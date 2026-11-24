Cây sung từ lâu đã quen thuộc trong nhiều gia đình Việt. Không chỉ được yêu thích bởi tán lá xanh mướt, dáng cây đẹp, dễ tạo hình, cây sung còn gắn liền với quan niệm về sự sung túc, đủ đầy và may mắn. Bởi vậy, không khó để bắt gặp loại cây này trong sân vườn, trước hiên nhà hay được trồng trong những chiếc chậu lớn đặt ở ban công. Tuy nhiên, sung là loại cây có sức sống khá tốt nhưng không có nghĩa gia chủ có thể trồng và chăm sóc tùy ý. Nếu chọn sai vị trí, tưới nước không hợp lý hoặc để cây phát triển quá um tùm, gia đình có thể gặp không ít bất tiện trong quá trình sinh hoạt. Đặc biệt, với những nhà có diện tích sân vườn hạn chế hoặc trồng sung trong chậu, việc chăm sóc đúng cách lại càng quan trọng. Dưới đây là 5 điều gia đình nên lưu ý nếu đang có ý định trồng hoặc đã trồng cây sung trong nhà.

1. Chọn vị trí trồng có đủ ánh sáng, tránh nơi quá bí bách

Điều đầu tiên cần quan tâm khi trồng cây sung là vị trí đặt cây. Đây là loại cây ưa sáng, có thể sinh trưởng tốt khi được tiếp xúc với ánh nắng tự nhiên. Vì vậy, gia đình nên ưu tiên những khu vực thông thoáng như sân vườn, khoảng sân trước nhà, ban công rộng hoặc khu vực có thể đón nắng. Nếu trồng sung ở nơi quá râm mát, thiếu ánh sáng trong thời gian dài, cây có thể phát triển chậm, cành lá yếu, tán thưa và khó ra quả. Ngược lại, những vị trí có đủ ánh sáng sẽ giúp cây quang hợp tốt, duy trì bộ lá xanh khỏe và phát triển cân đối hơn.

Tuy nhiên, gia đình cũng cần cân nhắc diện tích thực tế trước khi chọn chỗ trồng. Không nên đặt cây quá sát cửa ra vào, lối đi hoặc chắn trước cửa sổ khiến không gian trong nhà bị thiếu sáng, bí bách. Với nhà phố có diện tích nhỏ, trồng sung trong chậu và đặt ở góc sân hoặc ban công rộng là phương án đáng cân nhắc.

2. Không trồng cây quá sát tường, nền nhà và hệ thống thoát nước

Sung là loại cây có khả năng phát triển khá mạnh, đặc biệt khi được trồng trực tiếp xuống đất và có điều kiện sinh trưởng thuận lợi. Theo thời gian, cây có thể lớn nhanh, tán rộng, thân phát triển lớn và bộ rễ cũng cần nhiều không gian để lan rộng. Vì vậy, gia đình không nên trồng sung quá sát tường nhà, móng công trình, sân lát gạch hay đường ống thoát nước. Khi cây trưởng thành, bộ rễ phát triển có thể gây ảnh hưởng đến những hạng mục xung quanh, nhất là tại các khu vực có nền đất chật hẹp hoặc hệ thống thoát nước đã xuống cấp.

Tốt nhất, gia đình nên dành một khoảng đất đủ rộng để cây phát triển tự nhiên, đồng thời tính trước kích thước tán cây khi trưởng thành thay vì chỉ nhìn vào dáng cây nhỏ lúc mới mua. Nếu sân vườn không có nhiều diện tích, trồng sung trong chậu lớn sẽ giúp kiểm soát kích thước và hạn chế phần nào tình trạng rễ phát triển lan rộng.

3. Chú ý lượng nước tưới, không để đất bị úng kéo dài

Một ưu điểm của cây sung là tương đối dễ chăm sóc, không đòi hỏi gia chủ phải dành quá nhiều thời gian tưới tắm mỗi ngày. Dù vậy, cây vẫn cần được cung cấp đủ nước để duy trì quá trình sinh trưởng, đặc biệt vào những ngày thời tiết nắng nóng. Gia đình nên kiểm tra độ ẩm của đất trước khi tưới. Khi thấy lớp đất mặt bắt đầu khô, có thể bổ sung nước vừa đủ để đất ẩm đều. Vào mùa mưa hoặc những ngày thời tiết mát mẻ, nên giảm lượng nước tưới để tránh tình trạng đất luôn trong trạng thái sũng nước. Đây là điều khá quan trọng bởi nếu đất thoát nước kém, rễ cây có thể bị thiếu oxy, dễ phát sinh tình trạng thối rễ, vàng lá và suy yếu. Với cây trồng trong chậu, gia đình nên chọn loại chậu có lỗ thoát nước ở đáy, đồng thời sử dụng đất trồng tơi xốp, có khả năng thoát nước tốt. Ngoài ra, không nên tưới nước quá nhiều vào một thời điểm chỉ vì muốn cây nhanh lớn. Chăm sóc đúng cách là duy trì độ ẩm phù hợp, chứ không phải liên tục bổ sung nước cho cây.

4. Thường xuyên cắt tỉa cành lá, không để cây phát triển quá um tùm

Nếu được trồng trong điều kiện thuận lợi, cây sung có thể phát triển khá nhanh, tán lá ngày càng rộng và nhiều cành nhánh. Vì thế, gia đình nên duy trì thói quen kiểm tra, cắt tỉa định kỳ để giữ cho cây có dáng đẹp, gọn gàng và không chiếm quá nhiều diện tích. Những cành khô, cành bị sâu bệnh, cành mọc chen chúc hoặc phát triển lệch khỏi dáng cây nên được loại bỏ. Việc tỉa bớt những nhánh không cần thiết cũng giúp tán cây thông thoáng hơn, ánh sáng dễ dàng phân bổ đến các khu vực bên trong, hạn chế môi trường ẩm thấp thuận lợi cho nấm bệnh phát triển.

Đối với những gia đình trồng sung trong chậu, việc kiểm soát tán cây càng cần được chú ý để tránh tình trạng cây phát triển quá lớn so với không gian ban công, sân thượng. Tuy nhiên, không nên cắt tỉa quá mạnh tay trong một lần, đặc biệt khi cây đang yếu hoặc gặp điều kiện thời tiết bất lợi. Một lưu ý nhỏ là khi cắt cành, cây sung thường tiết ra nhựa màu trắng. Gia đình nên sử dụng kéo làm vườn sạch, đeo găng tay và tránh để nhựa cây tiếp xúc với mắt hoặc vùng da nhạy cảm.

5. Kiểm tra sâu bệnh và vệ sinh khu vực trồng cây thường xuyên

Dù có sức sống tốt, cây sung vẫn có thể gặp một số vấn đề như sâu ăn lá, rệp, côn trùng chích hút hoặc bệnh phát sinh khi môi trường trồng quá ẩm. Nếu không phát hiện sớm, những vấn đề này có thể khiến cây vàng lá, rụng lá, cành non kém phát triển, thậm chí ảnh hưởng đến khả năng ra quả. Gia đình nên dành thời gian quan sát mặt trên, mặt dưới lá, thân và các cành non để phát hiện dấu hiệu bất thường. Khi thấy lá xuất hiện đốm lạ, bị cuốn lại, có côn trùng bám hoặc cành có dấu hiệu khô héo, cần kiểm tra nguyên nhân và xử lý sớm.

Bên cạnh đó, khu vực xung quanh gốc cây cũng cần được giữ sạch sẽ. Không nên để lá rụng, cành khô hay rác hữu cơ tích tụ lâu ngày vì chúng có thể giữ ẩm, tạo điều kiện cho nấm bệnh và một số loại côn trùng phát triển. Gia đình cũng nên hạn chế bón phân quá nhiều hoặc bón không đúng cách, bởi điều này không giúp cây khỏe hơn mà đôi khi còn khiến bộ rễ bị ảnh hưởng.