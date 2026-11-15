Nhan Phúc Vinh - Khả Ngân tung trọn bộ ảnh tình cảm, khoe sắp lên chức bố mẹ bỉm!

Từ sau khi công khai mối quan hệ, Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân ngày càng thoải mái thể hiện tình cảm dành cho đối phương. Cặp đôi cũng xác nhận chuẩn bị lên chức bố mẹ, đón chào thành viên mới trong gia đình. Mới đây, cả hai tiếp tục khiến mạng xã hội chú ý khi đồng loạt chia sẻ bộ ảnh mới, ghi lại những khoảnh khắc ngọt ngào trong giai đoạn đặc biệt này.

Đính kèm loạt hình, Khả Ngân viết: "It's the most beautiful time of the year" (Đây là khoảng thời gian đẹp nhất trong năm). Không lâu sau đó, Nhan Phúc Vinh cũng hào hứng chia sẻ niềm hạnh phúc khi gia đình nhỏ sắp có thêm thành viên. Động thái đồng loạt của hai diễn viên nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.

Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân thực hiện bộ ảnh trước khi chính thức chào đón em bé đầu lòng

Trong bộ ảnh, Khả Ngân xuất hiện với bụng bầu lớn, gương mặt rạng rỡ và thần sắc tươi tắn. Nữ diễn viên được nhận xét ngày càng nhuận sắc, toát lên vẻ hạnh phúc của người phụ nữ đang mong chờ thiên thần nhỏ. Nhan Phúc Vinh lựa chọn trang phục giản dị nhưng vẫn giữ được vẻ điển trai, phong độ. Nam diễn viên liên tục có những cử chỉ âu yếm, ôm hôn và dành ánh mắt trìu mến cho bạn đời.

Không cần tạo dáng cầu kỳ, những khoảnh khắc gần gũi của cả hai vẫn tạo cảm giác ngọt ngào. Visual của Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh cũng được khen xứng đôi, khiến bộ ảnh đánh dấu cột mốc mới càng nhận được nhiều sự chú ý.

Khả Ngân xuất hiện với vẻ ngoài tươi tắn, xinh đẹp

Cả hai ngập tràn hạnh phúc khoe niềm vui lên chức bố mẹ bỉm

Nhìn Nhan Phúc Vinh là biết hào hứng khi được lên chức đến cỡ nào

Khung hình nào của cặp đôi cũng ngập mùi "cẩu lương"

Nhan Phúc Vinh dành ánh mắt tình tứ, cử chỉ ngọt ngào cho Khả Ngân

Mẹ bầu Khả Ngân nhan sắc ngày càng thăng hạng

Hành trình tình cảm của Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh

Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân từng có dịp hợp tác trong một dự án quảng cáo vào năm 2018. Đến năm 2024, cả hai tiếp tục có những lần đồng hành khi cùng tham gia các buổi chạy bộ với nhóm bạn. Ở thời điểm đó, mối quan hệ của hai diễn viên chủ yếu được biết đến trong phạm vi bạn bè, đồng nghiệp.

Ngày 31/12/2025, Khả Ngân từng đăng tải video tổng kết một năm và hài hước nhắc đến chuyện ăn nho vào đêm giao thừa để cầu tình duyên nhưng vẫn chưa có người yêu. Nữ diễn viên chia sẻ: "Ai ăn 12 trái nho, tui cũng là một trong số đó và tới bây giờ tôi không có bồ. Tui ăn quá trời". Câu chuyện dí dỏm này từng khiến khán giả thích thú bởi cách cô thoải mái chia sẻ về chuyện tình cảm.

Từ đầu năm 2026, Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân bắt đầu được chú ý nhiều hơn khi cùng xuất hiện tại một số sự kiện, thoải mái tương tác và chụp ảnh bên nhau. Khoảng tháng 3/2026, cư dân mạng còn đặt nghi vấn cả hai thường xuyên lui tới những địa điểm có nhiều điểm tương đồng. Những chi tiết này khiến tin đồn tình cảm giữa hai diễn viên ngày càng được bàn luận. Đến tháng 7/2026, Nhan Phúc Vinh tiếp tục xuất hiện trong buổi sinh nhật Khả Ngân cùng nhóm bạn thân của nữ diễn viên.

Nhan Phúc Vinh đã cầu hôn Khả Ngân

Tháng 9/2026, Nhan Phúc Vinh công khai cầu hôn Khả Ngân. Sau đó, cả hai cũng xác nhận chuẩn bị chào đón em bé đầu lòng. Hiện tại, nữ diễn viên chưa tiết lộ kế hoạch tổ chức đám cưới, nhưng những chia sẻ về hành trình mới cho thấy cô đang tận hưởng niềm hạnh phúc khi xây dựng tổ ấm riêng.

Khả Ngân từng dành những lời ngọt ngào cho bạn đời: "Một hành trình mới, và cũng là hành trình hạnh phúc nhất của Ngân. Cảm ơn anh vì đã đến và cùng Ngân xây dựng một mái ấm nhỏ của riêng mình, và cảm ơn 'món quà' đã khiến hạnh phúc ấy trở nên trọn vẹn hơn. Cảm ơn gia đình, bạn bè, các anh chị em và tất cả khán giả đã luôn yêu thương, đồng hành cùng Ngân trong suốt thời gian qua. Ngân thật sự rất trân quý. Bước sang một vai trò mới, Ngân vẫn là Ngân, vẫn yêu công việc và sẽ tiếp tục với những dự án, những điều mới mẻ trong thời gian tới. Mong rằng Ngân vẫn sẽ nhận được sự ủng hộ và tình cảm của mọi người".

Cặp đôi được công chúng ủng hộ nhiệt tình

Ảnh: FBNV