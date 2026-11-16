4 nam ca sĩ tổ chức lễ rước dâu rợp sắc màu, đẹp như mộng trước hàng chục nghìn người ở Hà Nội

Trong hai ngày 14-15/11, concert Tinh Hà Say Hi chính thức diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội, quy tụ 24 Anh Trai trong chuỗi đêm nhạc được đầu tư quy mô lớn thu hút hàng chục nghìn khán giả đến tham dự. Trong số đó, Thêu Hoa Dệt Gấm nhanh chóng trở thành một trong những sân khấu được khán giả chú ý và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Không chỉ gây ấn tượng với màn rước dâu quy tụ đông đảo nghệ sĩ, tiết mục còn ghi điểm nhờ cách đưa những chất liệu văn hóa truyền thống vào một sân khấu concert hiện đại.

Tiết mục Thuê Hoa Dệt Gấm tại concert Tinh Hà Say Hi Hà Nội

Điểm nhấn dễ nhận thấy nhất là những dải lụa nhiều màu sắc được thả từ trên cao xuống, kéo dài và tỏa rộng khắp sân khấu. Các nghệ sĩ, vũ công cùng phối hợp nâng đỡ, di chuyển theo từng dải lụa, tạo nên những chuyển động liên tục và đẹp mắt. Từ góc nhìn trực diện đến những khung hình toàn cảnh khán đài, sân khấu Thêu Hoa Dệt Gấm đều cho thấy sự đầu tư kỹ lưỡng trong khâu dàn dựng, từ đội hình biểu diễn, đạo cụ đến hiệu ứng sân khấu.

Bên cạnh phần trang trí cầu kỳ, màn rước dâu với sự tham gia của đông đảo Anh Trai và vũ công cũng là chi tiết khiến tiết mục được chú ý. Những chiếc ô trang trí, trang phục mang hơi hướng cổ phong cùng đội hình di chuyển nối tiếp nhau tạo nên khung cảnh chẳng khác nào một đoàn rước thực thụ.

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Màn rước dâu với sự tham gia của đông đảo Anh Trai và vũ công cũng là chi tiết khiến tiết mục được chú ý.

Khi bước vào phần cao trào, hiệu ứng giấy màu tung bay kết hợp với ánh sáng và những dải lụa khổng lồ càng khiến tổng thể thêm mãn nhãn. Từ góc nhìn trực diện đến những khung hình toàn cảnh khán đài, sân khấu Thêu Hoa Dệt Gấm đều cho thấy sự đầu tư kỹ lưỡng trong khâu dàn dựng, từ đội hình biểu diễn, đạo cụ đến hiệu ứng sân khấu. Đây cũng là một trong những màn trình diễn có phần hình ảnh nổi bật tại chặng Hà Nội của Tinh Hà Say Hi.

Sân khấu được dàn dựng hoành tráng của Thuê hoa Dệt Gấm nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, nhận về nhiều phản hồi tích cực từ khán giả

Trên mạng xã hội, những hình ảnh và đoạn clip ghi lại sân khấu Thêu Hoa Dệt Gấm nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, nhận về nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Không ít người bày tỏ cảm giác nổi da gà, choáng ngợp trước phần dàn dựng công phu, đặc biệt là màn rước dâu hoành tráng chẳng khác nào một đám cưới truyền thống được tái hiện ngay trước mắt hàng nghìn khán giả.

Nhiều ý kiến dành lời khen cho sự đầu tư chỉn chu của ê-kíp khi kết hợp âm nhạc, trang phục, đạo cụ và hiệu ứng sân khấu để tạo nên một tiết mục vừa mãn nhãn vừa mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam. Cách đưa những hình ảnh quen thuộc của văn hóa dân gian lên sân khấu concert hiện đại cũng được đánh giá cao, giúp Thêu Hoa Dệt Gấm trở thành một trong những màn trình diễn để lại nhiều ấn tượng tại chặng Hà Nội của Tinh Hà Say Hi.

Thuê Hoa Dệt Gấm - buitruonglinh, HURRYKNG, JSOL và CONGB

Được ra mắt trong đêm Chung kết Tinh Hà Say Hi, Thêu Hoa Dệt Gấm là ca khúc do buitruonglinh, HURRYKNG, JSOL và CONGB thể hiện. Tiết mục gây chú ý khi lựa chọn khai thác những chất liệu văn hóa truyền thống Việt Nam, đặc biệt là nghệ thuật dân gian Bắc Bộ, để xây dựng màu sắc âm nhạc riêng. Ca trù, xẩm, chèo, quan họ cùng tiếng đàn đáy được kết hợp trên nền nhạc hiện đại, tạo nên một tổng thể vừa mang âm hưởng cổ truyền vừa có tinh thần trẻ trung.

Không chỉ đầu tư vào phần âm nhạc, bốn nghệ sĩ còn xây dựng một không gian trình diễn mang hình ảnh gánh hát giao duyên đi qua các lễ hội. Trên sân khấu, buitruonglinh trực tiếp chơi đàn đáy, nhạc cụ gắn liền với nghệ thuật ca trù, tạo điểm nhấn cho phần thể hiện. Trang phục, đạo cụ và cách sắp xếp đội hình cũng được lựa chọn theo tinh thần truyền thống, giúp câu chuyện trong ca khúc được thể hiện xuyên suốt bằng cả âm thanh lẫn hình ảnh.

Thêu Hoa Dệt Gấm là một trong những tiết mục ấn tượng tại Tinh Hà Say Hi

Ngay sau khi lên sóng, Thêu Hoa Dệt Gấm nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả. Sau 2 ngày đăng tải, video tiết mục đạt hơn 820 nghìn lượt xem trên YouTube, đồng thời vươn lên vị trí thứ 2 trên YouTube Music Video Daily Chart. Thành tích này cho thấy sức hút của ca khúc dù lựa chọn hướng khai thác chất liệu dân gian tương đối khác biệt. Phần lời giàu hình ảnh, giai điệu bắt tai cùng cách thể hiện của bốn thành viên giúp tiết mục tiếp cận được đông đảo người nghe, đặc biệt là khán giả trẻ.

Sự đón nhận của khán giả dành cho tiết mục cũng cho thấy nỗ lực làm mới chất liệu truyền thống của buitruonglinh, HURRYKNG, JSOL và CONGB đã chạm được đến người nghe

Từ một ca khúc mang màu sắc dân gian, Thêu Hoa Dệt Gấm đã có thêm đời sống riêng trên sân khấu concert, nơi những hình ảnh và câu chuyện trong bài hát được tái hiện bằng quy mô lớn hơn. Sự đón nhận của khán giả dành cho tiết mục cũng cho thấy nỗ lực làm mới chất liệu truyền thống của buitruonglinh, HURRYKNG, JSOL và CONGB đã chạm được đến người nghe.

Ảnh: Tinh Hà Say Hi