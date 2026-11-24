Ở Đường Lên Đỉnh Olympia, không phải câu hỏi nào khó cũng nằm ở kiến thức. Có những câu nghe qua tưởng như một bài toán, nhưng đáp án thật sự lại nằm ở cách đọc đề. Một câu hỏi như thế từng khiến hai nhà leo núi lần lượt trả lời sai, ngay ở phần thi quyết định.

Đó là cuộc thi tuần 2 tháng 3 quý 1 Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 19, phát sóng ngày 18/11/2018, với sự góp mặt của bốn nhà leo núi Trần Nhật Minh (THPT Mạc Đĩnh Chi, TP.HCM), Ngô Ngọc Long (THPT Phạm Hồng Thái, Hà Nội), Lê Đức Đạt (THPT chuyên Lê Văn Chánh, Phú Yên cũ) và Phạm Hải Bình (THPT Kiến An, Hải Phòng). Bước vào phần thi Về đích, Hải Bình đang dẫn đầu với 245 điểm. Bám sát phía sau là Đức Đạt với 240 điểm, chỉ kém đúng 5 điểm. Mỗi câu hỏi lúc này đều có thể làm thay đổi cục diện trận đấu.

Trong gói câu hỏi 40 điểm của mình, Hải Bình nhận được câu hỏi có nội dung "Mỗi năm A sinh nhật một lần. Năm nay A 17 tuổi thì có bao nhiêu ngày sinh?".

Câu hỏi nằm trong gói 40 điểm phần thi Về đích của Hải Bình (Ảnh chụp màn hình)

Đứng trước câu hỏi, nam sinh Hải Phòng tỏ ra khá lúng túng. Cậu liên tục thay đổi câu trả lời, từ 16 sang 17, rồi 18, thậm chí là 15. Thế nhưng không con số nào là đáp án chính xác.

Ngay sau đó, Đức Đạt bấm chuông giành quyền trả lời và đưa ra đáp án 16. Đáng tiếc, đây cũng không phải câu trả lời đúng.

Nếu đọc kỹ lại, có thể thấy câu hỏi này là một "cú lừa" không hơn không kém. Hai chi tiết "mỗi năm sinh nhật một lần" và "năm nay 17 tuổi" dễ khiến người nghe nghĩ ngay đến chuyện tính toán. Nhưng từ khóa thật sự của câu hỏi lại là "ngày sinh", chứ không phải số tuổi hay số lần sinh nhật.

Và dĩ nhiên, dù bao nhiêu tuổi, mỗi người cũng chỉ có duy nhất một ngày sinh. Đáp án đúng của câu hỏi là 1.

Phản ứng hài hước của nam sinh sau khi nhận ra đáp án chính xác là gì (Ảnh chụp màn hình)

Trong không khí căng thẳng của phần thi Về đích, khi điểm số giữa các thí sinh chỉ cách nhau trong gang tấc, việc bình tĩnh đọc kỹ từng chữ không hề dễ dàng. Chỉ một chút vội vàng cũng đủ khiến người chơi rơi vào "bẫy". Dù vậy, Hải Bình vẫn giữ vững phong độ và giành chiến thắng chung cuộc ở cuộc thi tuần này.

Đến nay, câu hỏi vẫn thường được khán giả nhắc lại như một trong những câu hỏi "hack não" thú vị của Olympia. Nó cũng là lời nhắc nhỏ rằng đôi khi đáp án nằm ngay trong đề, chỉ cần đọc kỹ là thấy.