Phát hiện một cựu học sinh chuyên Toán THCS Trưng Vương, là bạn học của tỷ phú nổi tiếng Việt Nam: 50 tuổi khởi nghiệp đi bán gia vị, nay là ông chủ thương hiệu có mặt tại 15 quốc gia

Ở tuổi 50, khi nhiều người đã nghĩ đến việc ổn định sự nghiệp và chuẩn bị cho cuộc sống nghỉ hưu, một cựu học sinh chuyên Toán của Trường THCS Trưng Vương (Hà Nội) lại đưa ra quyết định đầy bất ngờ: từ bỏ công việc có thu nhập cao để khởi nghiệp lần nữa. Điều đặc biệt là ông từng học cùng lớp với một trong những tỷ phú USD nổi tiếng nhất Việt Nam. Dù có nhiều năm kinh nghiệm kinh doanh ở nước ngoài, con đường lập nghiệp trở lại của người đàn ông này không hề dễ dàng, thậm chí có thời điểm gần như cạn sạch vốn.

Cựu học sinh chuyên Toán, từng là bạn học của tỷ phú USD Việt Nam

Nhân vật trong câu chuyện là ông Nguyễn Trung Dũng, nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dh Foods, doanh nghiệp chuyên sản xuất và kinh doanh các sản phẩm gia vị Việt Nam.

Ít ai biết rằng, ông Dũng từng là học sinh lớp chuyên Toán tại Trường THCS Trưng Vương, Hà Nội. Tại đây, ông học cùng tỷ phú Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Tập đoàn Masan. Hai người sau đó tiếp tục là bạn học tại lớp chuyên Toán thuộc Đại học Tổng hợp Hà Nội, trước khi cùng lựa chọn con đường học tập và lập nghiệp ở Đông Âu.

Điểm trùng hợp thú vị là cả hai đều từng kinh doanh mì ăn liền tại thị trường nước ngoài và sau này trở về Việt Nam phát triển doanh nghiệp trong lĩnh vực thực phẩm. Tuy nhiên, nếu ông Nguyễn Đăng Quang xây dựng Masan thành một trong những tập đoàn hàng tiêu dùng lớn nhất Việt Nam, ông Nguyễn Trung Dũng lại lựa chọn một hướng đi riêng với các loại gia vị truyền thống.

Ông Nguyễn Trung Dũng, nhà sáng lập Dh Foods, từng là học sinh chuyên Toán Trường THCS Trưng Vương (Hà Nội), học cùng tỷ phú Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Masan. (Ảnh: Dh Food)

Trước khi thành lập Dh Foods, ông Dũng đã trải qua khoảng 30 năm sinh sống, học tập và kinh doanh tại Ba Lan. Tốt nghiệp đại học năm 1989, ông bắt đầu những hoạt động kinh doanh đầu tiên, sau đó nhiều lần tách ra lập nghiệp.

Trong những năm 1990, ông tham gia nhập khẩu và phân phối mì ăn liền Việt Nam tại Ba Lan. Từ những sản phẩm quen thuộc như mì Vifon, Thiên Hương, ông từng bước mở rộng kinh doanh và có giai đoạn đạt được thành công đáng kể.

Đáng chú ý, khi phân phối mì Lucky của An Thái, doanh nghiệp của ông từng ký hợp đồng với sản lượng 5 triệu gói mỗi năm. Chỉ một năm sau, lượng tiêu thụ đã tăng lên mức 5 triệu gói mỗi tháng, cho thấy quy mô thị trường mà ông gây dựng được.

Tuy nhiên, sự nghiệp kinh doanh tại Ba Lan cũng trải qua nhiều biến cố. Việc đầu tư lớn vào nhà máy khiến ông gặp khó khăn tài chính, buộc phải bán lại doanh nghiệp vào đầu những năm 2000. Sau đó, những biến động kinh tế tiếp tục ảnh hưởng đến công việc và tài sản của ông.

Sau nhiều năm thăng trầm, ông Dũng trở về Việt Nam vào năm 2010. Hai năm sau, ở tuổi 50, ông quyết định một lần nữa khởi nghiệp, lần này trong lĩnh vực hoàn toàn khác với những gì từng mang lại thành công cho mình.

Khởi nghiệp ở tuổi 50, gần cạn vốn chỉ sau một năm

Năm 2012, ông Nguyễn Trung Dũng thành lập Dh Foods cùng một nhóm cộng sự trẻ. Khi đó, ông vừa từ bỏ công việc có mức lương cao, trong khi số vốn tích lũy không nhiều và vẫn phải hỗ trợ con gái đang học đại học tại Ba Lan.

Ý tưởng kinh doanh ban đầu xuất phát từ một sản phẩm rất bình thường trong căn bếp là bột nêm rau củ. Từng sinh sống lâu năm tại châu Âu, ông nhận thấy loại gia vị này được sử dụng phổ biến tại nhiều quốc gia Đông Âu nên cho rằng sản phẩm có thể phù hợp với thị trường Việt Nam.

Từ ý tưởng đó, nhóm sáng lập bắt đầu tìm kiếm nguyên liệu, đơn vị gia công và thiết kế bao bì. Tuy nhiên, chỉ riêng việc tìm đối tác đồng ý sản xuất, đóng gói cũng mất gần nửa năm. Để tiết kiệm chi phí, doanh nghiệp lựa chọn sử dụng hũ nhựa dán nhãn thay vì đầu tư bao bì đắt đỏ.

Sau khoảng 30 năm sinh sống và kinh doanh tại Ba Lan, ông Nguyễn Trung Dũng trở về Việt Nam, quyết định khởi nghiệp lại ở tuổi 50 với những sản phẩm gia vị bình dân. (Ảnh: Dh Food)

Bên cạnh bột nêm rau củ, Dh Foods phát triển thêm các loại muối chấm hoa quả sau khi nhận thấy tiềm năng của dòng sản phẩm này. Những hũ gia vị nhỏ bé trở thành nền tảng cho tham vọng xây dựng một thương hiệu thực phẩm mang hương vị đặc trưng của nhiều vùng miền Việt Nam.

Thế nhưng, thực tế kinh doanh khắc nghiệt hơn dự tính. Ban đầu, ông Dũng tuyển gần 20 nhân viên bán hàng để đưa sản phẩm vào các cửa hàng tạp hóa và hệ thống phân phối. Đơn hàng xuất hiện nhưng nhanh chóng chững lại, trong khi chi phí nhân sự ngày càng tăng.

Đến cuối năm 2013, Dh Foods đã sử dụng hết hơn một nửa số vốn ban đầu. Nhiều cửa hàng bán chậm, nhà phân phối yêu cầu thu hồi sản phẩm, còn doanh nghiệp phải tiếp tục gánh chi phí nhân viên và đổi hàng cận hạn sử dụng.

Một cơ hội tưởng chừng có thể cứu vãn tình hình xuất hiện khi hệ thống siêu thị SuperBowl đồng ý nhận hàng với đơn đặt khoảng 100 triệu đồng. Nhưng niềm vui không kéo dài khi đối tác liên tục trì hoãn thanh toán, sau đó phá sản. Dh Foods phải nhận lại hàng tồn và không thu hồi được tiền của phần hàng đã bán.

Kết thúc năm 2013, doanh nghiệp chỉ đạt doanh số gần 1 tỷ đồng và thua lỗ khoảng một nửa con số đó, theo chia sẻ của ông Dũng. Sản phẩm bột nêm rau củ tiêu thụ không như kỳ vọng, trong khi một số loại muối chấm gặp vấn đề về chất lượng bảo quản.

Dù vậy, ông vẫn kiên trì tìm hướng đi mới. Việc được một hệ thống siêu thị lớn khác chấp nhận đưa sản phẩm vào bán thử sau đó mở ra cơ hội để Dh Foods tiếp tục tồn tại và phát triển.

Từ những hũ gia vị bình dân đến thương hiệu có mặt tại 15 quốc gia

Sau giai đoạn khởi nghiệp đầy khó khăn, Dh Foods từng bước tìm được chỗ đứng trên thị trường nhờ tập trung vào các loại gia vị đặc sản Việt Nam. Thay vì cạnh tranh trực diện với những tập đoàn thực phẩm lớn ở các sản phẩm phổ thông, doanh nghiệp khai thác những hương vị quen thuộc của từng địa phương như muối tôm Tây Ninh, muối ớt chanh Nha Trang và các loại gia vị nấu, ướp.

Từ một doanh nghiệp nhỏ với số vốn hạn chế, Dh Foods dần mở rộng hệ thống phân phối vào các siêu thị, cửa hàng bán lẻ trong nước và phát triển hoạt động xuất khẩu.

Theo thông tin giới thiệu của doanh nghiệp, Dh Foods hiện có hơn 100 mặt hàng thuộc nhiều dòng sản phẩm, bao gồm muối chấm, xốt chấm, gia vị tự nhiên và gia vị hoàn chỉnh. Sản phẩm của công ty đã có mặt tại hơn 15 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có những thị trường như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Anh và Australia.

Từ những hũ muối chấm và gia vị quen thuộc trong căn bếp Việt, ông Nguyễn Trung Dũng đã phát triển Dh Foods thành thương hiệu có sản phẩm hiện diện tại hơn 15 quốc gia và vùng lãnh thổ. (Ảnh: Dh Food)

Đáng chú ý, trong một lần xuất hiện tại chương trình Shark Tank Việt Nam mùa 4, ông Nguyễn Trung Dũng từng gọi vốn 12 tỷ đồng để đổi lấy 3% cổ phần Dh Foods. Dù không đạt được thỏa thuận đầu tư tại chương trình, sự xuất hiện này giúp câu chuyện khởi nghiệp ở tuổi 50 của ông được nhiều người biết đến.

Từ một cựu học sinh chuyên Toán từng có ý định theo đuổi con đường khoa học, sau đó trải qua nhiều lần thành công và thất bại ở nước ngoài, ông Dũng đã tìm được hướng đi mới với những sản phẩm gia vị quen thuộc trong căn bếp Việt.

Câu chuyện của nhà sáng lập Dh Foods cho thấy sự nghiệp kinh doanh không nhất thiết phải bắt đầu ở tuổi đôi mươi hay từ một sản phẩm công nghệ phức tạp. Đôi khi, cơ hội có thể xuất phát từ những nhu cầu rất bình thường, miễn là người khởi nghiệp đủ kiên trì để biến ý tưởng thành một mô hình kinh doanh bền vững.

Nguồn: Dh Food