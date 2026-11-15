Hoa hậu Bolero quê Đà Lạt lớp 9 đã đi hát kiếm tiền: "Tôi nói thẳng"

Mới đây, chương trình Ẩn số tỏa sáng đã lên sóng với sự tham gia của hoa hậu Bolero Trần Mỹ Ngọc.



Trần Mỹ Ngọc

Nữ ca sĩ tâm sự về con đường sự nghiệp của mình. Cô nói: "Chính tôi từng có khoảng thời gian nỗ lực không ngừng để được công nhận. Khi chưa có danh hiệu gì, tôi luôn cố gắng chứng minh khả năng qua từng cơ hội. Đến khi nhìn lại những thành quả đã đạt được, tôi cảm thấy quãng thời gian ấy là một phần thanh xuân vô cùng ý nghĩa.

Cơ duyên đến với âm nhạc của tôi bắt đầu khá tình cờ. Hồi đi học, tôi là liên đội trưởng của trường, có thành tích học tập tốt và được thầy cô yêu mến. Trong một lần trường cần chọn đại diện tham gia cuộc thi văn nghệ, tôi được thầy giáo giới thiệu.

Ban đầu tôi hơi ngại vì không nghĩ mình hát hay. Không ngờ, tôi liên tiếp đạt giải nhất ở cấp thành phố và khu vực miền Nam. Sau đó, tôi giành hẳn giải ba tại cuộc thi tiếng hát học sinh toàn quốc. Những thành tích đầu tiên ấy đã đưa tôi đến gần hơn với con đường ca hát.

Nói thật, tôi bắt đầu đi hát kiếm tiền từ năm lớp 9. Dù vừa học vừa làm, tôi vẫn cố gắng hoàn thành việc học và duy trì đam mê nghệ thuật. Trong suốt quá trình hoạt động, tôi cũng không ngừng thử sức với nhiều dòng nhạc khác nhau. Khán giả biết đến tôi chủ yếu ở Bolero nhưng tôi không muốn giới hạn bản thân trong một màu sắc duy nhất.

Tôi muốn mình phải là con tắc kè hoa. Tôi tham gia nhiều cuộc thi để thể hiện mình và cố gắng xuất hiện với một hình ảnh và phong cách âm nhạc khác biệt. Việc thử nghiệm nhiều thể loại không chỉ giúp tôi khám phá khả năng của bản thân mà còn là cách để tìm hiểu thị hiếu và sự đón nhận của khán giả.

Tôi nói thẳng, trong cái nghề này, đam mê là điều cần thiết nhưng người trẻ cũng phải chuẩn bị cho tương lai, đặc biệt là vấn đề tài chính. Phải có nhiều nghề trong tay để nuôi cái niềm đam mê.

Không phải lúc nào công việc nghệ thuật cũng có thể bảo đảm nguồn thu nhập ổn định. Vì vậy, việc học tập và trang bị thêm một nghề nghiệp khác sẽ giúp người trẻ có nền tảng tài chính, từ đó tiếp tục đầu tư cho điều mình yêu thích mà không rơi vào tình trạng quá khó khăn. Ngay như với chính tôi, kinh doanh chính là công việc bổ trợ để tôi có thể duy trì niềm đam mê ca hát.

Một trong những bài học lớn nhất mà tôi nhận được sau nhiều năm tham gia các cuộc thi cũng là lời nhắc nhở bản thân không được dễ dàng bỏ cuộc.

Tôi từng tham gia một cuộc thi và nghe thông tin mình có thể bị loại. Vì quá hụt hẫng nên tôi không còn giữ được sự hào hứng, quyết tâm như ban đầu. Sau đó, tôi mới biết mình từng là một trong những nhân tố được ban giám khảo và ban tổ chức kỳ vọng, nhưng phần thể hiện ở vòng thi ấy lại chưa đủ thuyết phục.

Đó là bài học cho tôi. Dù có như thế nào, mình cũng phải sống những giây phút thật đặc biệt trên sân khấu. Thể hiện hết mình, không bao giờ buông bỏ, dù đó là trường hợp tệ nhất xảy ra".