Ngày 25/11, tờ Nate đưa tin người mẫu kiêm MC Yoon Ha Jung đang gây xôn xao khi lên mạng "bóc phốt" khách mời hành xử vô duyên trong đám cưới vào ngày 11/10 của mình.

Theo người đẹp Single’s Inferno 3 (Địa Ngục Độc Thân), 1 người quen đã bất ngờ liên lạc trở lại với cô sau nhiều năm khi hay tin cô sắp lên xe hoa. Do đối phương chủ động xin thiệp mời và bày tỏ mong muốn được đến chung vui, Yoon Ha Jung đã đồng ý. Thế nhưng, khi đến tham dự, đối phương không thèm chào hỏi cô mà chỉ tranh thủ tìm hiểu thông tin của các khách mời xung quanh. Sau đám cưới, Yoon Ha Jung còn nhắn tin cảm ơn vì người quen đã đến chúc phúc cho cô, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi dù đối phương đã xem tin nhắn.

Tuy nhiên, điều khiến Yoon Ha Jung bức xúc hơn cả là khi hôn lễ còn chưa chính thức diễn ra, cặp đôi khách mời đã tự ý đi vào lễ đường trước cả cô dâu - chú rể. Họ thậm chí lấy cả giấy tuyên thệ hôn nhân đặt trên bục chủ hôn ra xem rồi diễn tình huống như thể đang tổ chức đám cưới của chính mình. Hành động của cặp khách mời này khiến các thành viên trong gia đình Yoon Ha Jung và ông xã khó chịu.

1 tháng sau khi đám cưới kết thúc, Yoon Ha Jung "phốt" khách mời vô duyên ầm ĩ trên mạng. Ảnh: Instagram.

Cô cho biết vợ chồng mình đã bị 1 cặp đôi giật spotlight, chiếm lễ đường để diễn trò trước khi lễ thành hôn chính thức diễn ra. Ảnh: Instagram.

Ngay sau khi Yoon Ha Jung "phốt" khách đi ăn cưới ầm ĩ MXH, cư dân mạng đã tiến hành truy tìm danh tính những nhân vật có cách hành xử kém duyên nói trên. Ngay lập tức, dân tình đã tìm ra danh tính cặp đôi tranh thủ cướp sân khấu trọng đại của vợ chồng Yoon Ha Jung. Đó là cầu thủ bóng rổ Lee Kwan Hee và bạn gái hot girl Yoo Si Eun. Cặp đôi này từng đăng vlog diễn cảnh họ đám cưới trên lễ đường của Yoon Ha Jung. Cả hai vừa nhảy, vừa hát nhạc đám cưới rồi bước trên lễ đường thể họ là cô dâu - chú rể.

Lee Kwan Hee - Yoo Si Eun từng đăng video bước vào lễ đường trong đám cưới của Yoon Ha Jung. Ảnh: X.

Trước việc bị dân tình réo trên và chỉ trích dữ dội trên nhiều nhiều diễn đàn, cặp đôi Lee Kwan Hee - Yoo Si Eun đã lên tiếng xin lỗi. Cả hai thừa nhận hành động bước đi trên lối dẫn vào lễ đường trước cô dâu - chú rể là thiếu suy nghĩ, thiếu tinh tế và không đặt mình vào vị trí của 2 nhân vật chính. Họ khẳng định không có ý định biện minh cho sai lầm này. Theo hot girl Yoo Si Eun, vào ngày 9/11, cả hai nhận được yêu cầu từ người trong cuộc về việc xóa video và gửi lời xin lỗi. Họ đã lập tức thừa nhận sai, gửi lời xin lỗi riêng qua tin nhắn cho Yoon Ha Jung và xóa video theo yêu cầu. Sau đó, hai bên đã ngừng liên lạc.

Tuy nhiên, trước những tranh cãi bùng lên vào ngày 23/11 vì video bóc phốt của cô dâu, cả hai quyết định lên tiếng đính chính vì cho rằng có nhiều hành động họ không thực hiện nhưng vẫn bị quy kết. Lee Kwan Hee và Yoo Si Eun đặc biệt khẳng định cả hai chưa từng tự ý mở hay xem giấy tuyên thệ hôn nhân hoặc đụng chạm bất kỳ tài liệu, đồ vật nào khác ở đám cưới.

Cặp đôi cũng phủ nhận thông tin cho rằng họ chủ động liên lạc xin được đi đám cưới nhằm trục lợi cá nhân rồi cắt đứt liên lạc. Theo lời giải thích, chính cô dâu đã chủ động liên hệ và ngỏ ý trực tiếp trao thiệp cưới. Vì trân trọng mối quan hệ, cả hai đã điều chỉnh lịch trình để tham dự buổi gặp mặt nhận thiệp, thay vì chỉ nhận lời mời điện tử. Trong đó cầu thủ bóng rổ Lee Kwan Hee dù có lịch thi đấu vào đúng ngày diễn ra hôn lễ, anh vẫn quyết định đến chung vui và chúc phúc cho cô dâu chú rể.

Lee Kwan Hee và Yoo Si Eun nhấn mạnh những lời giải thích này không nhằm giảm nhẹ sai phạm hay lấy việc đã xin lỗi làm lý do bao biện. Họ chỉ muốn làm rõ những cáo buộc không đúng sự thật. Đồng thời, cả hai mong người trong cuộc không phải chịu thêm những lời chỉ trích hoặc bình luận ác ý vì tranh cãi. Cuối cùng, cả hai cho biết sẽ nghiêm túc nhìn nhận lại bản thân, cẩn trọng hơn trong lời nói và hành động, đồng thời đặt mình vào vị trí của người khác để cư xử thấu đáo hơn. Họ cũng tuyên bố sẽ không tiếp tục phản hồi hay đề cập đến sự việc này.

Cặp đôi cầu thủ - hot girl lên tiếng xin lỗi vì hành động kém duyên, chưa suy nghĩ thấu đáo của mình. Ảnh: X.

Sinh năm 1998, Yoon Ha Jung được biết đến rộng rãi với vai trò người mẫu ảnh, người mẫu quảng cáo sau khi đạt giải trong cuộc thi tuyển chọn Chunhyang toàn quốc năm 2021. Sau đó, cô lấn sân sang làm MC. Đến 2023, Yoon Ha Jung nổi tiếng hơn nhờ tham gia show hẹn hò Single’s Inferno 3 (Địa Ngục Độc Thân). Cô được yêu thích nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, tính cách tự tin và quyết liệt trong tình cảm.

Nguồn: Nate, Naver