Nữ diễn viên SN 1989 quê Quảng Trị, từng học ngành Bảo hộ lao động, đóng nhiều phim nổi tiếng: Chi 6 tỷ để học làm phi công, nay làm cơ phó, vừa học tiến sĩ tại Mỹ vừa chăm con

Nguyễn Trần Diệu Thúy sinh năm 1989, quê Quảng Trị, từng được khán giả biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình trước khi chuyển hướng sang ngành hàng không. Ít ai biết rằng, trước khi bén duyên với nghệ thuật, cô theo học ngành Bảo hộ lao động tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TP.HCM), một chuyên ngành kỹ thuật có nhiều khác biệt so với công việc diễn xuất.

Ngay từ thời sinh viên, Diệu Thúy đã sở hữu ngoại hình nổi bật và tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp. Cô từng giành danh hiệu Miss Thân thiện tại cuộc thi Duyên dáng sinh viên thế kỷ 21 năm 2009, Miss Áo dài tại cuộc thi Người đẹp Hoa anh đào năm 2010. Những dấu ấn này góp phần mở ra cơ hội để cô bước chân vào lĩnh vực nghệ thuật.

Trong giai đoạn 2009-2013, Diệu Thúy vừa hoàn thành chương trình đại học vừa tham gia diễn xuất. Cô xuất hiện trong nhiều bộ phim như Dốc sương mù, Huyền thoại 1C, Bên kia sông, Người giúp việc, Những mảnh đời giông bão, Đồng tiền đen... và từng hợp tác với các diễn viên nổi tiếng như Bình Minh, Đức Tiến.

Diễn viên Nguyễn Trần Diệu Thúy

Dù có cơ hội phát triển trong showbiz, năm 2013, Diệu Thúy bất ngờ quyết định dừng đóng phim để quay lại với chuyên ngành được đào tạo. Cô làm kỹ sư an toàn tại một doanh nghiệp sản xuất nội thất nước ngoài ở Bình Dương.

Tuy nhiên, sau khoảng nửa năm, cô nhận thấy công việc văn phòng không phù hợp với những mong muốn của bản thân. Trong một lần tình cờ biết đến thông tin tuyển dụng tiếp viên hàng không, Diệu Thúy quyết định thử sức và trúng tuyển vào Etihad Airways, hãng hàng không có trụ sở tại UAE.

Chính những năm tháng làm tiếp viên quốc tế đã giúp cô tiếp xúc với môi trường hàng không chuyên nghiệp, từ đó hình thành mong muốn được trực tiếp điều khiển máy bay thay vì chỉ làm việc trong khoang hành khách.

Chi khoảng 6 tỷ đồng để trở thành phi công, từng phải đạp xe đi mua thực phẩm giá rẻ

Tháng 6/2016, sau hơn hai năm làm tiếp viên và tích lũy tài chính, Diệu Thúy trở về Việt Nam tham gia chương trình đào tạo phi công tại Trường Phi công Bay Việt. Thời điểm đó, cô đã có khoảng 2,5 tỷ đồng tiết kiệm nhưng vẫn phải đối mặt với nhiều áp lực bởi chi phí đào tạo thực tế lớn hơn dự tính.

Sau giai đoạn học lý thuyết tại Việt Nam, Diệu Thúy sang Mỹ thực hành bay, tích lũy giờ bay và hoàn thành những chứng chỉ cần thiết. Cô tiếp tục tham gia các khóa huấn luyện tại châu Âu để đáp ứng yêu cầu điều khiển máy bay thương mại.

Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 3/2021, Diệu Thúy tiết lộ tổng số tiền cô đã chi đến khi trở thành cơ phó chính thức lên tới khoảng 6 tỷ đồng. Khoản tiền này bao gồm chi phí học lý thuyết, thực hành, huấn luyện chuyển loại máy bay, sinh hoạt và đi lại ở nước ngoài.

Riêng chương trình học lý thuyết tại Việt Nam tiêu tốn hơn 200 triệu đồng. Sau đó, cô phải chi 55.000 USD để chuyển từ bằng phi công tư nhân sang phi công thương mại tại Mỹ, khoảng 7.000 USD để tích lũy thêm 50 giờ bay và 20.000 euro cho khóa chuyển loại sang máy bay phản lực Airbus. Một khóa huấn luyện bay đường dài khác có chi phí khoảng 85.000 USD.

Đáng chú ý, Diệu Thúy cho biết bố mẹ hỗ trợ khoảng 400 triệu đồng, chị gái giúp thêm 500 triệu đồng. Phần lớn kinh phí còn lại đến từ tiền cô tích góp trong thời gian đóng phim và làm tiếp viên hàng không.

Để tiết kiệm chi phí sinh hoạt tại Mỹ, nữ diễn viên từng mua một chiếc xe đạp cũ làm phương tiện đi lại. Có thời điểm, cô phải đạp xe hơn 20 km cả đi lẫn về để đến siêu thị, tranh thủ mua thực phẩm giá rẻ dùng trong nhiều ngày.

Không chỉ khó khăn về tài chính, Diệu Thúy còn phải cải thiện thể lực để đáp ứng yêu cầu sức khỏe của nghề phi công. Khi khám sức khỏe hàng không, cô từng bị yêu cầu tăng cân do chỉ số BMI quá thấp. Sau ba tháng điều chỉnh chế độ ăn, cô tăng được 6 kg.

Nhờ quá trình học tập và rèn luyện, Diệu Thúy hoàn thành khóa thực hành bay tại Mỹ trong 9 tháng, sớm hơn ba tháng so với kế hoạch ban đầu. Cuối năm 2018, cô gia nhập Bamboo Airways, trở thành một trong những nữ phi công đầu tiên của hãng và sau đó đảm nhiệm vị trí cơ phó.

Nay làm cơ phó Sun PhuQuoc Airways, vừa học tiến sĩ vừa chăm con nhỏ

Sau nhiều năm gắn bó với Bamboo Airways, Diệu Thúy tiếp tục có bước chuyển mới trong sự nghiệp khi đầu quân cho Sun PhuQuoc Airways.

Theo thông tin từ Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH), tại chương trình giao lưu với sinh viên diễn ra ngày 20/4/2026, Diệu Thúy đã được giới thiệu với vai trò cơ phó của Sun PhuQuoc Airways. Tại đây, cô chia sẻ những kinh nghiệm về kỷ luật, bản lĩnh và khả năng kiểm soát bản thân trong môi trường làm việc có áp lực cao. Trước đó, cô từng công tác tại Bamboo Airways.

Hiện nữ diễn viên đã trở thành cơ phó của hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways

Không chỉ thay đổi môi trường làm việc, cuộc sống của Diệu Thúy cũng có nhiều chuyển biến kể từ khi làm mẹ. Cuối năm 2023, cô đón con đầu lòng và có khoảng 18 tháng gián đoạn công việc bay để sinh con, chăm sóc gia đình. Trong thời gian này, cô vẫn duy trì việc học và chuẩn bị trở lại buồng lái.

Nữ phi công đã hoàn thành chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) của Đại học Lincoln, Mỹ, với kết quả xuất sắc. Thành tích này giúp cô có cơ hội tham gia giảng dạy ngành Quản trị kinh doanh tại Viện Đào tạo Quốc tế, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH).

Không dừng lại ở đó, Diệu Thúy hiện tiếp tục theo học chương trình tiến sĩ của Đại học Edgewood, Mỹ. Cô đang trong giai đoạn đầu thực hiện luận án dưới sự hướng dẫn của giáo sư thuộc trường, đồng thời nhận hỗ trợ chuyên môn từ một số tiến sĩ tại Việt Nam.

Việc đảm nhiệm nhiều vai trò cùng lúc khiến quỹ thời gian của nữ phi công trở nên bận rộn hơn. Bên cạnh lịch bay, công việc giảng dạy và nghiên cứu, cô vẫn phải sắp xếp thời gian chăm sóc con nhỏ. Diệu Thúy cũng duy trì việc tập luyện thể lực nhằm đáp ứng những yêu cầu khắt khe về sức khỏe của nghề hàng không.

Nhìn lại hành trình hơn một thập kỷ kể từ khi rời showbiz, Diệu Thúy đã trải qua nhiều công việc khác nhau, từ diễn viên, kỹ sư an toàn, tiếp viên hàng không đến phi công thương mại. Hiện tại, bên cạnh việc tiếp tục gắn bó với buồng lái, cô còn theo đuổi con đường học thuật và dành thời gian cho gia đình, mở ra những hướng phát triển mới trong cuộc sống.