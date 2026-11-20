Không phải ai cũng đủ điều kiện tài chính để mua nhà, và cũng không phải người có tiền nào cũng lựa chọn sở hữu một bất động sản cho riêng mình. Với nhiều người, thuê nhà là lựa chọn xuất phát từ những lý do cá nhân, sở thích hoặc phong cách sống riêng. Bởi suy cho cùng, giá trị của một tổ ấm không chỉ nằm ở việc nó thuộc quyền sở hữu của ai, mà còn ở cách mỗi người chăm chút, sắp đặt và thổi dấu ấn cá nhân vào từng góc nhỏ.

Dù chỉ là nhà đi thuê, không gian sống của Ling Licheng - một nhà thiết kế có tiếng trong giới thời trang, vẫn khiến nhiều người trầm trồ bởi vẻ đẹp tinh tế và gu thẩm mỹ ấn tượng. Cô đã có hơn 10 năm gắn bó với cuộc sống thuê nhà. Đến năm 2020, Ling Licheng chuyển đến Thượng Hải và lựa chọn một căn hộ rộng khoảng 200m² nằm trong tòa chung cư có tuổi đời hàng trăm năm làm nơi an cư, tận hưởng cuộc sống độc thân vui vẻ cùng cún cưng. Căn nhà ban đầu được bàn giao trong tình trạng thô, gần như trống trơn, không có nội thất. Cô đã dành đến 5 năm để cải tạo, tự tay lựa chọn và sắp đặt từng món đồ, từ nội thất lớn đến những chi tiết trang trí nhỏ, từng bước biến không gian trống trải thành tổ ấm mang đậm cá tính riêng.

Căn nhà được thiết kế theo phong cách giao thoa thú vị giữa Đông và Tây, giữa nét đẹp cổ điển và tinh thần hiện đại, tạo nên tổng thể đa dạng nhưng vẫn hài hòa. Trong phòng khách rộng rãi, Ling Licheng khéo léo sắp đặt bộ sofa cùng bàn trà nhỏ, kết hợp với những bình hoa, tranh treo tường và nhiều món đồ decor được tuyển chọn kỹ lưỡng. Mỗi chi tiết đều góp phần thể hiện gu thẩm mỹ riêng của nữ nhà thiết kế. Đặc biệt, hệ cửa kính lớn giúp căn phòng luôn thoáng đãng, đồng thời mở ra tầm nhìn xanh mát tuyệt đẹp ra khu vực cây cối bên ngoài.

Phòng ngủ được Ling Licheng thiết kế theo phong cách tối giản, không có quá nhiều đồ nội thất cầu kỳ nhưng vẫn toát lên vẻ thanh lịch, tinh tế và đậm chất nghệ thuật. Giường ngủ được đặt ở vị trí trung tâm, kết hợp với chăn ga tông trắng và tím trầm tạo cảm giác ấm áp, trang nhã. Căn phòng có tới 2 khung cửa sổ lớn, giúp đón ánh sáng tự nhiên và mang đến tầm nhìn xanh mát bên ngoài. Bên cạnh giường còn có một chiếc ghế thư giãn cùng bàn nhỏ, tạo thành góc nghỉ ngơi riêng tư để gia chủ đọc sách, thưởng trà hoặc đơn giản là tận hưởng những phút giây yên bình.

Các không gian trong căn nhà thuê rộng 200m² đều được Ling Licheng chăm chút tỉ mỉ, tạo nên vẻ đẹp cuốn hút riêng. Từ khu vực bàn ăn, hệ tủ kệ trưng bày những món đồ yêu thích đến góc đọc sách nhỏ xinh, tất cả đều được sắp đặt có chủ đích, vừa đẹp mắt vừa thể hiện rõ gu thẩm mỹ cá nhân. Dù mỗi khu vực có cách bài trí và công năng khác nhau, tổng thể vẫn giữ được tinh thần giao thoa giữa cổ điển và hiện đại, tạo nên một không gian sống đa sắc nhưng hài hòa, đậm dấu ấn nghệ thuật.











