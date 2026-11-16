MC Tùng Chi VTV - người gắn bó lâu nhất với Đường Lên Đỉnh Olympia: Học Kinh tế, được gọi là “người phụ nữ thép”

Với nhiều khán giả từng theo dõi Đường Lên Đỉnh Olympia những năm đầu, hình ảnh nữ MC tóc ngắn, dẫn chương trình bằng chất giọng nhẹ nhàng và phong thái điềm tĩnh đã trở thành một phần ký ức khó quên. Không quá hoạt náo hay cố gắng tạo ra những màn tung hứng sôi nổi, người dẫn ấy vẫn đủ sức khiến thí sinh và khán giả tin tưởng qua từng câu hỏi, phần thi. Đó chính là MC Nguyễn Tùng Chi - người phụ nữ được đồng nghiệp gọi bằng danh xưng "người phụ nữ thép".

MC Tùng Chi tại Đường Lên Đỉnh Olympia

Sinh năm 1974, Tùng Chi không xuất thân từ ngành báo chí hay truyền thông. Năm 1997, chị tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân và ứng tuyển vào Đài Truyền hình Việt Nam với vị trí phóng viên. Ban đầu, nữ MC đến với truyền hình chủ yếu vì tò mò về quy trình sản xuất chương trình, muốn tìm hiểu công việc của những người đứng phía sau ống kính. Tuy nhiên, môi trường làm việc nhiều thử thách đã dần khơi dậy niềm đam mê với nghề.

Trong gần 30 năm làm việc tại VTV, Tùng Chi từng đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau, từ phóng viên, biên tập viên đến MC, đạo diễn và tổ chức sản xuất chương trình. Một trong những chương trình đầu tiên giúp chị được khán giả biết đến là Từ Ánh Mắt Đến Trái Tim - nơi chị dẫn cùng BTV Hoa Thanh Tùng. Dù từng lo lắng vì tự nhận mình không phải người quá bạo dạn, hoạt bát, Tùng Chi vẫn tạo được thiện cảm nhờ lối dẫn nhẹ nhàng, tình cảm.

Nhắc đến Tùng Chi, dấu ấn nổi bật nhất với đông đảo khán giả vẫn là Đường Lên Đỉnh Olympia. Chị bắt đầu dẫn chương trình từ năm 2000, đồng hành trong 4 mùa liên tiếp đến năm 2004. Sau một thời gian vắng bóng, Tùng Chi trở lại ở chung kết năm thứ 9 và tiếp tục dẫn dắt nhiều mùa giải, kéo dài đến chung kết năm thứ 16 vào năm 2016.

Trong những khung hình quen thuộc của Olympia, Tùng Chi thường xuất hiện với mái tóc ngắn, tà áo dài nền nã và nụ cười thân thiện. Chị cùng MC Lưu Minh Vũ từng tạo nên một bộ đôi được nhiều khán giả yêu thích. Nếu Lưu Minh Vũ có nét dẫn dí dỏm, hoạt ngôn thì Tùng Chi lại ghi dấu bằng sự điềm đạm, chắc chắn. Hai phong cách tưởng chừng đối lập nhưng lại tạo nên sự ăn ý cho một chương trình đòi hỏi cả kiến thức lẫn khả năng kết nối với thí sinh.

Nhiều năm đã trôi qua, MC Tùng Chi vẫn được xem là "huyền thoại" với khán giả truyền hình

Đó cũng là điều làm nên dấu ấn riêng của nữ MC. Theo nhận xét của MC Diệp Chi, Tùng Chi như "người phụ nữ thép" với sự từng trải và nền tảng kiến thức đủ để tạo niềm tin cho thí sinh lẫn khán giả. Những thông tin chị đưa ra luôn mang đến cảm giác chắc chắn, đáng tin cậy. Sự nghiêm túc, chỉn chu ấy trở thành một phần phong cách của Tùng Chi trong suốt những năm đồng hành cùng sân chơi trí tuệ này.

Đặc biệt, hành trình của Tùng Chi với Olympia không dừng lại ở vai trò người dẫn chương trình. Từ năm 2006, chị còn đảm nhiệm vị trí đạo diễn, tham gia vào quá trình tổ chức và sản xuất. Có những giai đoạn không xuất hiện trước máy quay, nữ MC vẫn làm việc cùng ê-kíp ở phía sau, góp phần đảm bảo nội dung và tiến độ của chương trình.

Sau chung kết Olympia năm 2016, Tùng Chi không còn đảm nhận vai trò MC mà tập trung nhiều hơn vào công việc sản xuất. Chị từng giữ vị trí Phó ban Giải trí và Thông tin kinh tế của VTV3, được truyền thông nhắc đến với danh xưng "người phụ nữ quyền lực thứ 2 của VTV3".

Các thế hệ người dẫn chương trình của Đường Lên Đỉnh Olympia từ trái qua: Tùng Chi, Ngọc Huy, Tạ Bích Loan, Diệp Chi

Trái với sự năng động, quyết đoán trong công việc, Tùng Chi lại là người khá kín tiếng về đời sống cá nhân. Chị hiếm khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí, ít chia sẻ trên mạng xã hội và cũng không thường xuyên nhận lời phỏng vấn. Những thông tin về chuyện tình cảm hay gia đình của nữ MC gần như không được công khai trên truyền thông.

Ngay cả khi xuất hiện trong những bức ảnh cùng đồng nghiệp, Tùng Chi cũng thường thu hút sự chú ý bởi vẻ ngoài giản dị, mái tóc ngắn quen thuộc và nụ cười hiền. Một trong những khoảnh khắc được khán giả chú ý là bức ảnh chụp chung với MC Khánh Vy. Khi ấy, Khánh Vy hào hứng chia sẻ niềm vui được gặp thần tượng của mình - một trong những gương mặt gắn liền với lịch sử Đường lên đỉnh Olympia.

(Tổng hợp)