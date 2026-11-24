Từ cô bé 3 tuổi được chú bế trên tay trong một buổi biểu diễn thời trang đến cô gái 20 tuổi xinh xắn, cao gần bằng người chú năm nào, Bảo An khiến nhiều người thích thú khi chia sẻ bức ảnh hội ngộ diễn viên Thanh Thức sau 17 năm.

gHai bức ảnh ở hai thời điểm nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi màn "dậy thì" của cô bé từng được gọi là em bé triệu view. Nhưng nhìn lại hành trình học vấn của cả hai, dân tình còn phát hiện một điểm chung khá thú vị: Đều hoạt động nghệ thuật năng nổ nhưng không theo học trường chuyên ngành nghệ thuật.

Mới đây, ca sĩ trẻ Ruby Bảo An (được biết đến với nghệ danh Bảo An) chia sẻ bức ảnh chụp cùng diễn viên Thanh Thức, đặt cạnh khoảnh khắc hai chú cháu từng đứng chung trong một chương trình biểu diễn thời trang vào năm 2010.

Kèm theo hình ảnh, Bảo An viết: "17 năm gặp lại chú Thanh Thức! Ngày ấy, An mới 3 tuổi, được chú bế trên tay khi cùng tham gia biểu diễn thời trang. Còn hôm nay, An đã 20 tuổi, cao lớn gần bằng chú rồi! Thời gian trôi nhanh thật, từ cô bé được chú bế ngày nào đến cô gái trưởng thành hôm nay".

Hai bức ảnh cách nhau nhiều năm của Thanh Thức và Bảo An nhận được sự chú ý trên mạng xã hội.

Từ một cô bé nhỏ xíu trong bộ trang phục màu hồng, nay Bảo An đã trở thành thiếu nữ với ngoại hình trưởng thành, phong thái tự tin. Khoảnh khắc hội ngộ khiến nhiều khán giả nhớ lại thời điểm cô bé từng phủ sóng mạng xã hội với hàng loạt sản phẩm âm nhạc dành cho thiếu nhi.

Hai bức ảnh gây chú ý (Ảnh FBNV)

Từng là "em bé triệu view", nay là sinh viên Đại học Ngoại thương

Bảo An từng được đông đảo khán giả biết đến với danh xưng "em bé triệu view" nhờ những ca khúc thiếu nhi quen thuộc như Xúc xắc xúc xẻ , Bé chút chít , Ba ơi ... Hình ảnh cô bé có giọng hát trong trẻo, biểu cảm đáng yêu từng xuất hiện dày đặc trên các chương trình truyền hình và nền tảng trực tuyến.

Tuy nhiên, khi bước vào tuổi trưởng thành, Bảo An không còn xuất hiện liên tục như thời thơ ấu. Thay vào đó, cô lựa chọn duy trì hoạt động nghệ thuật song song với việc học tập.

Hiện tại, Bảo An là sinh viên năm thứ ba Trường Đại học Ngoại thương, theo học ngành Quản trị kinh doanh, chương trình liên kết với Trường Kinh doanh Quốc tế SolBridge thuộc Đại học Woosong (Hàn Quốc).

Lịch học tương đối bận rộn khiến nữ ca sĩ trẻ phải cân nhắc kỹ hơn khi nhận lời tham gia các dự án nghệ thuật. Có những lời mời đóng phim cô đành từ chối hoặc tạm gác lại để ưu tiên việc học.

Dù vậy, Bảo An không vì thế mà rời xa đam mê. Ngoài ca hát và diễn xuất, cô còn thử sức với vai trò MC, tham gia biểu diễn, quảng cáo và đặc biệt là sáng tác âm nhạc. Những ca khúc do Bảo An viết thường khai thác những rung động, cảm xúc và câu chuyện gần gũi với lứa tuổi của mình.

Từ một gương mặt nhí được khán giả yêu mến, cô đang từng bước xây dựng con đường riêng, không chỉ trong nghệ thuật mà còn ở lĩnh vực học tập.

Hiện tại, Bảo An là sinh viên năm thứ ba Trường Đại học Ngoại thương, theo học ngành Quản trị kinh doanh (Ảnh FBNV)

Diễn viên Thanh Thức cũng tốt nghiệp đại học không liên quan đến nghệ thuật

Điểm chung thú vị của hai chú cháu nằm ở lựa chọn học vấn. Nếu Bảo An theo đuổi ngành Quản trị kinh doanh thì diễn viên Thanh Thức cũng không xuất thân từ một trường đào tạo nghệ thuật.

Sinh ra tại Trà Vinh, Thanh Thức được biết đến với vai trò người mẫu và diễn viên. Sở hữu chiều cao 1,81 m cùng ngoại hình nam tính, lịch lãm, anh từng xuất hiện trong nhiều chương trình thời trang và góp mặt trong các bộ phim truyền hình.

Ít người biết rằng trước khi bén duyên với nghệ thuật, nam diễn viên từng là sinh viên Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM, theo học ngành Điều khiển tàu biển.

Ít người biết rằng trước khi bén duyên với nghệ thuật, nam diễn viên từng là sinh viên Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM. (Ảnh FBNV)

Việc chuyển hướng từ một ngành học không liên quan đến nghệ thuật sang làm người mẫu, diễn viên từng khiến Thanh Thức đối diện không ít bỡ ngỡ. Không được đào tạo bài bản về diễn xuất, anh phải tự học hỏi, tích lũy kinh nghiệm qua từng công việc. Đạo diễn Tạ Nguyên Phúc là người đã hướng dẫn, chỉ bảo anh những bước đi đầu tiên trong nghề người mẫu.

Nam diễn viên từng thừa nhận bản thân có những lúc hoang mang, áp lực, đặc biệt là nỗi lo không biết mình có thể trụ lại với nghề hay không. Bên cạnh việc học hỏi chuyên môn, anh còn phải đối mặt với bài toán cơm áo gạo tiền khi bắt đầu một hành trình hoàn toàn mới.

Dẫu vậy, bằng sự kiên trì, Thanh Thức dần tạo dựng được chỗ đứng trong làng giải trí, trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả qua nhiều vai diễn.

Nhìn lại hành trình của hai chú cháu, một người từng là "em bé triệu view", một người là diễn viên, người mẫu có nhiều năm hoạt động nghệ thuật, có thể thấy cả hai đều có lựa chọn riêng cho con đường học tập và sự nghiệp.

Không nhất thiết phải xuất phát từ một trường đào tạo nghệ thuật, họ vẫn có thể theo đuổi đam mê bằng năng lực, sự nỗ lực và quá trình tự học hỏi không ngừng. Bức ảnh hội ngộ sau nhiều năm vì thế không chỉ gợi nhắc một kỷ niệm đẹp của showbiz Việt, mà còn khiến nhiều người thích thú khi nhìn thấy hai thế hệ nghệ sĩ có một điểm chung ít ngờ tới.