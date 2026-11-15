Mới đây, Nhã Phương và Sĩ Thanh vừa cùng xuất hiện tại một sự kiện thời trang, nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nếu Nhã Phương diện chiếc đầm đen đính sequin, điểm nhấn là chi tiết hoa trắng trước ngực thì Sĩ Thanh chọn thiết kế đỏ nổi bật với phần thân váy phủ ánh kim lấp lánh.

Hai người đẹp không chỉ cùng xuất hiện tại sự kiện mà còn đi chung, liên tục sánh bước bên nhau từ lúc vừa đến nơi cho đến khi xuất hiện trên thảm đỏ. Trong những khoảnh khắc được ghi lại, Nhã Phương và Sĩ Thanh thường xuyên đứng cạnh, trò chuyện và tạo dáng cùng nhau.

Nhã Phương và Sĩ Thanh nắm tay nhau xuất hiện tại sự kiện (Clip: Saobiz)

Điều khiến dân tình phải dụi mắt liên tục lại nằm ở diện mạo của cả hai. Nhã Phương và Sĩ Thanh lần này giống nhau đến bất ngờ, từ thiết kế trang phục, màu tóc cho đến phong cách trang điểm. Cả hai cùng chọn kiểu tóc tông nâu sáng, buộc gọn phía sau, kết hợp phần mái thưa và lối makeup nhấn vào đôi mắt. Những đường nét trên gương mặt khi lên hình vì thế cũng có phần hao hao.

Ở một vài góc quay, sự tương đồng càng trở nên rõ rệt. Không ít cư dân mạng nhận xét phải nhìn kỹ mới phân biệt được đâu là Nhã Phương, đâu là Sĩ Thanh. Hình ảnh hai người đẹp đứng cạnh nhau nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận. Có người còn hài hước đặt câu hỏi: "Đâu mới là Nhã Phương?", "Nhã Phương có chị em song sinh à?", "Mặt hai người đã giống nhau rồi, còn trang điểm nữa thì không nhận ra luôn",...

Nhã Phương và Sĩ Thanh ton-sur-ton từ đầu đến chân, khiến dân tình phải dụi mắt để nhận ra

Netizen còn nhận xét vài góc quay khiến cả hai không khác gì chị em song sinh

Nhã Phương và Sĩ Thanh vốn có mối quan hệ khá thân thiết. Thời gian gần đây, bà xã Trường Giang thường xuyên đồng hành cùng cô bạn thân trong các hoạt động làm đẹp, chăm chút ngoại hình. Đáng chú ý, Nhã Phương còn theo học lớp makeup kèm riêng 1:1 do Sĩ Thanh hướng dẫn. Việc được bạn thân trực tiếp chia sẻ kinh nghiệm trang điểm cũng giúp nữ diễn viên có thêm những thay đổi trong cách làm đẹp.

Thời gian qua, phong cách của Nhã Phương cũng có nhiều điểm mới. Nữ diễn viên chăm chút hơn cho diện mạo, thường xuyên xuất hiện với những layout trang điểm cá tính và cách phối đồ trẻ trung. Sĩ Thanh vốn có sở thích làm đẹp, thường xuyên chia sẻ những bí quyết makeup và chăm sóc ngoại hình, nên việc Nhã Phương chịu ảnh hưởng từ cô bạn thân cũng là điều dễ hiểu.

Nhã Phương và Sĩ Thanh ngày càng giống nhau