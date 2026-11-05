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Bắt một đầu bếp để điều tra về tài sản trị giá 10 triệu đồng

| | Xã hội

Đây là đối tượng bị cáo buộc trộm cắp chiếc xe máy của một người dân dựng bên lề đường.

Ngày 5/11, Công an TP Đồng Nai thông tin, trước đó khoảng 9 giờ 59 phút ngày 1/11, Công an xã Phú Lâm tiếp nhận tin báo của ông Nguyễn Trần P. (SN 1985, ngụ ấp Phú Lợi) về việc bị mất trộm xe mô tô Honda Air Blade khi dựng bên lề đường.

Ngay sau đó, Công an xã khẩn trương xác minh, thu thập thông tin, trích xuất camera và chuyển dữ liệu đến Trung tâm điều hành tác chiến quản lý ANTT Công an thành phố để truy vết. Qua hệ thống giám sát liên thông, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định hướng di chuyển của đối tượng trên Quốc lộ 20, về phía ngã ba Dầu Giây.

Công an xã Phú Lâm phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông tổ chức chốt chặn, bắt giữ đối tượng cùng tang vật khi đang trên đường tẩu thoát.

Trung tâm tác chiến theo dõi truy vết đối tượng (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai tên Nguyễn Hữu Chính, làm nghề đầu bếp tại một trạm dừng chân thuộc xã Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng. Do mâu thuẫn gia đình, Chính bỏ đi lang thang. Khi phát hiện chiếc xe máy còn cắm chìa khóa, không có người trông coi, đối tượng đã nảy sinh ý định chiếm đoạt để làm phương tiện di chuyển.

Giá trị chiếc xe được xác định tại thời điểm bị chiếm đoạt là 10 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Hữu Chính bị bắt (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Vụ việc cho thấy hiệu quả thiết thực của hệ thống camera giám sát và Trung tâm điều hành tác chiến quản lý ANTT trong kết nối, phân tích dữ liệu, hỗ trợ truy vết đối tượng, phương tiện và phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý địa bàn, giữ gìn ANTT và bảo vệ tài sản của Nhân dân.

Công nghệ giám sát ngày càng phát huy hiệu quả, góp phần thu hẹp những khoảng trống để tội phạm lợi dụng, đồng thời là lời cảnh báo đối với những ai có ý định vi phạm pháp luật.


Theo Duy Anh

Đời sống & Pháp luật

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