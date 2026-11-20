Cuộc hôn nhân của nữ ca sĩ kiêm CEO New Napassorn và tài tử Peck Premmanat đã liên tục khiến dư luận Thái Lan nổi sóng trong vài tháng qua. Mọi chuyện khởi nguồn từ tháng 8 năm nay khi Peck Premmanat bất ngờ vướng tin phản bội bà xã, cặp kè với nữ đại gia 1 đời chồng. Tới nay, tờ Khaosod cho hay, New Napassorn - Peck Premmanat lại vừa dính nghi vấn rạn nứt, ly hôn.

Thông tin này đã khiến cho công chúng Thái Lan hoang mang, dậy sóng, bởi lẽ New Napassorn - Peck Premmanat từ lâu đã được xem là cặp đôi vàng ở Tbiz.

New Napassorn - Peck Premmanat dính tin đổ vỡ hôn nhân. Ảnh: Line Today

Trong diễn biến mới nhất, Peck - New vừa cùng nhau xuất hiện trong sự kiện khai trương 1 cửa hàng ngay giữa tin đồn chia tay, tại đây họ đã thẳng thắn lên tiếng làm rõ mọi chuyện. Theo đó, cặp đôi đã mạnh mẽ bác bỏ nghi vấn rạn nứt hôn nhân, đồng thời cho biết khi đọc được tin tức ly dị, cả 2 chỉ thấy buồn cười. Cuối buổi phỏng vấn ngắn, Peck - New 1 lần nữa khẳng định chắc nịch rằng mối quan hệ vợ chồng giữa họ vẫn đang rất bền chặt.

New Napassorn còn có đôi lời chia sẻ thêm: “Tôi chẳng bận tâm tới những thông tin không đúng sự thật. Nếu cứ phải suy nghĩ, buồn rầu vì những tin tức như vậy chắc sẽ phải khổ tâm lắm đó. Hiện tại, tôi vẫn đang rất hạnh phúc với việc chăm con và làm công việc mà mình yêu thích. Chẳng qua vì tôi là người mau nước mắt nên nhiều khán giả mới suy diễn ra thành tin đồn rạn nứt hôn nhân như vậy”.

New Napassorn - Peck Premmanat xuất hiện hạnh phúc bên nhau nhằm bác bỏ tin ly hôn đang bủa vây quanh họ. Ảnh: Line Today

Trước đó vào tháng 8, Peck - New cũng bất ngờ bị kéo vào nghi vấn ngoại tình gây xôn xao cả MXH xứ Thái, nhưng cặp đôi cũng đã nhanh chóng ra thông báo bác bỏ tin đồn này. Nguồn cơn của mọi chuyện bắt nguồn từ 1 thông tin ẩn danh không có danh tính cụ thể của các nhân vật chính. Theo nguồn tin này, 1 nam diễn viên hạng A Thái Lan đã bị tố lén lút ngoại tình với nữ doanh nhân xinh đẹp, quyến rũ sau lưng vợ - 1 nữ ca sĩ nổi tiếng. Đáng nói, nam tài tử trong vụ việc từ lâu đã nổi tiếng với hình tượng yêu vợ thương con bậc nhất showbiz xứ chùa vàng. Tuy nhiên, đằng sau hình ảnh đầy ngôn tình đó, nam nghệ sĩ này lại lén lút qua lại với 1 nữ doanh nhân giàu có, sở hữu diện mạo nổi bật. Nguồn tin cho biết thêm, nữ đại gia trong câu chuyện vốn là tiểu thư của 1 gia tộc lớn, là chủ sở hữu của nhà máy trị giá hàng trăm triệu Baht Thái (hàng trăm tỷ đồng). Thêm vào đó, cô từng trải qua cuộc hôn nhân với tỷ phú lớn tuổi hơn mình.

Nam diễn viên và nữ doanh nhân giàu có phát sinh mối quan hệ sai trái sau khi quen nhau tại 1 khóa học dành cho giới thượng lưu. Sau đó, nam tài tử hạng A cùng nhân tình đã lén lút hẹn hò và duy trì mối quan hệ bất chính trong suốt gần 1 năm. Cả 2 thường xuyên gặp nhau đều đặn khoảng 2 lần mỗi tuần. Người chồng luôn viện cớ với vợ rằng bản thân quá mệt mỏi vì áp lực công việc nên cần ra ngoài giải tỏa căng thẳng. Nhưng trên thực tế, anh đã lén lút đi ngoại tình với nữ đại gia sau lưng vợ. Nam diễn viên dan díu với nữ đại gia tại 1 căn hộ chung cư và nhiều lần cùng nhau đi ăn riêng tư trong bầu không khí thân mật. Nam diễn viên đình đám dường như vô cùng u mê tiểu tam giàu có. Ngoài ra, 1 nguồn tin trong giới thượng lưu cũng râm ran bàn tán rằng nữ doanh nhân nói trên còn lén lút làm tiểu tam chen chân vào mối quan hệ của nhiều cặp đôi khác nữa.

Trên các diễn đàn mạng xã hội vào thời điểm tháng 8 khi thông tin nói trên bắt đầu nổ ra, New Napassorn - Peck Premmanat đã nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của công chúng xứ chùa vàng. Ngay giữa tâm bão đồn đoán, New Napassorn đã mạnh mẽ lên tiếng bác bỏ thông tin ông xã ngoại tình với nữ đại gia, đồng thời khẳng định gia đình họ vẫn đang rất hạnh phúc.

New tỏ ra vô cùng bức xúc khi vợ chồng cô bỗng dưng bị cuốn vào nghi vấn ngoại tình: “Chúng tôi đã sống cùng nhau được nhiều năm rồi. Từ lúc yêu nhau, kết hôn, có con và cùng xây dựng tổ ấm chung, chúng tôi đã luôn ở cạnh bên để vượt qua những khó khăn trong công việc lẫn cuộc sống. Cho đến hôm nay, tôi và ông xã vẫn còn yêu đối phương sâu đậm lắm và gia đình chúng tôi vẫn gắn bó bên nhau. Con trai chính là báu vật quan trọng nhất đối với vợ chồng tôi. Tôi buộc phải lên tiếng, bởi lẽ những thông tin đang xuất hiện tràn lan không đúng với thực tế gia đình mình. Tôi không muốn gia đình mình trở thành công cụ câu view, bị lợi dụng hay bị lôi vào những câu chuyện không hề liên quan đến mình”.

New Napassorn đã chính thức lên tiếng sau khi chồng cô bị nghi quan hệ ngoài luồng với nữ đại gia 1 đời chồng. Ảnh: Komchadluek

Nữ ca sĩ New Napassorn sinh năm 1983, bắt đầu trở nên nổi tiếng tại Thái Lan sau khi giành được danh hiệu Á quân tại cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc The Star mùa đầu tiên. Từ năm 2003-2023, cô hoạt động với tư cách thành viên nhóm nhạc New Jiew và gặt hái được vô số thành công. Tới năm 2024, nữ ngôi sao thành lập hãng đĩa của riêng mình mang tên Bibbidii Entertainment và chính thức trở thành CEO ở Tbiz.

Trong khi đó, Peck Premmanat kém bà xã 1 tuổi, là diễn viên, ca sĩ, người mẫu kiêm DJ nổi tiếng ở làng giải trí Thái Lan. Anh ghi dấu ấn trong nhiều bộ phim đáng chú ý như Haunted Mansion, Farm Euy Farm Ruk,...

Cặp đôi kết hôn vào năm 2017 và hạnh phúc đón con trai đầu lòng 7 năm sau đó.