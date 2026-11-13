Rần rần tin 2 nữ chính phim Tết nghìn tỷ ra nước ngoài đăng ký kết hôn, 1 người giảm đến 47 kg để xứng đôi với nửa kia

Ngày 13/11, tờ Sohu đưa tin MXH Weibo đang rầm rộ thông tin 1 nữ diễn viên - đạo diễn hàng đầu và nàng thơ Ảnh hậu của mình đã âm thầm sang nước ngoài đăng ký kết hôn cách đây không lâu. Tiết lộ của blogger giải trí ngay lập tức leo lên top 3 hotsearch.

Dù blogger không tiết lộ cụ thể danh tính của 2 nhân vật chính, nhưng từ dữ kiện nữ đạo diễn - nàng thơ Ảnh hậu nói trên, dân tình đã vào cuộc khoanh vùng cặp được nữ nghệ sĩ đã âm thầm kết hôn. Cư dân mạng cho rằng người blogger nhắc đến chính là Giả Linh và Trương Tiểu Phỉ.

Đang rần rần tin nữ đạo diễn nổi tiếng và nàng thơ Ảnh hậu âm thầm đăng ký kết hôn ở nước ngoài, cư dân mạng đồng loạt réo tên Giả Linh – Trương Tiểu Phỉ. Ảnh: Sina.

Thực tế, từ tháng 6/2025, showbiz Trung Quốc đã râm ran về mối quan hệ trên tình bạn, tình đồng nghiệp giữa 2 nữ diễn viên hàng đầu. Khi đó, nguồn tin đáng tin cậy trong giới cho biết cặp sao đã bí mật hẹn hò nhiều năm qua. Họ trông như bạn bè thân thiết, đối tác ăn ý trong nhiều dự án phim ảnh nhưng thực tế là tình nhân. Cả 2 thường xuyên bị bắt gặp đi ăn, xuống phố và xuất hiện công khai bên nhau trong các sự kiện. Trong đó 1 nữ diễn viên đã thăng tiến thành sao hạng A ở showbiz nhờ chuyện tình cảm này, còn nửa kia hiện là bà hoàng thế hệ mới trong giới điện ảnh và luôn đứng sau hậu thuẫn cho người yêu. Cũng theo nguồn tin, để trông xứng đôi vừa lứa với bạn gái, nữ đạo diễn kiêm diễn viên đã giảm cân và có màn lột xác hình ảnh chấn động dư luận.

Mối quan hệ tình cảm giữa Giả Linh và Trương Tiểu Phỉ đã rân ran ở Cbiz từ năm ngoái. Ảnh: Sohu.

Tại giới giải trí Trung Quốc, Giả Linh được xem là người là người đứng sau nâng đỡ, đưa Trương Tiểu Phỉ trở thành ngôi sao lớn ở Cbiz nhờ bộ phim Xin Chào, Lý Hoán Anh - ra mắt vào Tết Nguyên đán 2021. Trong tác phẩm này, Giả Linh đảm nhận vai trò đạo diễn kiêm diễn viên, còn Trương Tiểu Phỉ hóa thân thành hình tượng người mẹ của Giả Linh thời trẻ, dựa trên nguyên mẫu là mẹ ruột của nữ đạo diễn ngoài đời thực. Thành công vang dội cả về nội dung lẫn doanh thu phòng vé 850 triệu USD (gần 22 nghìn tỷ đồng) của bộ phim đã đưa Giả Linh trở thành một trong những nữ đạo diễn quyền lực và đắt giá nhất Trung Quốc, đồng thời giúp Trương Tiểu Phỉ đổi đời, từ nữ diễn viên chật vật tìm chỗ đứng trở thành Ảnh hậu được săn đón.

Thành công vang dội của bộ phim Xin Chào, Lý Hoán Anh đã trở thành bước ngoặt quan trọng, đưa sự nghiệp nghệ thuật của cả Giả Linh và Trương Tiểu Phỉ lên một nấc thang mới. Ảnh: Sina.

Theo tờ Sina, Trương Tiểu Phỉ và Giả Linh có mối quan hệ thân thiết hơn 10 năm. Họ đồng hành với nhau từ lúc cả 2 còn sống trong tầng hầm nhỏ hẹp ở Bắc Kinh (Trung Quốc), bị ức hiếp trong giới giải trí vì kém tiếng. Năm 2016, khi Giả Linh thành lập công ty giải trí, người đầu tiên cô ký hợp đồng quản lý là Trương Tiểu Phỉ. Trước đó, Giả Linh cũng nhiều lần giúp Tiểu Phỉ tìm kiếm việc làm trong showbiz. Về phía Trương Tiểu Phỉ, khi người đại diện của Giả Linh bị bệnh, cô chủ động gánh vác trách nhiệm, cùng tri kỷ bôn ba khắp nơi.

Còn nhớ khi Trương Tiểu Phỉ đoạt giải Ảnh hậu tại Lễ trao giải Kim Kê lần thứ 34, ngay khi vừa được xướng tên, người đẹp sinh năm 1986 liền đến cạnh Giả Linh trao cho nữ đạo diễn 1 cái ôm ấm áp. Lúc nhận giải thưởng, Trương Tiểu Phỉ cũng nước mắt lưng tròng nói lời cảm ơn Giả Linh.

Trương Tiểu Phỉ và Giả Linh có mối quan hệ thân thiết hơn 10 năm. Ảnh: Sina.

Khi đoạt giải Ảnh hậu, Trương Tiểu Phỉ liền ôm cảm ơn đồng nghiệp đã giúp đỡ mình trong 10 năm. Ảnh: Weibo.

Đầu năm 2024, Giả Linh bắt đầu giảm cân. Giả Linh từng nặng 105 kg. Sau 1 thời gian luyện tập và thử nhiều phương pháp ăn kiêng, nữ diễn viên tài năng đã giảm được 47 kg, lột xác hoàn toàn. Cô hiện tại trông khỏe mạnh, thanh thoát và tràn đầy sức sống. Màn giảm cân ngoạn mục của Giả Linh từng gây sốt MXH một thời.

Giả Linh giảm 47 kg, thay đổi hoàn toàn diện mạo. Ảnh: Xiaohongshu.

Nguồn: Sina, Sohu