Theo thông tin được đăng tải trên Baijiahao, vào năm 2022, anh Tôn, trú tại Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, mở 2 tài khoản tại một ngân hàng địa phương và gửi tổng cộng 2 triệu NDT với kỳ hạn 2 năm. Toàn bộ giao dịch được thực hiện tại quầy, dưới sự hỗ trợ của một nhân viên ngân hàng họ Trần.

Chỉ một ngày sau, anh Tôn nhận được cuộc gọi từ nhân viên này. Trần thông báo ngân hàng cấp tỉnh đang triển khai chương trình ưu đãi, theo đó khách hàng có thể chuyển tiền sang tài khoản tiết kiệm mới để nhận thêm trợ cấp lãi suất.

Tin tưởng người từng trực tiếp hỗ trợ mình, anh Tôn mang sổ tiết kiệm và căn cước công dân giao cho Trần để làm thủ tục. Lợi dụng sự tin tưởng của khách hàng và vị trí công tác trước đây, nhân viên họ Trần đã hai lần chuyển tiền từ tài khoản của anh Tôn sang tài khoản mới, sau đó rút toàn bộ số tiền để sử dụng cho mục đích cá nhân.

Hai ngày sau khi gửi tiết kiệm, anh Tôn kiểm tra tài khoản và bàng hoàng phát hiện số dư đã về 0. Anh lập tức liên hệ ngân hàng, yêu cầu làm rõ sự việc và bồi thường toàn bộ khoản tiền bị mất. Tuy nhiên, phía ngân hàng từ chối trách nhiệm với lý do nhân viên họ Trần đã nghỉ việc từ trước, không còn là nhân sự của đơn vị. Phía ngân hàng cho rằng việc người này chiếm đoạt tiền của khách hàng là hành vi cá nhân, không thuộc trách nhiệm của đơn vị.

Không chấp nhận cách giải quyết này, anh Tôn đã khởi kiện, yêu cầu ngân hàng hoàn trả 2 triệu NDT.

Ba cấp xét xử, khoản bồi thường thay đổi liên tục

Tại phiên xét xử sơ thẩm, tòa án địa phương xác định giữa anh Tôn và ngân hàng tồn tại hợp đồng tiền gửi tiết kiệm hợp pháp. Theo đó, ngân hàng có nghĩa vụ bảo đảm an toàn đối với khoản tiền khách hàng gửi.

Trong khi đó, anh Tôn không ký bất kỳ giấy ủy quyền nào cho nhân viên họ Trần thực hiện việc rút tiền. Vì vậy, hành vi tự ý chuyển và chiếm đoạt tiền của người này là trái pháp luật Trung Quốc.

Ảnh minh họa: Toutiao

Tòa án địa phương cũng chỉ ra nhiều thiếu sót trong quy trình quản lý của ngân hàng. Cụ thể, đơn vị này không xác minh lại với khách hàng khi phát sinh giao dịch bất thường, để một nhân viên đã nghỉ việc vẫn có thể sử dụng giấy tờ và sổ tiết kiệm gốc để rút tiền. Đáng chú ý, một số chứng từ còn xuất hiện lỗi chính tả có chủ ý nhưng không được phát hiện.

Từ những căn cứ trên, tòa sơ thẩm xác định ngân hàng liên quan vi phạm nghĩa vụ theo hợp đồng tiền gửi và buộc đơn vị này bồi thường toàn bộ 2 triệu NDT cho anh Tôn, đồng thời thanh toán chi phí tố tụng.

Ngân hàng kháng cáo

Ở cấp phúc thẩm, tòa án đưa ra nhận định khác. Theo đó, khi thực hiện giao dịch rút tiền, nhân viên họ Trần đã xuất trình căn cước công dân, sổ tiết kiệm hợp lệ và cung cấp đúng mật khẩu. Tòa cho rằng ngân hàng đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm xác minh theo quy trình giao dịch.

Bên cạnh đó, việc anh Tôn tự nguyện giao giấy tờ tùy thân, sổ tiết kiệm và mật khẩu cho người khác được xác định là hành vi thiếu cẩn trọng. Do đó, anh phải tự chịu trách nhiệm đối với hậu quả phát sinh.

Kết quả, tòa phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm, bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của anh Tôn và buộc anh chịu chi phí tố tụng ở cả hai cấp xét xử.

Không chấp nhận kết quả này, anh Tôn tiếp tục đề nghị xét xử lại. Anh cho rằng ngân hàng có lỗ hổng trong công tác quản lý khi để một cựu nhân viên vẫn có thể thực hiện các giao dịch liên quan đến tài khoản khách hàng, trực tiếp dẫn đến việc khoản tiền gửi bị chiếm đoạt.

Sau khi xem xét lại vụ việc, tòa án nhận định nhân viên họ Trần đã lợi dụng mối quan hệ với khách hàng và những sơ hở trong quản lý của ngân hàng để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền. Vì vậy, ngân hàng không thể hoàn toàn phủ nhận trách nhiệm.

Tuy nhiên, tòa cũng xác định anh Tôn có lỗi khi giao căn cước công dân, sổ tiết kiệm và mật khẩu cho nhân viên họ Trần mà không kiểm tra, xác minh kỹ thông tin về chương trình ưu đãi.

Cuối cùng, tòa án Trung Quốc ra phán quyết, yêu cầu ngân hàng phải bồi thường 20% tổng giá trị thiệt hại cho anh Tôn (tương đương 400.000 NDT (hơn 1,5 tỷ đồng). Phần thiệt hại còn lại, anh Tôn phải tự chịu và có quyền khởi kiện Trần để yêu cầu bồi thường.

Vụ việc là lời cảnh báo về những rủi ro có thể phát sinh trong quá trình gửi tiết kiệm, ngay cả khi khách hàng giao dịch tại quầy và làm việc với nhân viên ngân hàng. Bên cạnh trách nhiệm bảo đảm an toàn tiền gửi của tổ chức tín dụng, khách hàng cũng cần thận trọng, không tùy tiện giao giấy tờ tùy thân, sổ tiết kiệm và mật khẩu cho người khác. Việc bảo mật giấy tờ tùy thân, sổ tiết kiệm và mật khẩu vẫn là yếu tố quan trọng để bảo vệ tài sản cá nhân.

(Nguồn: Baijiahao)