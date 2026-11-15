Cô dâu Việt, chú rể Nhật xẻ cá ngừ vây xanh nặng 88kg, giá 100 triệu đãi khách ngay tại lễ đường

Những nghi thức trong đám cưới thường được chuẩn bị để đánh dấu khoảnh khắc đặc biệt của cô dâu, chú rể. Hoạt động thường thấy là rót rượu và cắt bánh kem song cũng có nhiều cặp đôi muốn đưa một dấu ấn riêng vào ngày trọng đại như cùng nhau pha cà phê, cùng nhau ăn cơm tấm, cùng nhau lắp lego,...

Với cô dâu Hà My (sinh năm 1996) và chú rể Tsuruhara Shozo (sinh năm 1990, đến từ Nhật Bản), khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong hôn lễ lại là màn xẻ một con cá ngừ vây xanh nặng 88kg ngay trên sân khấu.

Phần cắt cá ngừ trong đám cưới Hà My và Shozo

Chi hơn 100 triệu đồng cho màn xẻ cá ngừ giữa đám cưới

Hôn lễ của Hà My và Shozo diễn ra ngày 17/10 vừa qua tại một khách sạn ở Hà Nội. Thay cho nghi thức cắt bánh cưới, cặp đôi quyết định đưa màn trình diễn xẻ cá ngừ vây xanh lên sân khấu. Con cá nặng 88kg được vận chuyển bằng đường hàng không từ Nhật Bản sang Hà Nội trước ngày tổ chức tiệc.

Sở dĩ có tiết mục đặc biệt này là vì Shozo là đầu bếp Nhật Bản với 21 năm kinh nghiệm. Màn trình diễn xẻ cá ngừ, hay còn gọi là maguro kaitai, là hoạt động thường xuất hiện trong các dịp lễ mừng, khai trương hoặc sự kiện đặc biệt tại xứ sở hoa anh đào. Với anh, đây cũng là dịp giới thiệu kỹ thuật chế biến cá của các đầu bếp Nhật đến những vị khách tham dự đám cưới.

Hà My cho biết ý tưởng này chỉ được 2 vợ chồng chốt khoảng 1 tháng trước đám cưới. Để thuyết phục wedding planner và phía khách sạn, vợ chồng cô cũng tốn kha khá công sức. “Vợ chồng mình đã phải bay ra Hà Nội để họp trực tiếp với phía khách sạn, trao đổi về cách thức thực hiện. Ban đầu, khách sạn có phần e dè, nhưng sau khi chúng mình trình bày cụ thể ý tưởng và phương án tổ chức, mọi người đã rất nhiệt tình hỗ trợ”, Hà My kể.

Với gia đình 2 bên, Hà My từng chuẩn bị tâm lý sẽ bị bố mẹ phản đối vì quyết định thay nghi thức cắt bánh bằng màn xẻ cá. Tuy nhiên, phản ứng thực tế lại nằm ngoài dự đoán: “Không ngờ, cả bố và mẹ đều cảm thấy ý tưởng này thú vị và rất ủng hộ hai vợ chồng”.

Ban đầu, 2 người dự tính chuẩn bị một con cá nặng khoảng 60 - 70kg. Tuy nhiên, nhà cung cấp - cũng là đơn vị cung cấp quen thuộc cho nhà hàng của Shozo lại bất ngờ chuẩn bị một con cá lớn hơn như một lời chúc mừng dành cho cô dâu chú rể. Cuối cùng, con cá ngừ vây xanh nặng 88kg xuất hiện trong hôn lễ.

Tại đám cưới, Hà My và Shozo thực hiện nhát cắt đầu tiên, còn lại gần 20 đầu bếp và nhân viên từ nhà hàng của Shozo tại TP.HCM bay ra Hà Nội để thực hiện phần trình diễn, chế biến cá phục vụ khách mời. Cá ngừ được phi lê và làm sashimi để mọi người cùng thưởng thức. Cặp đôi cũng là những người đầu tiên ăn miếng sashimi trong ngày cưới của mình.

Cá ngừ được cắt và làm sashimi ngay tại đám cưới

Cô dâu chú rể ăn những miếng cá đầu tiên

Về chi phí cho tiết mục đặc biệt này, Hà My cho biết: “Chi phí cho con cá và các khoản liên quan cũng khá cao. Vợ chồng mình không muốn đề cập đến con số cụ thể, nhưng tổng chi phí khoảng hơn 100 triệu đồng”.

Sau khi đoạn clip xẻ cá ngừ viral trên MXH, bên cạnh sự tò mò hay thích thú với nghi thức lạ, tiết mục cũng nhận về một số ý kiến trái chiều. Vợ chồng Hà My có đọc được và cũng không ngại phản hồi:

“Có một số trang đăng bài và giới thiệu chúng mình là cặp đôi người Nhật. Chồng mình đã vội vàng vào đính chính rằng vợ là người Việt Nam.

Bên cạnh đó, cũng có một số ý kiến cho rằng tiết mục này không phù hợp với lễ nghi và phong tục truyền thống. Tuy nhiên, 2 vợ chồng không quá để tâm. Một số bình luận còn lo lắng khách mời sẽ bị đau bụng vì ăn đồ sống, nên mình cũng muốn đính chính luôn là không có vị khách nào bị đau bụng nhé!”.

Chuyện tình 4 năm của cô gái Việt Nam và anh đầu bếp Nhật Bản

Về chuyện tình cảm, Hà My và Shozo gặp nhau lần đầu tiên vào năm 2022, thời điểm cô chuyển công tác từ Hà Nội vào TP.HCM. Khi đó, một người bạn rủ My đến ăn ở nhà hàng nơi Shozo làm chủ kiêm bếp trưởng. Cuộc gặp tưởng chừng tình cờ ấy lại mở đầu cho mối quan hệ kéo dài 4 năm.

Shozo ngay lập tức có cảm tình với Hà My từ lần đầu gặp mặt. Sau buổi hôm đó, anh trao đổi với người bạn của Hà My để tìm cơ hội gặp lại cô, xin Facebook và chủ động nhắn tin làm quen với cô.

Ảnh cưới được chụp ngay tại nhà hàng của Shozo - nơi cặp đôi gặp nhau lần đầu tiên

Trong quãng thời gian tìm hiểu và yêu đương, Shozo là người khá bận rộn và lịch làm việc của cả hai cũng có nhiều khác biệt. Dù vậy, anh vẫn dành cho Hà My sự quan tâm và dịu dàng. Đó cũng là lý do Hà My muốn gắn bó cả đời với người đàn ông này:

“Shozo luôn là một người bận rộn, giờ giấc làm việc của 2 đứa cũng khác nhau khá nhiều. Tuy nhiên, anh lúc nào cũng dịu dàng và quan tâm đến mình. Qua những lần đi du lịch hay công tác cùng nhau, anh luôn là người sắp xếp lịch trình rất chi tiết, chụp ảnh cho mình và kiên nhẫn chờ mình trang điểm, chuẩn bị mà chưa bao giờ phàn nàn.

Anh cũng xử lý những vấn đề phát sinh rất khéo léo, khiến mình cảm thấy rất yên tâm khi ở bên anh. Mình nghĩ đó chính là cảm giác khi nhận ra mình muốn lập gia đình với một người”.

Trong 4 năm bên nhau, cặp đôi đã có nhiều chuyến đi ở Nhật Bản lẫn Việt Nam

Sau khoảng 4 năm bên nhau, Shozo cầu hôn Hà My tại lễ hội pháo hoa Nagaoka, tỉnh Niigata, Nhật Bản. Dù đã vô tình nhìn thấy hộp nhẫn trước đó nên Hà My không quá bất ngờ song cô vẫn vô cùng xúc động khi được nửa kia ngỏ lời cầu hôn dưới bầu trời pháo hoa rực rỡ.

Tại ngày trọng đại của cặp đôi, nhiều chi tiết kết hợp văn hóa 2 nước cũng gây chú ý. Mẹ cô dâu mặc áo dài, mẹ chú rể diện kimono; một số phù rể người Nhật còn chủ động đề nghị mặc áo dài Việt Nam. Thẻ tên dành cho khách mời cũng được gấp thành hình hạc giấy.

Buổi tiệc cũng có sự tham dự của người thân, bạn bè đến từ nhiều quốc gia, trong đó có gần 20 khách từ Nhật Bản, khoảng 80 người từ TP.HCM cùng khách mời đến từ Thái Lan, Pháp, Đài Loan và Tây Ban Nha. Vì vậy MC đám cưới đã sử dụng cả tiếng Việt, tiếng Nhật và tiếng Anh để kết nối mọi người.

Sau đám cưới, cặp đôi sẽ tiếp tục sinh sống và làm việc tại TP.HCM.

Mẹ cô dâu mặc áo dài, mẹ chú rể mặc kimono tại đám cưới

Tráp cưới ở đám hỏi được gia đình Shozo mang đến hỏi cưới

Các phù rể người Nhật Bản cũng nhất quyết mặc áo dài Việt Nam