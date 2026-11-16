Lời chia tay của Hoa hậu Ý Nhi

Hoa hậu Ý Nhi vừa chia sẻ loạt hình ảnh đời thường tại Sydney (Australia), đồng thời bày tỏ cảm xúc đan xen khi sắp kết thúc hành trình 3 năm học tập và sinh sống tại đây. Người đẹp cho biết cô mong chờ ngày trở về Việt Nam, nhưng cũng có chút tiếc nuối khi phải rời xa thành phố đã gắn bó suốt thời gian qua.

Trong những hình ảnh mới đăng tải, Ý Nhi lựa chọn phong cách trẻ trung, giản dị, tranh thủ tận hưởng những ngày cuối cùng tại Sydney. Kèm theo đó, nàng hậu viết: "Tận hưởng những ngày cuối cùng ở Sydney. Vừa háo hức được trở về nhà nhưng cũng buồn nhẹ vì sắp phải tạm biệt nơi này rồi".

Chia sẻ của người đẹp nhanh chóng nhận được sự quan tâm. Nhiều khán giả đồng cảm với cảm giác lưu luyến của cô khi chuẩn bị rời xa nơi đã gắn bó trong thời gian dài. Với Ý Nhi, Sydney không chỉ là địa điểm học tập mà còn ghi dấu những trải nghiệm và sự trưởng thành trong suốt 3 năm sống xa nhà.

Bên cạnh những lời động viên, người hâm mộ cũng bày tỏ sự mong đợi trước thông tin nàng hậu sắp trở về Việt Nam. Nhiều ý kiến kỳ vọng cô sẽ tiếp tục tham gia các hoạt động trong nước và có thêm cơ hội phát triển sự nghiệp.

Huỳnh Trần Ý Nhi sinh năm 2002, đăng quang Miss World Vietnam 2023. Sau khi giành vương miện, cô từng trở thành tâm điểm tranh luận vì một số phát ngôn trong các buổi giao lưu với truyền thông. Vài tháng sau đăng quang, Ý Nhi quyết định sang Australia du học.

Đến năm 2025, cô đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Miss World và dừng chân ở Top 40. Dù chưa đạt thứ hạng cao hơn, hành trình này mang đến cho người đẹp cơ hội trải nghiệm môi trường quốc tế, rèn luyện kỹ năng giao tiếp và thể hiện bản thân trước các thí sinh đến từ nhiều quốc gia.

Sau vài năm học tập, sinh sống ở nước ngoài và tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế, Ý Nhi được một bộ phận khán giả nhận xét có nhiều thay đổi. Những hình ảnh gần đây của cô nhận về phản hồi tích cực, với diện mạo được đánh giá ngày càng sắc sảo, mặn mà. Phong thái của người đẹp cũng được nhận xét tự tin và điềm đạm hơn so với thời điểm mới đăng quang.

(Tổng hợp / Ảnh: FBNB)