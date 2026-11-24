Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố 4 bị can trong vụ giả danh bác sĩ, chuyên gia tại Cơ sở thẩm mỹ JK ở số 89C Lý Thái Tổ, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk về hành vi lừa đảo khách hàng. Bước đầu, xác định 20 khách hàng đã thanh toán hơn 260 triệu đồng. Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát đi thông báo tìm bị hại liên quan đến vụ án.

Cơ sở này do Phạm Vũ Nguyệt Nga (26 tuổi) trú tại xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai làm chủ; ngành, nghề đăng ký hoạt động gồm: cắt tóc, làm đầu, gội đầu, phun xăm thẩm mỹ.

Mặc dù cơ sở không được cấp giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh; không có người chịu trách nhiệm chuyên môn theo quy định nhưng các đối tượng đã thuê người không có chuyên môn, giấy phép hành nghề đóng giả bác sĩ, chuyên gia. Từ đó nhằm tư vấn, đưa ra thông tin sai sự thật về phương pháp, công dụng của máy móc, thiết bị nhằm lôi kéo khách hàng trả tiền để thực hiện các dịch vụ kỹ thuật như cắt mí mắt, xóa sẹo, xóa nếp nhăn…

Bước đầu, Công an đã làm rõ được 20 khách hàng có liên quan đến các dịch vụ tại cơ sở, với tổng số tiền đã thanh toán hơn 260 triệu đồng.

Để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án, phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo cho những ai là bị hại của cơ sở trên sớm đến phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk để được hướng dẫn xử lý theo quy định của pháp luật.