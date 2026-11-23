Trần Thế Trung là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu thích chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia. Năm 2019, nam sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) xuất sắc giành chức vô địch năm thứ 19 với 245 điểm, trở thành học sinh đầu tiên của ngôi trường này mang vòng nguyệt quế về cho trường.

Tháng 2/2021, Trần Thế Trung tiếp tục xuất hiện trên sóng truyền hình với tư cách người chơi của chương trình Ai Là Triệu Phú. Trong số phát sóng tối 23/2/2021, anh chàng có màn thể hiện khá ấn tượng và lần lượt vượt qua nhiều câu hỏi để chạm mốc tiền thưởng 40 triệu đồng.

Trần Thế Trung - Quán quân Olympia năm 2019

Trong 5 câu hỏi đầu tiên, Trần Thế Trung đều nhanh chóng đưa ra đáp án chính xác. Đến câu hỏi số 8 về trang phục truyền thống của Campuchia, anh sử dụng quyền trợ giúp từ hai nhà thông thái của chương trình là PGS.TS Trần Thành Nam - giám khảo Siêu Trí Tuệ Việt Nam và Hà Việt Hoàng - cựu thí sinh Siêu Trí Tuệ Việt Nam, đồng thời từng tham gia Đường Lên Đỉnh Olympia năm 2017. Nhờ đó, Thế Trung tìm được đáp án đúng.

Chàng trai xứ Nghệ vượt qua câu hỏi số 8 với sự giúp đỡ của hai nhà thông thái Siêu Trí Tuệ

Ở câu hỏi số 9, anh tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ bạn đồng hành Nguyễn Tuấn Vũ, khi đó là sinh viên năm thứ ba Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Đến câu hỏi số 10 liên quan đến Giải thưởng Bùi Xuân Phái năm 2020, Thế Trung sử dụng quyền gọi điện cho người thân. Người được anh lựa chọn là Nguyễn Hải Đăng - Á quân Olympia năm 2019, cũng chính là đối thủ từng cùng anh tranh tài trong trận chung kết năm đó.

Sau khi vượt qua câu hỏi số 11 và 12, Trần Thế Trung bước vào thử thách tiếp theo. Câu hỏi số 13 yêu cầu người chơi xác định địa điểm du lịch được người Việt Nam tìm kiếm nhiều nhất trên Google trong năm 2020. Bốn phương án được đưa ra là Cát Bà, Mộc Châu, Nha Trang và Đà Lạt.

Đứng trước câu hỏi này, Thế Trung cho biết bản thân không có đủ cơ sở để lựa chọn đáp án

Đứng trước câu hỏi này, Thế Trung cho biết bản thân không có đủ cơ sở để lựa chọn đáp án. Thay vì mạo hiểm với số tiền đã giành được, anh quyết định dừng cuộc chơi tại đây, khép lại phần thi với phần thưởng 40 triệu đồng.

Về phần đáp áp, theo tìm hiểu, theo danh sách được Google thống kê, Cát Bà là điểm du lịch được người dùng Việt Nam tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2020.

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