa xuất hiện trong hoạt động xuất khẩu hàng Việt Nam sang Malaysia, quốc gia láng giềng có quan hệ thương mại lâu năm với Việt Nam. Đáng chú ý, nhóm hàng ghi nhận bước tăng trưởng vượt trội lần này không phải gạo, cà phê hay nông sản, mà thuộc lĩnh vực đang gắn bó ngày càng chặt chẽ với đời sống hiện đại.

Lần đầu tiên một mặt hàng Việt Nam lập cột mốc đặc biệt tại Malaysia

Theo số liệu được Bộ Công Thương công bố, trong 9 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của Việt Nam sang Malaysia đạt 1,775 tỷ USD, tăng tới 170,01% so với cùng kỳ năm trước. Đây là lần đầu tiên một nhóm hàng Việt Nam vượt mốc xuất khẩu 1 tỷ USD tại thị trường Malaysia trong giai đoạn ba năm gần đây được cơ quan này thống kê.

Con số trên cho thấy một thay đổi đáng chú ý. Nếu những năm trước, chưa có nhóm hàng nào của Việt Nam đạt kim ngạch tỷ USD khi xuất khẩu sang Malaysia, thì chỉ sau 9 tháng năm 2026, riêng nhóm máy tính và điện tử đã vượt xa cột mốc này.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của Việt Nam sang Malaysia đạt 1,775 tỷ USD (Ảnh Internet)

Đằng sau mức tăng trưởng 170% là những sản phẩm không hề xa lạ với cuộc sống thường ngày. Từ máy vi tính phục vụ học tập và làm việc đến các linh kiện được sử dụng trong điện thoại, thiết bị điện tử hay hệ thống máy móc, ngành điện tử hiện diện trong rất nhiều hoạt động của con người.

Tất nhiên, nhóm hàng xuất khẩu này không đồng nghĩa toàn bộ sản phẩm đều được bán trực tiếp đến tay người tiêu dùng Malaysia. Một phần hàng hóa có thể phục vụ hoạt động lắp ráp, sản xuất hoặc tiếp tục tham gia các công đoạn khác trong chuỗi cung ứng. Nhưng việc giá trị xuất khẩu tăng mạnh cho thấy các cơ sở sản xuất tại Việt Nam đang có thêm cơ hội tiếp cận thị trường khu vực.

Malaysia là một quốc gia có ngành công nghiệp điện và điện tử phát triển. Việc tăng cường giao thương trong lĩnh vực này có thể giúp các doanh nghiệp tại Việt Nam mở rộng quan hệ với đối tác quốc tế, đồng thời tạo thêm cơ hội cho hoạt động sản xuất, vận chuyển và cung ứng linh kiện.

Các doanh nghiệp trong nước hoạt động trong lĩnh vực linh kiện, đóng gói, vận chuyển và công nghiệp hỗ trợ cũng có cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng điện tử (Ảnh Bộ Công thương)

Không chỉ riêng điện tử, hoạt động thương mại giữa hai quốc gia còn ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam – Malaysia đạt gần 17,4 tỷ USD, tăng 44,2% so với cùng kỳ và vượt kết quả của cả năm 2025.

Ở chiều xuất khẩu, Việt Nam bán sang Malaysia lượng hàng hóa trị giá 5,675 tỷ USD, tăng 46,4%. Ngoài nhóm máy tính và điện tử, các mặt hàng như cao su, rau quả, thủy sản, máy móc và thiết bị cũng ghi nhận mức tăng trưởng, cho thấy nhu cầu giao thương giữa hai nền kinh tế đang tiếp tục mở rộng.

Tuy nhiên, điều đáng quan tâm không chỉ nằm ở những con số hàng tỷ USD, mà còn là khả năng chuyển sự tăng trưởng đó thành những lợi ích thiết thực đối với người lao động và doanh nghiệp trong nước.

Tín hiệu vui từ xuất khẩu có thể mang đến điều gì cho người lao động Việt Nam?

Với nhiều gia đình có người thân làm việc tại các nhà máy điện tử, tình hình đơn hàng luôn là vấn đề được quan tâm. Hoạt động sản xuất ổn định có thể giúp doanh nghiệp duy trì việc làm, tổ chức ca sản xuất và tạo điều kiện để công nhân có nguồn thu nhập đều đặn.

Khi thị trường xuất khẩu mở rộng, các doanh nghiệp có thêm cơ hội nhận đơn hàng và nâng công suất. Nếu nhu cầu thực tế tăng và được duy trì, đây có thể trở thành yếu tố hỗ trợ việc làm trong các nhà máy, từ công nhân lắp ráp, kỹ thuật viên đến nhân sự kiểm tra chất lượng, đóng gói và vận chuyển.

Sự tăng trưởng mạnh của ngành điện tử mở ra cơ hội gia tăng đơn hàng sản xuất, góp phần hỗ trợ việc làm và thu nhập cho người lao động tại các khu công nghiệp Việt Nam (Ảnh Bắc Ninh TV)

Không khó để hình dung ý nghĩa của điều này đối với một gia đình có người lao động làm việc tại khu công nghiệp. Một công việc ổn định không chỉ giúp trang trải sinh hoạt hằng ngày, mà còn tạo điều kiện để dành dụm cho việc học của con cái, chăm sóc cha mẹ và những kế hoạch lâu dài.

Đối với người trẻ, xu hướng mở rộng sản xuất điện tử còn gợi mở những lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai. Ngoài công việc lắp ráp truyền thống, ngành này có nhu cầu về kỹ thuật điện, tự động hóa, kiểm định chất lượng, vận hành dây chuyền và quản lý sản xuất.

Nếu các doanh nghiệp tiếp tục nâng cấp công nghệ, người lao động có kỹ năng phù hợp sẽ có thêm cơ hội tiếp cận những vị trí chuyên môn tốt hơn. Đây cũng là lý do việc đào tạo nghề và nâng cao tay nghề ngày càng quan trọng đối với những địa phương có nhiều khu công nghiệp.

Quan hệ kinh tế Việt Nam – Malaysia được kỳ vọng tiếp tục mở rộng, tạo thêm triển vọng phát triển sản xuất và việc làm cho người dân (Ảnh Asiatimes)

Việc nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của Việt Nam lần đầu vượt mốc tỷ USD tại Malaysia trong giai đoạn được thống kê là tín hiệu đáng mừng. Bởi phía sau mỗi con số tăng trưởng không chỉ là hoạt động mua bán giữa hai quốc gia, mà còn là kỳ vọng về nguồn việc làm ổn định, cơ hội phát triển nghề nghiệp và cuộc sống tốt hơn cho những người đang góp sức vào ngành sản xuất điện tử Việt Nam.

Nguồn: Bộ Công thương