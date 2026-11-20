Nhìn ảnh chụp ngôi nhà, tôi mới nhận ra mình đang sống giữa quá nhiều đồ đạc

Ba tháng trước, nếu có ai hỏi điều gì khiến tôi mệt mỏi nhất khi trở về nhà, câu trả lời chắc chắn là sự bừa bộn.

Căn nhà của gia đình tôi không hề nhỏ, đồ nội thất cũng tương đối đầy đủ. Thế nhưng, không gian lúc nào cũng có cảm giác chật chội. Ghế sofa trở thành nơi chất áo khoác, túi xách và những món hàng vừa nhận. Bàn trà đầy điều khiển, giấy tờ, đồ chơi trẻ con và đủ thứ vật dụng không rõ nên cất vào đâu.

Trong bếp, ba chiếc nồi thường xuyên nằm trên mặt bàn, bên cạnh là hàng loạt lọ gia vị, túi nilon và những món đồ đã lâu không sử dụng. Tủ quần áo thì chật cứng, nhưng mỗi sáng tôi vẫn mất rất nhiều thời gian để tìm một bộ đồ phù hợp.

Điều đáng nói là tôi không phải người lười dọn nhà. Ngược lại, cuối tuần nào tôi cũng dành vài tiếng để lau chùi, sắp xếp. Nhưng chỉ một hoặc hai ngày sau, mọi thứ lại trở về trạng thái cũ.

Tôi từng nghĩ đó là chuyện bình thường của một gia đình có con nhỏ. Nhà có người ở thì đương nhiên phải có đồ đạc, không thể lúc nào cũng gọn gàng như ảnh trên mạng.

Cho đến một ngày, tôi vô tình chụp lại phòng khách.

Nhìn bức ảnh trên điện thoại, tôi thực sự giật mình. Những món đồ vốn đã quá quen mắt bỗng trở nên lộn xộn và ngột ngạt khi xuất hiện trong cùng một khung hình.

Tôi nhận ra vấn đề không nằm ở việc mình dọn dẹp chưa đủ chăm chỉ, mà là trong nhà đang có quá nhiều đồ không thực sự cần thiết.

Và tôi quyết định thử thay đổi.

Không tổng vệ sinh ồ ạt, tôi chọn cách mỗi ngày bỏ bớt một món đồ

Trước đây, mỗi lần muốn cải thiện nhà cửa, tôi thường lên kế hoạch tổng vệ sinh vào cuối tuần. Sau đó lại mua thêm hộp đựng đồ, giỏ nhựa hoặc kệ nhỏ với hy vọng mọi thứ sẽ ngăn nắp hơn.

Nhưng càng mua, nhà càng có nhiều đồ.

Lần này, tôi quyết định làm ngược lại: Không mua thêm bất cứ dụng cụ lưu trữ nào trước khi xử lý những món đồ đang có.

Tôi cũng không ép bản thân phải dọn sạch cả căn nhà trong một ngày. Thay vào đó, tôi bắt đầu bằng mục tiêu rất đơn giản: Mỗi ngày bỏ bớt ít nhất một món không còn cần thiết.

Tuần đầu tiên, tôi bắt đầu từ nhà bếp.

Tôi kiểm tra toàn bộ nồi, chảo, dụng cụ nấu ăn và phát hiện có tới ba chiếc nồi gần như không được sử dụng. Một số lọ gia vị đã hết hạn, vài món đồ mua về chỉ dùng một lần rồi cất trong góc tủ.

Sau khi phân loại, tôi đem những món còn tốt nhưng không cần dùng nữa cho người có nhu cầu, bỏ các sản phẩm đã hỏng hoặc hết hạn. Mặt bàn bếp nhờ vậy có thêm khá nhiều khoảng trống.

Điều bất ngờ là việc nấu nướng cũng trở nên thuận tiện hơn. Tôi không còn phải nhấc hết món này đến món khác chỉ để tìm một chiếc chảo.

Tuần thứ hai, tôi chuyển sang phòng khách.

Bàn trà được dọn sạch, chỉ giữ lại điều khiển và một món đồ trang trí nhỏ. Sách báo được đưa về đúng kệ, đồ chơi của con có khu vực riêng, áo khoác được treo lên ngay khi về nhà.

Chiếc máy tạo độ ẩm từ mùa đông năm trước cũng được vệ sinh, cất vào nơi phù hợp thay vì để mãi trong góc phòng.

Tuần thứ ba, tôi xử lý tủ quần áo.

Đây là công việc khiến tôi mất nhiều thời gian nhất, bởi có những món đồ không mặc suốt một năm nhưng vẫn tiếc.

Tôi từng giữ lại một chiếc váy với suy nghĩ: "Biết đâu sau này giảm cân sẽ mặc vừa". Một chiếc áo khác không còn phù hợp với phong cách hiện tại nhưng tôi vẫn cất vì ngày trước mua khá đắt.

Cuối cùng, tôi chọn ra tám món quần áo còn tốt để quyên tặng. Những món thường xuyên mặc được chuyển ra vị trí dễ lấy, đồ trái mùa được sắp xếp riêng.

Lần đầu tiên sau nhiều tháng, tôi có thể nhìn rõ gần như toàn bộ quần áo của mình mà không cần lục tung chiếc tủ.

Sau 3 tháng, ngôi nhà thay đổi rõ rệt dù không mua thêm nội thất

Tôi tiếp tục duy trì cách dọn dẹp từng chút một trong những tuần tiếp theo. Mỗi khi hoàn thành một khu vực, tôi lại chụp ảnh để so sánh với tình trạng ban đầu.

Sự khác biệt lớn đến mức đôi khi chính tôi cũng ngạc nhiên.

Căn bếp không hề được sửa sang hay thay tủ mới, nhưng trông rộng rãi hơn nhờ mặt bàn thông thoáng. Phòng khách vẫn là bộ sofa và chiếc bàn trà cũ, chỉ khác là không còn những đống đồ chiếm chỗ.

Tủ quần áo cũng vậy. Tôi không mua thêm móc treo hay hộp chia ngăn đắt tiền. Chỉ cần giảm số lượng quần áo và sắp xếp hợp lý, mọi thứ đã dễ tìm hơn rất nhiều.

Đặc biệt, thời gian dành cho việc dọn dẹp giảm xuống đáng kể. Thay vì phải tổng vệ sinh liên tục, mỗi ngày tôi chỉ cần dành ít phút đưa đồ đạc về đúng vị trí.

Một người bạn đến chơi đã nhận xét: "Nhà cậu giờ trông thoáng và dễ chịu thật đấy!".

Tôi bật cười vì thực ra chẳng có món nội thất nào mới được mua.

Nhưng điều khiến tôi hài lòng nhất không phải những lời khen. Đó là cảm giác dễ chịu khi bước vào nhà, có thể ngồi xuống sofa đọc sách, uống trà mà không phải dọn một đống đồ trước tiên.

Tôi cũng bắt đầu nhận ra việc giữ nhà gọn gàng không nhất thiết phải tốn nhiều tiền. Thậm chí, khi biết mình thực sự cần gì, tôi còn hạn chế được không ít khoản mua sắm không cần thiết.

Trước đây, mỗi lần thấy nhà bừa bộn, tôi lại nghĩ đến chuyện mua thêm tủ, kệ hoặc những chiếc hộp đựng đồ đẹp mắt. Bây giờ, tôi tự hỏi liệu món đồ đó có thực sự cần xuất hiện trong nhà hay không.

3 nguyên tắc giúp tôi duy trì nhà cửa ngăn nắp mà không bị áp lực

Sau ba tháng thử nghiệm, tôi rút ra ba nguyên tắc đơn giản mà bất cứ ai đang mệt mỏi vì nhà cửa bừa bộn cũng có thể áp dụng.

Thứ nhất, hãy chụp ảnh ngôi nhà trước khi bắt đầu dọn dẹp.

Khi sống lâu trong một không gian, chúng ta rất dễ quen với sự lộn xộn. Một chiếc túi trên sofa, vài món đồ trên bàn trà hay những chiếc hộp nằm dưới gầm giường dần trở thành điều bình thường.

Nhưng khi nhìn chúng qua một bức ảnh, bạn sẽ dễ nhận ra khu vực nào đang chứa quá nhiều đồ và cần được ưu tiên xử lý.

Đừng vội mua thêm nội thất. Hãy thử loại bỏ những thứ không cần thiết rồi mới đánh giá xem mình có thực sự thiếu không gian lưu trữ hay không.

Thứ hai, mỗi ngày chỉ cần xử lý một món đồ hoặc một khu vực nhỏ.

Không phải ai cũng có đủ thời gian, sức lực để tổng vệ sinh cả căn nhà vào cuối tuần.

Thay vì đặt mục tiêu dọn sạch mọi thứ, bạn có thể bắt đầu bằng một ngăn kéo, một góc bàn hoặc một chiếc kệ.

Một chai mỹ phẩm hết hạn, một đôi tất rách, một chiếc hộp giấy không còn sử dụng hay những tờ hóa đơn cũ đều có thể trở thành điểm khởi đầu.

Những món còn tốt nên được ưu tiên sửa chữa, tái sử dụng, bán lại hoặc quyên tặng thay vì vứt bỏ.

Điều quan trọng không phải mỗi ngày loại bỏ được bao nhiêu đồ, mà là duy trì thói quen xem xét và sắp xếp những thứ mình đang sở hữu.

Thứ ba, hãy giữ đồ theo nhu cầu hiện tại thay vì một tương lai quá xa.

Đây cũng là nguyên tắc khó thực hiện nhất đối với tôi.

Chúng ta thường giữ đồ vì nhiều lý do: Món này mua đắt tiền, món kia là quà tặng, món khác có thể sẽ dùng vào một ngày nào đó.

Tuy nhiên, nếu một món đồ không còn phù hợp, không có mục đích sử dụng rõ ràng và chỉ chiếm diện tích trong nhà, việc tiếp tục cất giữ đôi khi không mang lại lợi ích gì.

Tất nhiên, không phải cứ lâu không dùng là phải bỏ. Giấy tờ quan trọng, vật dụng theo mùa, đồ dự phòng cần thiết hay những món đồ mang giá trị kỷ niệm vẫn xứng đáng có vị trí riêng.

Điều tôi học được là cần phân biệt giữa những thứ thực sự có giá trị và những món mình giữ lại đơn giản vì tiếc.

Nhà gọn gàng không phải vì ít đồ nhất, mà vì mọi thứ đều có chỗ của mình

Sau ba tháng, căn nhà của tôi vẫn chưa hoàn toàn giống những không gian tối giản thường thấy trên mạng xã hội. Trong nhà vẫn có đồ chơi trẻ em, vật dụng sinh hoạt và đôi khi vẫn xuất hiện những góc chưa được sắp xếp như ý.

Nhưng tôi không còn cảm thấy áp lực phải giữ nhà hoàn hảo mọi lúc.

Tôi hiểu rằng một ngôi nhà đáng sống không nhất thiết phải trống trải hay chỉ có vài món nội thất. Điều quan trọng là những thứ hiện diện trong nhà thực sự phục vụ cuộc sống của các thành viên, thay vì khiến mọi người phải liên tục dọn dẹp, tìm kiếm và bảo quản.

Nhìn lại những bức ảnh trước và sau, tôi nhận ra mình không chỉ thay đổi cách sắp xếp đồ đạc mà còn thay đổi cả thói quen mua sắm.

Tôi không còn mua một món đồ chỉ vì thấy đẹp hoặc đang giảm giá. Trước mỗi quyết định, tôi thường tự hỏi: "Mình có thực sự cần thứ này không? Nếu mang về, nó sẽ được đặt ở đâu?".

Sau cùng, bài học lớn nhất mà tôi nhận được là: Muốn ngôi nhà gọn gàng lâu dài, đôi khi không cần dọn nhiều hơn, mà cần mang ít đồ không cần thiết vào nhà hơn.

Và nếu phải bắt đầu lại, tôi vẫn sẽ chọn cách thay đổi từng chút một như vậy. Bởi một căn nhà ngăn nắp không được tạo nên từ một ngày tổng vệ sinh vất vả, mà từ những thói quen nhỏ được duy trì mỗi ngày.