Bài hát Việt 20 năm không lỗi thời, được sao Hàn cover, số phận ca sĩ lại trái ngược

Gần 20 năm trôi qua, giữa thị trường âm nhạc liên tục xuất hiện những bản hit mới, Chiếc Khăn Gió Ấm vẫn giữ được sức hút riêng và là một trong những ca khúc được nhiều thế hệ khán giả Việt thuộc lòng. Ra đời từ cuối thập niên 2000, bài hát vẫn chưa bị lãng quên, thậm chí còn được các nghệ sĩ nước ngoài lựa chọn biểu diễn.

Chiếc Khăn Gió Ấm - Khánh Phương

Ra mắt năm 2008, Chiếc Khăn Gió Ấm là sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, do Khánh Phương thể hiện. Ca khúc nhanh chóng tạo được sức hút nhờ giai điệu dễ nghe, ca từ gần gũi và câu chuyện tình yêu mang màu sắc lãng mạn. Hình ảnh chiếc khăn quàng cổ giữa mùa đông trở thành chất liệu xuyên suốt bài hát, gợi lên cảm giác ấm áp, nhớ nhung và những rung động trong tình yêu.

Không lâu sau khi xuất hiện, Chiếc Khăn Gió Ấm nhanh chóng trở thành ca khúc được đông đảo khán giả tìm nghe. Thời điểm ấy, bài hát xuất hiện dày đặc trên các website âm nhạc, diễn đàn trực tuyến, quán cà phê và nhiều không gian sinh hoạt của giới trẻ. Giai điệu quen thuộc được chia sẻ rộng rãi, trở thành một trong những bản hit tiêu biểu của nhạc Việt giai đoạn cuối thập niên 2000.

Không lâu sau khi xuất hiện, Chiếc Khăn Gió Ấm nhanh chóng trở thành ca khúc được đông đảo khán giả tìm nghe

Sức phổ biến của ca khúc còn được thể hiện qua thói quen sử dụng nhạc chuông, nhạc chờ trên điện thoại - hình thức thưởng thức âm nhạc thịnh hành thời điểm đó. Theo các thống kê thời điểm năm 2009, Chiếc Khăn Gió Ấm liên tục nằm trong nhóm ca khúc có lượt tải nhạc chuông, nhạc chờ cao nhất thị trường, với hàng triệu lượt tải chỉ trong thời gian ngắn. Sức hút của bài hát không chỉ giúp Khánh Phương nổi tiếng rộng khắp mà còn mang về nguồn doanh thu đáng kể từ dịch vụ nhạc chuông, nhạc chờ, vốn là hình thức kinh doanh âm nhạc phổ biến thời điểm đó.

Chiếc Khăn Gió Ấm được nhóm nhạc Hàn Quốc Tempest cover

Đáng chú ý, sức hút của Chiếc Khăn Gió Ấm không chỉ dừng lại ở thời điểm phát hành. Tháng 6/2024, nhóm nhạc Hàn Quốc Tempest khiến khán giả Việt chú ý khi trình diễn ca khúc trên sân khấu tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TP.HCM. Với sự góp mặt của Hanbin (Ngô Ngọc Hưng) - thành viên người Việt trong nhóm, tiết mục được thể hiện bằng tiếng Việt và nhận được sự quan tâm của khán giả. Việc một nhóm nhạc Hàn Quốc lựa chọn bản hit đã ra đời gần 16 năm để biểu diễn cũng cho thấy sức sống đặc biệt của ca khúc.

Gần 20 năm là quãng thời gian đủ dài để thị trường âm nhạc Việt Nam thay đổi nhiều lần, những xu hướng từng thịnh hành cũng dần nhường chỗ cho thế hệ nghệ sĩ mới. Thế nhưng, Chiếc Khăn Gió Ấm vẫn giữ được vị trí riêng trong lòng khán giả. Từ những chiếc điện thoại cài nhạc chờ thời kỳ đầu đến các sân khấu âm nhạc hiện tại, giai điệu này vẫn là ký ức quen thuộc của nhiều thế hệ người nghe.

Thành công của Chiếc Khăn Gió Ấm cũng tạo nên bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Khánh Phương

Thành công của Chiếc Khăn Gió Ấm cũng tạo nên bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Khánh Phương. Sinh năm 1981 tại TP.HCM, nam ca sĩ từng là thành viên nhóm nhạc MP5, hoạt động từ năm 2001 đến năm 2004. Đến năm 2006, anh bắt đầu con đường ca hát solo và dần xây dựng hình ảnh riêng trong thị trường nhạc trẻ. Sở hữu chất giọng trầm đặc trưng, Khánh Phương nhanh chóng được khán giả chú ý khi theo đuổi dòng nhạc tình yêu với giai điệu dễ nghe, ca từ giàu cảm xúc.

Sau thành công của Chiếc Khăn Gió Ấm, anh liên tiếp ghi dấu ấn với nhiều ca khúc như Mưa Thủy Tinh, Tựa Vào Vai Anh, Ngàn Lần Khắc Tên Em. Những bản hit này giúp Khánh Phương trở thành một trong những nam ca sĩ được yêu thích của Vpop giai đoạn cuối thập niên 2000. Có thời điểm, giọng ca sinh năm 1981 xuất hiện dày đặc tại các sân khấu ca nhạc, chương trình biểu diễn và là cái tên quen thuộc với khán giả trẻ.

Khánh Phương trở thành một trong những nam ca sĩ được yêu thích của Vpop giai đoạn cuối thập niên 2000

Tuy nhiên, khi thị trường nhạc Việt bước vào giai đoạn chuyển mình với sự xuất hiện của nhiều thế hệ nghệ sĩ mới, sức nóng của Khánh Phương cũng dần không còn như trước. Khánh Phương từng thừa nhận bản thân vẫn chưa thể vượt qua cái bóng của Chiếc Khăn Gió Ấm. Sau hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật, nam ca sĩ vẫn chưa tìm được ca khúc nào có sức ảnh hưởng tương đương bản hit đình đám này.

Sự nghiệp âm nhạc của giọng ca sinh năm 1981 cũng dần trở nên trầm lắng, không còn giữ được độ phủ sóng như thời kỳ hoàng kim. Những năm gần đây, thay vì được nhắc đến chủ yếu qua các sản phẩm âm nhạc, Khánh Phương lại liên tiếp xuất hiện trên truyền thông vì những ồn ào ngoài nghệ thuật.

Khi thị trường nhạc Việt bước vào giai đoạn chuyển mình với sự xuất hiện của nhiều thế hệ nghệ sĩ mới, sức nóng của Khánh Phương cũng dần không còn như trước

Tháng 9/2025, MV Anh Em Trước Sau Như Một của nhóm Ngũ Hổ Tướng, trong đó có Khánh Phương, gây tranh cãi khi xuất hiện hình ảnh quảng cáo website cá cược. Nam ca sĩ sau đó phải làm việc với cơ quan chức năng và thừa nhận thiếu sót trong khâu kiểm duyệt nội dung sản phẩm. Đến tháng 1/2026, anh tiếp tục bị xử phạt 100 triệu đồng vì vi phạm quy định công bố thông tin trong giao dịch chứng khoán.

Từ một nam ca sĩ từng sở hữu loạt bản hit được khán giả thuộc lòng, Khánh Phương hiện có hành trình nghệ thuật nhiều thăng trầm. Trong khi Chiếc Khăn Gió Ấm vẫn được nhiều thế hệ khán giả nhớ đến, tên tuổi người thể hiện lại thường xuyên được nhắc tới bởi những câu chuyện bên lề âm nhạc.

Ảnh: FBNV