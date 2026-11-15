Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ liên tục gọi tên Mỹ Tâm

Mới đây, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ đăng tải loạt ảnh chụp tại Pleiku (Gia Lai), kèm dòng trạng thái liên tục gọi tên Mỹ Tâm. Nam ca sĩ còn hài hước "chất vấn" nữ đồng nghiệp vì cho rằng cô đang âm thầm kinh doanh thêm quán cơm gà mà không cho mình biết.

Điều đáng nói, đây không phải lần đầu trong thời gian gần đây Đàm Vĩnh Hưng công khai nhắc đến Mỹ Tâm bằng những lời trêu chọc. Trước đó không lâu, anh cũng từng khiến nhiều người chú ý khi gọi nữ ca sĩ là "người yêu cũ".

Theo lời Đàm Vĩnh Hưng, trong chuyến đi đến Pleiku, anh phát hiện những quán cơm gà mang tên Mỹ Tâm. Nam ca sĩ hài hước cho rằng nữ đồng nghiệp đã "lén" mình kinh doanh thêm, thậm chí còn có tới hai quán. Chưa dừng lại ở đó, anh tiếp tục nhắc đến một quán bún bò Huế cũng mang tên Mỹ Tâm và đùa rằng lần trước đã bỏ qua chuyện này, nhưng lần này thì không thể làm ngơ.

Cách Đàm Vĩnh Hưng trêu chọc Mỹ Tâm như vậy vốn không xa lạ với những người theo dõi mối quan hệ lâu năm giữa hai nghệ sĩ.

Chia sẻ của Đàm Vĩnh Hưng trên trang cá nhân

Trước đó, nam ca sĩ vừa gọi Mỹ Tâm là "người yêu cũ"

Trước đó, Đàm Vĩnh Hưng từng đăng tải hình ảnh Mỹ Tâm chụp cùng con trai Polo Huỳnh, đồng thời thông báo không nhận lịch biểu diễn ngày 21/11. Nguyên nhân là bởi nam ca sĩ muốn dành thời gian đưa con trai đến xem concert See The Light của Mỹ Tâm tại TP.HCM.

Đáng chú ý, Đàm Vĩnh Hưng gọi con trai Polo là "người yêu mới", còn Mỹ Tâm là "người yêu cũ". Cách xưng hô dí dỏm này tiếp tục cho thấy sự thoải mái của nam ca sĩ khi công khai trêu đùa nữ đồng nghiệp.

Không chỉ trên mạng xã hội, những màn tương tác hài hước giữa hai người còn thường xuyên xuất hiện trên sân khấu. Tháng 5/2024, trong liveshow Ngày em thắp sao trời tại Hà Nội, Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Tâm cùng thể hiện ca khúc Tình bơ vơ.

Trong lúc biểu diễn, Đàm Vĩnh Hưng liên tục gọi Mỹ Tâm là "diva". Nữ ca sĩ cũng không ngần ngại trêu lại đàn anh khi biến tấu lời bài hát, nhắc đến tên Hưng Đàm. Nam ca sĩ sau đó cũng hài hước đáp lại bằng cách nhắc đến "người tình họ Mai", khiến khán giả bật cười.

Đằng sau những màn trêu đùa ấy là mối quan hệ đã được vun đắp từ khi cả hai còn là những giọng ca trẻ, chưa có được vị trí như hiện tại.

Đàm Vĩnh Hưng từng nhiều lần công khai nói đùa với Mỹ Tâm

Mối quan hệ gần 30 năm của Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Tâm

Ít ai biết rằng, Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Tâm đã quen biết nhau từ những năm 1990, trước khi cùng trở thành những tên tuổi nổi tiếng của làng nhạc Việt.

Trong cuộc phỏng vấn vào năm 2006, Mỹ Tâm kể lần đầu gặp Đàm Vĩnh Hưng tại một liên hoan tiếng hát ở quận Tân Bình, TP.HCM vào năm 1997. Khi đó, nữ ca sĩ vẫn còn là gương mặt mới. Cô nhớ rõ hình ảnh Đàm Vĩnh Hưng thể hiện ca khúc Giọt nắng bên thềm, mặc quần jeans, áo thun sọc ngang và đội mũ lưỡi trai ngược.

Một năm sau, cả hai cùng gia nhập Nhà văn hóa Thanh Niên TP.HCM. Đàm Vĩnh Hưng từng nhắc lại kỷ niệm hai người song ca Trái tim không ngủ yên, sau đó còn được chụp ảnh đăng trên bìa báo.

Từ những ngày đầu cùng đi hát, mỗi người dần xây dựng một sự nghiệp riêng nhưng vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết.

Cả 2 có mối quan hệ thân thiết đã lâu

Đặc biệt, Đàm Vĩnh Hưng cũng nhiều lần công khai bày tỏ tình cảm dành cho Mỹ Tâm. Nam ca sĩ thậm chí tuyên bố chỉ đồng ý kết hôn nếu cô dâu là Mỹ Tâm. Trước những lời bày tỏ ấy, Mỹ Tâm luôn thể hiện sự trân trọng dành cho đàn anh. Nữ ca sĩ khẳng định xem Đàm Vĩnh Hưng là một người bạn, người anh và đồng nghiệp thân quý.

Không chỉ trêu đùa, hai nghệ sĩ còn dành cho nhau sự ủng hộ trong công việc. Đầu năm 2024, khi chuẩn bị liveshow Ngày em thắp sao trời, Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ đã gửi bốn tin nhắn để thuyết phục Mỹ Tâm tham gia.

Gần ba thập kỷ kể từ lần đầu quen biết, Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Tâm vẫn duy trì sự gắn bó trong âm nhạc, đồng thời không ngại dành cho nhau những lời trêu chọc công khai như vậy.