Hai năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) từng bước ghi dấu trên hành trình kiến tạo y học hiện đại – nơi tâm huyết người thầy thuốc, trí tuệ người thầy và khát vọng của nhà khoa học cùng hội tụ, vì sức khỏe và hạnh phúc cộng đồng.

Ngày 20/11/2026, PhenikaaMec tổ chức chương trình kỷ niệm 2 năm thành lập (22/11/2024 – 22/11/2026), kết hợp tri ân những người thầy nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam. Đây là dịp nhìn lại những dấu ấn chuyên môn, đồng thời tôn vinh đội ngũ đang bền bỉ cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe, đào tạo và phát triển tri thức y khoa.

Y đức - điểm tựa trên hai năm hành trình phụng sự sức khỏe

Ngày 16/12/2024, PhenikaaMec chính thức đi vào hoạt động, đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình hiện thực hóa khát vọng ấy. Từ những ngày đầu với nhiều thách thức trong tổ chức, vận hành và hoàn thiện hệ thống, bệnh viện từng bước xây dựng nền tảng chuyên môn, phát triển đội ngũ và thiết lập các quy trình chăm sóc người bệnh đồng bộ. Mỗi bước đi là kết quả của sự kiên trì, tinh thần đoàn kết và quyết tâm kiến tạo những giá trị khác biệt.

GS. TS Hồ Xuân Năng phát biểu tại Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập PhenikaaMec

Sau hai năm, PhenikaaMec đã tiếp nhận khoảng 500.000 lượt thăm khám và điều trị, thực hiện 5.500 ca phẫu thuật, đón 3.500 em bé chào đời. Bệnh viện ghi nhận 260.000 dịch vụ chẩn đoán hình ảnh, 4.000 lượt chụp PET/CT, 312 trường hợp can thiệp mạch vành, 18.346 ca nội soi tiêu hóa và 16.158 lượt tiêm chủng.

Đằng sau những con số là sự phát triển của hệ thống 30 khoa, trung tâm chuyên sâu cùng đội ngũ chuyên gia, bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên và nhân viên y tế. Từ khám chữa bệnh thường quy đến xử trí các bệnh lý phức tạp, bệnh viện từng bước tăng cường phối hợp đa chuyên khoa, hướng tới chăm sóc người bệnh toàn diện.

Trí tuệ người thầy, khát vọng nhà khoa học – đưa tri thức vào thực tiễn

Trong môi trường y tế hàn lâm, người thầy thuốc không chỉ học hỏi để nâng cao năng lực hành nghề mà còn tham gia nghiên cứu, chia sẻ tri thức và đào tạo thế hệ nhân lực y tế kế cận.

Trong hai năm, đội ngũ chuyên gia, bác sĩ PhenikaaMec thực hiện 43 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và cấp quốc gia, có 59 bài báo, báo cáo khoa học; tham gia 74 hoạt động hợp tác, chuyển giao quốc tế, tổ chức 23 hội nghị, hội thảo khoa học và 122 chương trình đào tạo.

Lãnh đạo Tập đoàn Phenikaa và PhenikaaMec tại sự kiện kỷ niệm hai năm thành lập Bệnh viện

Những hoạt động này góp phần thúc đẩy môi trường học thuật, cập nhật tiến bộ chuyên môn và tìm kiếm lời giải cho các vấn đề từ thực tiễn lâm sàng. Bệnh viện cũng từng bước phát triển năng lực ứng dụng công nghệ giải trình tự gen đoạn dài theo thời gian thực trên nền tảng Oxford Nanopore Technologies (ONT), cùng các kỹ thuật giải trình tự toàn bộ hệ gen người (WGS), xác định kiểu gen HLA độ phân giải cao, giải trình tự metagenomics hệ vi sinh và giải trình tự gen 16S rRNA định danh vi khuẩn.

Việc phát triển các kỹ thuật này mở rộng tiềm năng nghiên cứu, hỗ trợ tiếp cận những hướng chẩn đoán và ứng dụng y học chính xác, đồng thời tạo thêm nền tảng để tri thức khoa học được đưa vào thực tiễn chăm sóc sức khỏe.

Viện – Trường: Nơi hội tụ người thầy thuốc, người thầy và nhà khoa học

Sự kết nối giữa điều trị, đào tạo và nghiên cứu là nền tảng của mô hình Viện – Trường. Với PhenikaaMec, đây không chỉ là sự phối hợp giữa bệnh viện và cơ sở đào tạo, mà còn là định hướng xây dựng hệ sinh thái y tế hàn lâm, nơi thực tiễn lâm sàng nuôi dưỡng nghiên cứu, nghiên cứu thúc đẩy đổi mới và đào tạo tiếp nối tri thức.

Mô hình này được vun đắp bởi 146 cán bộ, nhân viên đồng thời công tác tại bệnh viện và Đại học Phenikaa. Họ vừa tham gia khám chữa bệnh, vừa giảng dạy, nghiên cứu và truyền đạt kinh nghiệm cho thế hệ nhân lực y tế tương lai.

Từ thực tiễn điều trị, những vấn đề chuyên môn trở thành chất liệu nghiên cứu; kết quả nghiên cứu tiếp tục được cập nhật vào hoạt động chuyên môn và đào tạo. Sự kết nối ấy tạo điều kiện để người thầy thuốc không ngừng học hỏi, người thầy bền bỉ truyền trao và nhà khoa học tiếp tục sáng tạo. Đồng thời, người học có cơ hội tiếp cận môi trường thực hành chuyên nghiệp, công nghệ y khoa và những vấn đề thực tiễn, qua đó bồi đắp tư duy khoa học, năng lực thực hành và tinh thần đổi mới.

GS. TS Hồ Xuân Năng trao tặng lẵng hoa mừng Kỷ niệm 2 năm thành lập Bệnh viện và tri ân ngày Nhà giáo Việt Nam

Tiếp nối khát vọng – phát triển y học bằng tâm, trí và trách nhiệm cộng đồng

Hành trình phụng sự sức khỏe không chỉ diễn ra trong khuôn viên bệnh viện. Thông qua các chương trình khám sức khỏe miễn phí tại địa bàn miền núi và hoạt động đồng hành cùng Quỹ Phenikaa Vì Trẻ Em, PhenikaaMec từng bước đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần hơn với những cộng đồng còn nhiều khó khăn. Bởi một hệ thống y tế phát triển không chỉ được khẳng định bằng năng lực chuyên môn hay công nghệ hiện đại, mà còn bằng trách nhiệm xã hội và những giá trị nhân văn.

PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hồi chia sẻ định hướng phát triển PhenikaaMec trong tương lai gần

Chia sẻ về định hướng phát triển, PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hồi – Tổng Giám đốc Bệnh viện nhấn mạnh: "Những thành tựu bước đầu mới chỉ là điểm khởi đầu cho một hành trình dài hơn. PhenikaaMec sẽ tiếp tục phát triển hệ thống y tế đa chuyên khoa chuyên sâu, đồng bộ và hiện đại; lấy người bệnh làm trung tâm, lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực, lấy đào tạo và nghiên cứu làm nền tảng phát triển bền vững. Mục tiêu không chỉ là nâng cao năng lực khám chữa bệnh, mà còn kiến tạo môi trường nơi tri thức liên tục được tạo ra, chuyển giao và ứng dụng vào thực tiễn, mang lại giá trị thiết thực cho người bệnh và cộng đồng."

Định hướng này được cụ thể hóa bằng việc phát triển hệ thống chăm sóc sức khỏe liền mạch, kết nối phòng bệnh, khám chữa bệnh và phục hồi chức năng; tăng cường phối hợp đa chuyên khoa, ứng dụng công nghệ y khoa tiên tiến, kết hợp hài hòa y học cổ truyền với y học hiện đại. Bệnh viện đồng thời triển khai các hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015, ISO 15189:2022 và từng bước thực hiện lộ trình hướng tới tiêu chuẩn JCI (Joint Commission International).

Hai năm đặt nền móng cho những mục tiêu lớn hơn. Trên tinh thần "Đổi mới – Kiến tạo – Bền vững" của Tập đoàn Phenikaa, PhenikaaMec tiếp tục kiên định mục tiêu phát triển hệ thống y tế hàn lâm chuẩn mực quốc tế – nơi người thầy thuốc tận tâm trong từng hành trình điều trị, người thầy bền bỉ trao truyền tri thức và nhà khoa học không ngừng khai phá những hướng đi mới của y học, vì một cộng đồng khỏe mạnh, hạnh phúc và thông thái hơn.

Thông tin liên hệ

Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec)

Địa chỉ: Tổ 5, Hòe Thị, phường Xuân Phương, Hà Nội

Điện thoại: 1900 2262

Website: https://phenikaamec.com/