Ronaldinho bây giờ!

Chủ nhân Quả bóng Vàng 2005 sẽ chính thức trở lại thi đấu chuyên nghiệp vào trong màu áo Ravenna. Dù mới chỉ có vỏn vẹn một buổi tập cùng các đồng đội mới, sức hút khủng khiếp của huyền thoại người Brazil đã buộc đội bóng nước Ý phải dựng thêm khán đài phụ để phục vụ người hâm mộ, trong khi cả thế giới nín thở chờ đợi bàn thắng thứ 300 trong sự nghiệp lẫy lừng của anh.

Ngày 28/9/2008, từ quả tạt bên cánh phải của Kaká, Ronaldinho băng vào cột hai dứt điểm tung lưới thủ thành Júlio César, ấn định chiến thắng 1-0 cho AC Milan trước Inter Milan của José Mourinho. Mười tám năm sau, chỉ hai ngày trước khi xỏ giày trở lại một trận đấu chính thức, danh thủ người Brazil bỗng bồi hồi nhớ lại khoảnh khắc ấy. Chia sẻ với tờ La Gazzetta dello Sport, anh kể rằng mỗi lần đặt chân đến Ý, luôn có người nhắc lại bàn thắng năm nào. Lần này, một trận derby khác đang chờ đợi anh, trong một màu áo hoàn toàn mới và tại một sân vận động đã phải lắp đặt thêm khán đài dã chiến chỉ để chào đón sự xuất hiện của anh.

Ronaldinho trở lại thi đấu (Ảnh: marca)

Sân khấu cho màn tái xuất lịch sử này là sân vận động Bruno Benelli tại thành phố Ravenna, với đối thủ là kình địch Forli. CLB Ravenna sẽ bước vào trận đấ thuộc giải Serie C (hạng Ba Ý). Ở tuổi 46, Ronaldinho đứng trước cơ hội chơi trận đấu chính thức đầu tiên kể từ năm 2015 - thời điểm anh khoác áo Fluminense tại quê nhà Brazil, trước khi chính thức tuyên bố giải nghệ vào năm 2018. Suốt một thập kỷ qua, người hâm mộ chỉ được thấy anh chơi bóng ở các trận cầu biểu diễn. Nhưng bây giờ, anh sẽ sát cánh cùng một tập thể đang khát khao thăng hạng lên Serie B.

"Tôi đang rất nóng lòng được nhảy múa cùng trái bóng", ngôi sao người Brazil hào hứng tuyên bố trong lễ ra mắt đội bóng.

Khi được hỏi liệu màn trở lại này có phải là cách để tìm lại cảm giác như một đứa trẻ hay không, Ronaldinho mỉm cười đáp rằng ở tuổi 46, anh đã nếm trải đủ mọi vinh quang lẫn thăng trầm của cuộc đời. Điều khiến anh thực sự phấn khích lúc này là được chia sẻ một trải nghiệm lần đầu tiên trong đời bên cạnh những người bạn đã lôi kéo anh vào cuộc phiêu lưu này. Thậm chí, khi được yêu cầu chọn ra pha qua người xuất sắc nhất sự nghiệp, "Ro vẩu" đã không ngần ngại gọi tên chính thử thách trước mắt: "Trở lại thi đấu ở tuổi 46".

Vỏn vẹn một buổi tập và bài toán thể lực khắc nghiệt

Hành trình chuẩn bị cho trận derby của Ronaldinho diễn ra chóng vánh đến kinh ngạc. Theo lịch trình của đội bóng, Ronaldinho chỉ có một buổi tập riêng kín đáo và duy nhất một buổi tập chiến thuật cùng toàn đội vào sáng ngày 14/11 tại sân Benelli trước khi bước vào trận đấu. Điều đó đồng nghĩa các đồng đội tại Ravenna chỉ có đúng một buổi tập để học cách tìm thấy anh giữa các tuyến.

Ban đầu, huấn luyện viên Andrea Mandorlini dự định chỉ tung Ronaldinho vào sân trong hiệp hai. Tuy nhiên, theo hãng tin Reuters, chiến lược gia này sau đó đã thay đổi kế hoạch và quyết định xếp anh đá chính ngay từ đầu trong sơ đồ ba tiền đạo. Ronaldinho sẽ được trao sự tự do tối đa để di chuyển tìm khoảng trống và tự quyết định thời điểm rời sân tùy theo nền tảng thể lực.

Đây chính là cơ hội rõ rệt nhất để Ronaldinho chạm tay vào cột mốc 300 bàn thắng trong sự nghiệp - con số được nhắc đến liên tục kể từ khi hợp đồng được ký kết.

Cú hích thương mại mang tầm vóc toàn cầu

Đằng sau bản hợp đồng gây chấn động làng túc cầu này là một câu chuyện đẹp về tình bạn. Doanh nhân Lorenzo Tonetti quen biết Ronaldinho từ thời anh còn khoác áo AC Milan và thường xuyên lui tới nhà hàng Giannino của ông. Nhiều năm sau, Tonetti giới thiệu danh thủ người Brazil với Ignazio Cipriani, một doanh nhân địa phương vốn thần tượng Ronaldinho từ thuở nhỏ. Khi tiếp quản ghế Chủ tịch Ravenna vào năm 2024, Cipriani muốn tạo ra một cú hích lớn để kéo giới trẻ địa phương đến sân. Nhờ mối thâm tình sẵn có, ông đã trực tiếp ngỏ lời mời thần tượng trở lại thi đấu chuyên nghiệp và Ronaldinho đã gật đầu ngay lập tức.

Từ lúc công bố vào tháng 6 cho đến khi ra mắt người hâm mộ vào tháng 8, mối lương duyên này đã nhanh chóng phát triển thành một đế chế kinh doanh thực thụ. Ronaldinho chính thức trở thành cổ đông của Ravenna, đồng thời đưa thương hiệu thời trang thể thao cá nhân R10 trở thành nhà tài trợ áo đấu cho đội bóng. Lô áo đấu phiên bản giới hạn đầu tiên đã bán hết sạch trong nháy mắt. Khán đài dã chiến mới được lắp đặt cho trận derby cũng được đặt tên là "R10", với mức giá vé cao nhất lên tới 150 euro.