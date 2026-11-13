Ca sĩ U40 vừa được đề cử đẹp nhất thế giới: Ngồi vài phút đút túi cả tỷ đồng, được báo Trung gọi là 'nữ thần' của Việt Nam

Chuyên trang TC Candler vừa công bố thêm các ứng viên cho danh sách The 100 most beautiful faces of 2026 (100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026), trong đó có ca sĩ Minh Hằng. Theo hình ảnh được đăng tải, đây là lần đầu tiên giọng ca Một vòng trái đất được đề cử tại bảng xếp hạng nhan sắc thường niên này.

Minh Hằng được đề cử đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026 (Ảnh: TC Candler)

Trong đợt công bố này, cô xuất hiện cùng nhiều gương mặt quốc tế như Era Mirzaei, Lee Ju-eun, Ella Rubin, Nana Owada…

Trước khi có đề cử này, tờ China Times của Trung Quốc đã dành lời khen có cánh cho nhan sắc của Minh Hằng. Cây bút của tờ này gọi cô bằng những danh xưng "nữ thần Việt Nam", "nữ hoàng" của nhiều bộ phim, ca khúc và MV.

Từ ca sĩ có loạt hit đến diễn viên trăm tỷ

Sinh năm 1987, Minh Hằng là gương mặt quen thuộc của làng giải trí Việt. Cô không chỉ hoạt động với vai trò ca sĩ mà còn xây dựng được chỗ đứng ở lĩnh vực điện ảnh, quảng cáo và truyền hình.

Minh Hằng bắt đầu được công chúng biết đến qua hoạt động âm nhạc. Trong những năm đầu sự nghiệp, cô ghi dấu với nhiều ca khúc như Một vòng trái đất, Người vô hình, Sắc môi em hồng, Phải chăng em đã yêu, Yêu lầm anh...

Đặc biệt, Một vòng trái đất từng tạo hiệu ứng lớn, trở thành một trong những ca khúc gắn liền với tên tuổi nữ ca sĩ. Hình ảnh trẻ trung, phong cách biểu diễn năng động cùng khả năng biến hóa trong âm nhạc giúp Minh Hằng xây dựng được lượng khán giả riêng.

Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, Minh Hằng vẫn luôn thu hút sự chú ý của công chúng (Ảnh: FBNV)

Không dừng lại ở ca hát, cô sớm mở rộng hoạt động sang lĩnh vực diễn xuất. Vai diễn trong phim truyền hình Gọi giấc mơ về là một trong những dấu mốc giúp Minh Hằng được khán giả chú ý với tư cách diễn viên.

Sau đó, cô tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án như Giải cứu thần chết, Ngôi nhà hạnh phúc, Những nụ hôn rực rỡ, Vừa đi vừa khóc, Bao giờ có yêu nhau và Sắc đẹp ngàn cân.

Trong số này, vai Đông Dương trong Vừa đi vừa khóc là một trong những vai diễn được nhắc đến nhiều nhất trong sự nghiệp của cô. Năm 2015, Minh Hằng giành giải Mai Vàng ở hạng mục Nữ diễn viên điện ảnh - phim truyền hình được yêu thích.

Ở lĩnh vực điện ảnh thương mại, Minh Hằng góp mặt trong Bẫy ngọt ngào, bộ phim đạt doanh thu khoảng 83 tỷ đồng, và Chị chị em em 2, tác phẩm vượt mốc 100 tỷ đồng tại phòng vé. Những dự án này cho thấy cô không chỉ giới hạn bản thân ở vai trò diễn viên mà còn quan tâm đến hoạt động sản xuất phim.

Từng được gọi là 'nữ hoàng quảng cáo', ngồi ghế nóng nhiều chương trình

Song song với ca hát và diễn xuất, Minh Hằng còn xây dựng được vị trí đáng chú ý trong thị trường quảng cáo. Cô từng được truyền thông gọi là "nữ hoàng quảng cáo" nhờ xuất hiện trong nhiều chiến dịch của các thương hiệu thuộc nhiều lĩnh vực.

Trong hơn một thập kỷ hoạt động, nữ nghệ sĩ từng hợp tác với các nhãn hàng thuộc ngành hàng tiêu dùng, mỹ phẩm, chăm sóc cá nhân, công nghệ và bất động sản.

Kinh nghiệm làm việc với nhãn hàng cũng giúp Minh Hằng có thêm lợi thế khi chuyển sang lĩnh vực truyền hình thực tế. Năm 2018, cô đảm nhận vai trò huấn luyện viên tại The Face Vietnam, cạnh tranh cùng những gương mặt có kinh nghiệm trong ngành thời trang như Thanh Hằng và Võ Hoàng Yến.

Thời điểm đó, việc một ca sĩ ngồi ghế huấn luyện viên chương trình người mẫu từng gây tranh luận. Tuy nhiên, nhà sản xuất đánh giá Minh Hằng có hơn 10 năm kinh nghiệm hoạt động giải trí, từng quay nhiều TVC, chụp ảnh quảng cáo và làm việc trực tiếp với các thương hiệu. Đây là những kinh nghiệm có thể truyền đạt cho thí sinh trong các thử thách liên quan đến quảng cáo và xây dựng hình ảnh.

Việc liên tục xuất hiện trong các chương trình giải trí, quảng cáo và sự kiện thương mại cũng khiến thu nhập của nữ nghệ sĩ nhận được sự quan tâm.

Đáng chú ý, nữ ca sĩ từng nhận cát-sê lên đến vài tỷ đồng cho một lần ngồi ghế nóng chương trình truyền hình thực tế về người mẫu. Cùng với đó, mức cát-sê Minh Hằng cũng được cho là thuộc nhóm cao trên thị trường.

Kết hôn với doanh nhân, trở lại nghệ thuật sau khi sinh con

Về đời tư, tháng 6/2022, Minh Hằng kết hôn với một doanh nhân ngành dệt sau khoảng 6 năm hẹn hò. Chồng nữ ca sĩ hơn cô 10 tuổi, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dệt may.

Tháng 8/2023, cặp đôi đón con trai đầu lòng. Sau khi lập gia đình, Minh Hằng có thời gian giảm bớt công việc để tập trung chăm sóc tổ ấm và con nhỏ.

Nữ ca sĩ từng chia sẻ cuộc sống thay đổi đáng kể sau khi có con. Bên cạnh việc duy trì công việc, cô phải học cách cân bằng thời gian giữa hoạt động nghệ thuật và trách nhiệm làm mẹ. Chồng cũng là người ủng hộ cô tiếp tục theo đuổi đam mê, chia sẻ việc chăm sóc con.

Sau thời gian dành cho gia đình, Minh Hằng dần trở lại với các hoạt động giải trí. Cô tham gia Chị đẹp đạp gió mùa 2, tiếp tục ra mắt sản phẩm âm nhạc và góp mặt trong các dự án điện ảnh. Mới đây nhất, Minh Hằng tái xuất trong bộ phim kinh dị Mẹ mìn: Giao kèo với quỷ.

Minh Hằng đảm nhận vai Mẹ Mìn trong trong bộ phim kinh dị Mẹ mìn: Giao kèo với quỷ (Ảnh: FBNV)

Ở tuổi 39, nữ nghệ sĩ vẫn duy trì hình ảnh năng động, thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện và chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên chồng con. Việc được TC Candler đề cử trong danh sách gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026 tiếp tục đưa tên tuổi Minh Hằng trở thành chủ đề được chú ý.