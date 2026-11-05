Ngày mai, miền Bắc xuất hiện mưa to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong đêm nay (5/11) và ngày mai, Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi và trung du có mưa rào và dông rải rác to tác động của một đợt không khí lạnh yếu.

Từ đêm 8-9/11, khu vực này có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 9/11 vùng núi trời chuyển rét; các nơi khác ở Bắc Bộ từ đêm 9/11 đêm và sáng trời rét do không khí lạnh được tăng cường mạnh thêm.

Dự báo nền nhiệt thấp ở miền Bắc sẽ xuống khoảng 17-19 độ, nhiệt độ cao nhất chỉ khoảng 21-23 độ.

Không khí lạnh sẽ gây mưa dông ở Bắc và Trung Bộ, nhiệt độ giảm sâu (Ảnh: Việt Hùng).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 5 và ngày 6/11

Thời tiết Hà Nội có mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 23-31 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ chiều tối mai có mưa rào và dổng rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20-32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ chiều tối mai có mưa rào và dổng rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 22-31 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 22-32 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 23-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 18-32 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng miền Tây chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 24-34 độ.