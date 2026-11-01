Vừa là bác sĩ, vừa là diễn viên, 9X còn sở hữu bằng Thạc sĩ

Trước khi trở thành diễn viên chuyên nghiệp, Jimmy Jitaraphol Potiwihok (sinh năm 1994 tại Bangkok, Thái Lan) từng có cơ hội tiếp xúc với lĩnh vực giải trí thông qua các hoạt động người mẫu và chương trình truyền hình. Sở hữu ngoại hình sáng, chiều cao ấn tượng cùng nụ cười thân thiện, anh nhanh chóng thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, con đường đến với nghệ thuật của Jimmy không giống với nhiều diễn viên trẻ khác khi thời điểm ấy, anh vẫn đang dành phần lớn thời gian cho việc học tập và theo đuổi ngành Y.

Cơ duyên thực sự đưa Jimmy đến với diễn xuất bắt đầu khi anh được một người trong ngành giải trí chú ý và ngỏ lời mời gia nhập showbiz vào năm thứ 3 đại học. Bấy giờ, nam diễn viên từng nghĩ đến việc tạm dừng việc học để tập trung cho cơ hội mới. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc, anh nhận ra mình đã dành quá nhiều công sức cho ngành Y và không muốn những năm tháng học tập trở nên dang dở. Jimmy quyết định đề nghị phía công ty chờ mình hoàn thành chương trình đại học trước khi chính thức theo đuổi diễn xuất. Đây cũng là một quyết định mà sau này anh cho rằng bản thân đã lựa chọn đúng.

Năm 2021, Jimmy chính thức ra mắt với vai Wai trong Bad Buddy The Series, một bộ phim thanh xuân học đường nổi tiếng. Tác phẩm xoay quanh Pat và Pran, hai chàng trai lớn lên trong những gia đình vốn có mối quan hệ đối đầu, nhưng lại dần nảy sinh tình cảm với nhau. Dù không đảm nhận vai chính, sự xuất hiện của Jimmy trong vai Wai vẫn giúp anh có cơ hội tiếp cận cộng đồng khán giả yêu thích phim Thái Lan. Đây cũng là bước khởi đầu để nam diễn viên từng bước xây dựng vị trí trong công ty giải trí đình đám GMMTV.

Bad Buddy The Series

Sau màn chào sân, Jimmy tiếp tục xuất hiện trong Enchanté với vai Sun. Đến năm 2022, anh được giao vai chính trong Vice Versa, đóng cặp cùng Sea Tawinan Anukoolprasert. Bộ phim khai thác câu chuyện về những người vô tình bị đưa đến một thế giới song song, phải làm quen với cuộc sống mới và tìm cách trở về thế giới ban đầu. Jimmy đảm nhận nhân vật Puen, một chàng trai có tính cách thú vị, trải qua nhiều biến cố và dần phát triển mối quan hệ tình cảm với nam chính còn lại.

Vice Versa cũng đánh dấu lần đầu tiên Jimmy và Sea kết hợp trong một dự án với tư cách cặp đôi chính. Phản ứng tích cực từ khán giả giúp cả hai trở thành một trong những cặp bạn diễn được yêu thích của GMMTV.

Vice Versa

Nếu Vice Versa giúp Jimmy có được sự chú ý, Last Twilight năm 2023 mới thực sự là tác phẩm đưa tên tuổi anh lên một nấc thang mới. Trong phim, nam diễn viên hóa thân thành Mhok, một chàng trai có quá khứ phức tạp, từng trải qua những tổn thương và phải làm công việc chăm sóc Day - một vận động viên cầu lông mất dần thị lực sau tai nạn. Ban đầu, Mhok và Day thường xuyên xảy ra mâu thuẫn vì khác biệt trong tính cách. Tuy nhiên, quá trình đồng hành đã khiến cả hai dần thấu hiểu, trở thành chỗ dựa của nhau và nảy sinh tình cảm.

Đây là vai diễn có chiều sâu tâm lý hơn hẳn so với những nhân vật trước đó của Jimmy. Mhok không phải một hình mẫu hoàn hảo mà có những góc cạnh, sự nóng nảy, tổn thương và cả những nỗi sợ riêng. Nam diễn viên phải thể hiện sự chuyển biến từ một người có phần bất cần, khép kín thành một người biết quan tâm, yêu thương và học cách đối diện với những điều không thể thay đổi. Last Twilight trở thành một trong những tác phẩm nổi bật nhất trong sự nghiệp của anh, đồng thời củng cố sức hút của cặp đôi JimmySea trên màn ảnh.

Last Twilight

Sau thành công này, Jimmy tiếp tục duy trì hoạt động nghệ thuật với nhiều màu sắc vai diễn khác nhau. Năm 2024, anh góp mặt trong Ploy's Yearbook, bộ phim kể về nhóm bạn cũ và những mối quan hệ đan xen sau nhiều năm xa cách, đảm nhận nhân vật Mek. Đến năm 2025, nam diễn viên xuất hiện trong Sweet Tooth, Good Dentist với vai Captain. Cũng trong năm này, anh tái hợp cùng Sea Tawinan trong My Magic Prophecy, vào vai Thapfah - một bác sĩ hồi sức tích cực có tính cách lý trí, thiên về khoa học nhưng lại phải đối diện với những lời tiên đoán kỳ lạ về tương lai.

My Magic Prophecy

Đáng chú ý, việc Jimmy đảm nhận vai một bác sĩ trong My Magic Prophecy tạo ra sự thích thú cho khán giả bởi đây cũng là nghề nghiệp thực sự của anh ngoài đời. Những kiến thức chuyên môn, trải nghiệm từng có trong môi trường y khoa giúp hình tượng nhân vật trở nên gần gũi hơn với nam diễn viên. Tuy nhiên, Jimmy vẫn phải vận dụng khả năng diễn xuất để xây dựng một nhân vật riêng biệt, thay vì đơn thuần mang hình ảnh bác sĩ ngoài đời lên màn ảnh.

Bên cạnh các dự án truyền hình, Jimmy còn tham gia hát nhạc phim, xuất hiện trong những chương trình giải trí, concert và các hoạt động giao lưu với người hâm mộ ở nhiều quốc gia. Anh cũng thử sức với lĩnh vực kinh doanh khi ra mắt thương hiệu thời trang riêng. Đến năm 2026, nam diễn viên tiếp tục có những hoạt động nghệ thuật mới, trong đó có sự xuất hiện ở Peach and Me. Có thể thấy, sau khoảng 5 năm gia nhập showbiz, Jimmy đã dần xây dựng được hình ảnh riêng, không chỉ dựa vào ngoại hình mà còn nhờ những vai diễn và sự nghiêm túc với nghề.

Tuy nhiên, điều khiến Jimmy trở nên đặc biệt hơn cả còn ở con đường học vấn. Trước khi được biết đến với tư cách diễn viên, anh đã theo học tại Assumption College, sau đó thi đỗ vào Khoa Y, Đại học Chiang Mai. Đây là một trong những cơ sở đào tạo y khoa có tiếng tại Thái Lan. Sau nhiều năm học tập, Jimmy tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa, có nền tảng chuyên môn để theo đuổi công việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Thay vì từ bỏ ngành Y sau khi bước chân vào showbiz, Jimmy vẫn duy trì công việc chuyên môn song song với hoạt động nghệ thuật. Anh theo đuổi lĩnh vực Da liễu, tiếp tục học tập và thực hành để trau dồi kiến thức. Nam diễn viên từng chia sẻ rằng sau khi tốt nghiệp đại học, anh tiếp tục theo học sau đại học và tham gia công việc khám chữa bệnh với vai trò bác sĩ thực hành. Thậm chí, bạn diễn Sea Tawinan từng tiết lộ Jimmy đã trực tiếp hỗ trợ xử lý vấn đề mụn cho mình trong thời gian ghi hình Last Twilight.

Jimmy sau đó còn tiếp tục đăng ký chương trình Thạc sĩ Khoa học chuyên ngành Da liễu tại Chulabhorn International College of Medicine, Đại học Thammasat. Đây là chương trình quốc tế, có nội dung đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực da liễu. Điều đáng nói là anh bắt đầu theo học chương trình này gần như cùng thời điểm bước chân vào ngành giải trí. Như vậy, trong suốt những năm hoạt động nghệ thuật, Jimmy vẫn phải duy trì việc học, nghiên cứu và hoàn thành các yêu cầu chuyên môn của chương trình sau đại học.

Tháng 1/2026, nam diễn viên chính thức nhận bằng Thạc sĩ sau hơn 5 năm theo đuổi chương trình. Ngày nhận bằng tại Đại học Thammasat, Jimmy xuất hiện trong trang phục tốt nghiệp, bên cạnh gia đình, đồng nghiệp và người hâm mộ.

Dù đã tốt nghiệp Thạc sĩ, Jimmy không hoàn toàn rời xa công việc y khoa. Hiện tại, anh vẫn đến phòng khám khoảng 2 lần mỗi tháng để duy trì việc tiếp xúc với bệnh nhân và rèn luyện chuyên môn. Nam diễn viên cũng chia sẻ bản thân có những kế hoạch dài hạn cho tương lai, trong đó việc tiếp tục phát triển kiến thức y khoa vẫn là điều anh quan tâm.

Ở tuổi 32, Jimmy Jitaraphol Potiwihok đang cùng lúc duy trì hai con đường sự nghiệp. Anh vẫn xuất hiện trên màn ảnh, tham gia những dự án mới, gặp gỡ người hâm mộ và phát triển hình ảnh nghệ sĩ, đồng thời không bỏ quên chuyên môn đã dành nhiều năm học tập. Từ một diễn viên phụ trong Bad Buddy đến gương mặt được chú ý qua Last Twilight, Jimmy từng bước khẳng định vị trí của mình trong ngành giải trí Thái Lan.