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Việt Nam có cầu thủ SN 2009 lên sóng kênh triệu follow của FIFA

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Tranh fanpage của FIFA bất ngờ "điểm mặt" sao mai U17 Việt Nam.

Chỉ ít ngày trước khi Vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026 chính thức khởi tranh, tài khoản Instagram chính thức của FIFA World Cup đã bất ngờ đăng tải hình ảnh giới thiệu tiền vệ trẻ Chu Ngọc Nguyễn Lực của đội tuyển U17 Việt Nam. Động thái này không chỉ tạo nên cơn sốt trong cộng đồng người hâm mộ bóng đá nước nhà mà còn cho thấy sự quan tâm đặc biệt của Liên đoàn Bóng đá Thế giới dành cho đại diện đến từ Đông Nam Á.

Cầu thủ U17 Việt Nam được tài khoản Instagram của FIFA đăng tải bài viết

FIFA đã khái quát những nét nổi bật nhất về tài năng trẻ sinh năm 2009 quê tại Thanh Chương, Nghệ An. Sở hữu chiều cao 1m75 và trưởng thành từ lò đào tạo danh tiếng của CLB Hà Nội – đội bóng gắn liền với biệt danh "Niềm tự hào Thủ đô", Nguyễn Lực được giới thiệu với tấm danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất (MVP) giải U17 Đông Nam Á cùng hai hình mẫu thần tượng lớn trên sân cỏ là tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức và ngôi sao Kevin De Bruyne.

Trước đó, trên trang chủ chính thức, FIFA cũng đã điền tên tiền vệ mang áo số 12 của U17 Việt Nam vào danh sách những gương mặt đáng xem nhất tại bảng G. Giới chuyên môn quốc tế đánh giá rất cao nền tảng kỹ thuật cá nhân khéo léo, tư duy chơi bóng hiện đại cùng khả năng tung ra những đường chuyền đa dạng, giàu tính đột biến của cầu thủ trẻ này.

Sự ưu ái từ truyền thông FIFA hoàn toàn có cơ sở khi nhìn vào phong độ thăng hoa của Chu Ngọc Nguyễn Lực trong giai đoạn chạy đà vừa qua. Ở trận giao hữu tổng duyệt gặp U17 Panama vào tối 14/11, chính anh là người trực tiếp mang về quả phạt đền và thực hiện thành công, giúp U17 Việt Nam giữ lại trận hòa 1-1 quý giá, qua đó khép lại chuỗi trận tập huấn trước giải với thành tích bất bại.

Theo lịch thi đấu tại bảng G VCK U17 World Cup 2026, Chu Ngọc Nguyễn Lực cùng các đồng đội sẽ bước vào trận ra quân đầy thử thách gặp U17 Bỉ vào lúc 20h00 ngày 20/11 (theo giờ Việt Nam). Tiếp đó, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán U17 New Zealand (22h30 ngày 23/11) và U17 Mali (20h00 ngày 26/11) để cạnh tranh tấm vé đi tiếp vào vòng loại trực tiếp.

Theo Tiên Tiên

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