Hà Nội đã đi vào âm nhạc bằng rất nhiều cách. Khi là niềm tự hào của một thành phố lịch sử, khi là vẻ đẹp của mùa Thu, khi là những con phố lặng lẽ trong đêm, lúc lại là nỗi nhớ của một người đã rời xa nơi mình từng sống. Bởi vậy, mỗi chương trình âm nhạc về Hà Nội đều có thể mở ra một câu chuyện khác nhau, tùy vào cách nghệ sĩ chạm đến những ký ức ấy.

Thanh Lam

Ngọc Anh

Với Ký ức Hà Nội, Thăng Long Show lựa chọn một cuộc hội ngộ giàu sức gợi của bốn giọng ca nữ hàng đầu: Mỹ Linh, Hà Trần, Thanh Lam và Ngọc Anh. Chương trình diễn ra vào hai đêm 21 và 22/11 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô.

Điểm thú vị của cuộc hội ngộ nằm ở sự khác biệt. Mỹ Linh với dấu ấn tinh tế, Hà Trần đầy biến hóa, Thanh Lam giàu nội lực và Ngọc Anh mang sắc thái riêng trong cách thể hiện những ca khúc trữ tình. Khi cùng đứng trong một chương trình, những cá tính ấy tạo nên nhiều khả năng kết nối, đối thoại và cộng hưởng âm nhạc.

Đảm nhiệm vai trò Giám đốc âm nhạc là Vũ Huyền Trung. Với ban nhạc E.band, saxophone, trumpet và dàn dây 20 nhạc công, chương trình được xây dựng với sự chú trọng đến màu sắc phối khí, cấu trúc và không gian trình diễn.

Mỹ Linh

Các nghệ sĩ đang bước vào giai đoạn tập luyện kỹ lưỡng, cùng ê-kíp hoàn thiện những tiết mục riêng và các phần kết hợp. Sự chuẩn bị nghiêm túc ấy cho thấy mong muốn mang đến một chương trình không chỉ quy tụ những tên tuổi được yêu mến, mà còn có sự đầu tư về chất lượng âm nhạc và cảm xúc sân khấu.

Hai đêm Ký ức Hà Nội được kỳ vọng sẽ trở thành một điểm hẹn đáng nhớ của khán giả yêu nhạc, nơi 4 cá tính nghệ thuật cùng gặp nhau trong một tình yêu chung dành cho Hà Nội.