Ca sĩ Việt vừa được đề cử đẹp nhất thế giới: Đổi đời nhờ 1 bản hit, lấy chồng đại gia ngành dệt được chiều hết mực

Danh sách đề cử Top 100 Gương Mặt Đẹp Nhất Thế Giới 2026 của TC Candler vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả, đặc biệt là người hâm mộ Việt Nam khi ngày càng có nhiều nghệ sĩ trong nước góp mặt. Mới đây, Minh Hằng là nghệ sĩ Việt tiếp theo được đề cử, nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả.

MInh Hằng được đề cử Top 100 Gương Mặt Đẹp Nhất Thế Giới 2026 của TC Candler

Minh Hằng tên thật là Lê Ngọc Minh Hằng, sinh ngày 22/6/1987 tại TP.HCM. Cô là một trong những nghệ sĩ đa năng nổi bật của showbiz Việt, hoạt động ở nhiều lĩnh vực từ ca hát, diễn xuất đến sản xuất phim. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, nữ ca sĩ còn gây ấn tượng với nhan sắc trẻ trung, đường nét gương mặt hài hòa và phong cách ngày càng quyến rũ.

Qua hơn 2 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Minh Hằng vẫn duy trì sức hút với diện mạo trẻ trung, có thể biến hóa linh hoạt từ hình ảnh ngọt ngào, nữ tính đến phong cách cá tính, sang trọng. Dù đã lập gia đình và làm mẹ, nữ ca sĩ vẫn thường xuyên nhận được lời khen về ngoại hình mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Nhan sắc cũng là một trong những yếu tố giúp Minh Hằng duy trì sự quan tâm của khán giả sau nhiều năm hoạt động trong showbiz.

Nhan sắc của Minh Hằng:

Đáng chú ý, dù đã bước sang tuổi 39 và trải qua một lần sinh nở, Minh Hằng vẫn giữ được diện mạo trẻ trung đáng ngưỡng mộ. Qua nhiều năm, đường nét gương mặt của nữ ca sĩ gần như không thay đổi quá nhiều, làn da căng mịn, thần thái rạng rỡ cùng vóc dáng thon gọn khiến cô nhiều lần nhận được lời khen trẻ hơn tuổi thật. Mỗi lần xuất hiện tại sự kiện hay chia sẻ hình ảnh đời thường, Minh Hằng đều gây chú ý với vẻ ngoài chỉn chu, phong cách thời trang ngày càng sang trọng.

Bắt đầu chạm ngõ nghệ thuật từ năm 16 tuổi với vai trò thành viên nhóm nhạc Pha Lê, sau đó tiếp tục hoạt động trong nhóm Tiamo, Minh Hằng ở giai đoạn đầu chưa thực sự tạo được dấu ấn nổi bật. Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của cô đến vào năm 2008, khi ca khúc Một Vòng Trái Đất kết hợp cùng Tim được phát hành.

Một Vòng Trái Đất - Minh Hằng, Tim

Sở hữu giai điệu bắt tai, ca từ dễ thuộc cùng câu nói mở đầu mang tính biểu tượng "Đố các bạn trên thế gian này khoảng cách nào là xa nhất...", bài hát nhanh chóng phủ sóng rộng rãi, trở thành giai điệu quen thuộc tại các quán cà phê, tiệm net và khắp các bảng xếp hạng âm nhạc thời bấy giờ. Thành công vượt ngoài mong đợi của Một Vòng Trái Đất đã tạo nên cú hích lớn, đưa Minh Hằng từ một ca sĩ trẻ chưa có nhiều tên tuổi vụt sáng thành hiện tượng được giới trẻ yêu thích. Đây cũng là bản hit gắn liền với tên tuổi nữ ca sĩ suốt nhiều năm sau đó.

Sau cú bứt phá này, Minh Hằng liên tục củng cố vị trí trong làng nhạc Việt với loạt ca khúc như Sắc Môi Em Hồng, Cứ Bỏ Mặc Em, Chia Tay Cuối, Chia Đôi Một Trái Tim, Cánh Đồng Tuyết và Yêu Lầm Anh. Không chỉ dừng lại ở âm nhạc, cô còn mở rộng hoạt động sang lĩnh vực diễn xuất và nhanh chóng gặt hái thành công.

Trong suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Minh Hằng là nghệ sĩ thành công trên rất nhiều lĩnh vực từ âm nhạc, phim ảnh cho đến các hoạt động quảng cáo

Sau nhiều năm hoạt động ở cả âm nhạc lẫn diễn xuất, Minh Hằng tiếp tục thử sức với vai trò nhà sản xuất phim điện ảnh. Cô tham gia sản xuất các dự án như Bẫy Ngọt Ngào và Chị Chị Em Em 2, cho thấy sự chủ động mở rộng hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Nhờ hình ảnh trẻ trung cùng sức hút được xây dựng qua nhiều năm, nữ nghệ sĩ cũng trở thành gương mặt được nhiều nhãn hàng chú ý, từng được truyền thông gọi là "nữ hoàng quảng cáo".

Minh Hằng còn thử sức ở vai trò giám khảo các chương trình truyền hình thực tế, trong đó có cuộc thi người mẫu. Cô từng được đồn đoán nhận mức cát-sê lên đến vài tỷ đồng cho một lần ngồi ghế nóng, cho thấy sức hút thương mại của nữ nghệ sĩ trong showbiz.

Năm 2024, Minh Hằng trở lại truyền hình thực tế với chương trình Chị Đẹp Đạp Gió, giành giải Chị Đẹp Được Yêu Thích Nhất và góp mặt trong đội hình ra mắt chung cuộc. Đến tháng 11/2025, nữ ca sĩ đánh dấu sự trở lại với âm nhạc sau 7 năm bằng MV Director. Tháng 3/2026, cô tiếp tục kết hợp cùng Tóc Tiên trong ca khúc Hoa Hồng Ai Vun Trồng. Gần đây, Minh Hằng cũng xác nhận trở lại màn ảnh rộng sau 3 năm vắng bóng với bộ phim Mẹ Mìn, đảm nhận hình tượng nhân vật bí ẩn, ma mị và khác biệt so với những vai diễn trước đây.

Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, cuộc sống hôn nhân của Minh Hằng cũng nhận được nhiều sự quan tâm

Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, cuộc sống hôn nhân của Minh Hằng cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Tháng 6/2022, nữ ca sĩ kết hôn với doanh nhân Nguyễn Quốc Bảo, hơn cô 10 tuổi, sau 6 năm hẹn hò. Ông xã Minh Hằng hoạt động trong lĩnh vực dệt may, từng giữ chức Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dệt Đông Quang. Tháng 8/2023, cặp đôi đón con trai đầu lòng, tên thân mật là bé Mỡ. Sau khi lập gia đình, Minh Hằng vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật, đồng thời tận hưởng cuộc sống sung túc bên chồng con. Ông xã cũng thường xuyên thể hiện sự chiều chuộng dành cho vợ, từ việc mở 12 sân pickleball ngay sát nhà để cô thỏa mãn đam mê thể thao đến những món quà giá trị như vàng và ô tô.

Sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, Minh Hằng vẫn duy trì sức hút nhất định trong showbiz

Từ cú bứt phá với Một Vòng Trái Đất đưa tên tuổi đến gần hơn với công chúng, Minh Hằng từng bước xây dựng vị trí riêng trong showbiz Việt qua nhiều vai trò. Sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ vẫn duy trì sức hút, tiếp tục xuất hiện trong các dự án mới và tận hưởng cuộc sống gia đình viên mãn bên ông xã doanh nhân cùng con trai.

Ảnh: FBNV