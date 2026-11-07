Nữ NSND, tiến sĩ lấy chồng thứ hai là tỷ phú: "Đàn bà ai mà chẳng có số phận"

Mới đây, NSND, tiến sĩ Bạch Tuyết đã chia sẻ về quan điểm sống của bà trên trang cá nhân.



Bà tâm sự: "Phận đàn bà.

Thân em như hạt mưa sa.

Hạt vào đài các, hạt ra ruộng cày.

NSND Bạch Tuyết

Ngày xưa, người phụ nữ đi lấy chồng đôi khi giống như một hạt mưa rơi. Rơi vào đâu, sướng khổ thế nào, dường như đều phó mặc cho hai chữ duyên phận.

Có người lấy chồng được yêu thương, nâng niu. Có người lại dành cả thanh xuân để chịu đựng, hy sinh, rồi tự an ủi mình rằng: Đàn bà ai mà chẳng có số phận!".

Kèm với triết lý sống này, NSND Bạch Tiết chia sẻ thêm một trích đoạn trong vở cải lương Đời cô Lựu kinh điển do bà vào vai chính. Nhiều khán giả tỏ ra xúc động khi xem lại trích đoạn cải lương cùng những lời triết lý đầy thấm thía của NSND Bạch Tuyết.

NSND Bạch Tuyết tên thật là Nguyễn Thị Bạch Tuyết, sinh năm 1945 tại An Giang, trong một gia đình gia giáo, có học thức.

Bạch Tuyết được phong NSƯT năm 1988 và NSND năm 2012. Năm 1995, bà bảo vệ luận án tiến sĩ với đề tài "Sự thích nghi của nghệ thuật sân khấu dân tộc cổ truyền của các quốc gia Đông Nam Á" và trở thành tiến sĩ nghệ thuật cải lương đầu tiên của Việt Nam.

NSND Bạch Tuyết từng lấy chồng hai là một vị tỷ phú Việt kiều Pháp và chung sống với nhau nhiều năm. Nữ nghệ sĩ chia sẻ, chồng bà có quốc tịch Pháp nhưng bà từ chối lấy quốc tịch Pháp, chỉ muốn mang một quốc tịch Việt Nam.

Thậm chí, con trai NSND Bạch Tuyết hiện đang sinh sống thành đạt tại Mỹ nhưng bà vẫn từ chối sang Mỹ sống cùng con và chỉ muốn sống tại Việt Nam.

Hiện tại, NSND Bạch Tuyết đã ở tuổi 81 và sống một mình trong căn biệt thự triệu đô rộng lớn tại trung tâm Sài Gòn. Nhiều Youtuber đã ghé thăm và choáng ngợp trước sự bề thế của căn biệt thự này, diện tích ước chừng trên 500m2.

Ở khuôn viên trước biệt thự, Bạch Tuyết dùng làm vườn uyển cảnh, với nhiều loại cây đắt tiền trồng trên thảm cỏ xanh mướt, bài trí ngăn nắp. Nữ nghệ sĩ tiết lộ, bà mất đến 8 năm để hoàn thành được khu vườn, bà chỉ mua một số ít cây về trồng rồi tự nhân giống ra.